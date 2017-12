Las elecciones del 21-D en Catalunya se acercan y aún hay pendientes muchos temas sobre la mesa de la agenda política. Una de las propuestas de medidas de Catalunya En Comú Podem acerca de legalizar la prostitución ha vuelto a sacar a la luz el eterno debate que continúa presente en el feminismo ante la alegalidad de la industria del sexo en España. La propuesta del partido de Domènech y Colau consiste en reconocer los derechos de las "trabajadoras del sexo", atendiendo a las relaciones laborales, su situación sanitaria y garantizarles un respaldo legal; eliminar las leyes que penalizan a las personas que ejercen la prostitución y aumentar el control de los clubs en los que está presente la figura del empresario que controla el negocio de las mujeres; entre otros puntos.

Pero hay muchas voces que no están de acuerdo con la legalización de la prostitución y abogan por una perspectiva más abolicionista, en la que se dé alternativas laborales a las mujeres en prostitución (esto también lo incluye el programa de En Comú Podem) y se penalice a los demandantes de prostitución, denominados "clientes" o "puteros" en función de la perspectiva. También la diputada de Podemos Sofía Castañón, en declaraciones a El Español, ha asegurado que esa propuesta no es compartida por el partido, ya que la formación morada insiste en realizar un análisis más en profundidad del tema y no han definido aún su postura.

Mientras los políticos no llegan a ningún acuerdo, el principal problema de la prostitución continúa: la vulneración de los derechos de las mujeres, las multas, la violencia ejercida contra ellas y su estigmatización. Todo ello más allá de la legalización o la erradicación de la industria del sexo.

El eterno debate, que al final terminan evitando los políticos, ha llegado a las redes. Unas voces, como el Colectivo Hetaira, defienden la autonomía de la mujer para hacer con su cuerpo lo que quiera bajo unas garantías laborales, sanitarias y sociales. Otras, como Beatriz Gimeno o Amelia Tiganus (ex víctima de trata), enfatizan que la prostitución fomenta la desigualdad entre hombres y mujeres y que el ejercicio "voluntario" reside en una cultura influida por el patriarcado. Aquí hacemos una recopilación de los testimonios de ambas perspectivas y el debate que se ha generado al respecto.

En primer lugar, las dos visiones desde un punto profesional: la de la escritora Julie Bindel y Sabrinna Valisce (publicada por Traductoras Abolicionistas) y la de la activista Catherine Healy (promovida por Hetaira). Todas ellas hablan de su experiencia en Nueva Zelanda, un país que despenalizó la prostitución y reconoce a las mujeres como "trabajadoras sexuales".

"La prostitución corroe tu interior, con el que tienes que lidiar sola todos los días. Eso es lo que la gente no entiende sobre la prostitución." pic.twitter.com/teLwltWGja — Traductoras abolicionistas (@TradxAbolicion) 13 de diciembre de 2017

La prostitucion es una expansión de la esclavitud. pic.twitter.com/lPSz9Ii40g — Traductoras abolicionistas (@TradxAbolicion) 13 de diciembre de 2017

"La prostitución dice algo sobre todas nosotras, hayamos estado o no en prostitución. Dice algo sobre ti, porque eres una mujer. Dice que pueden comprarte y venderte." pic.twitter.com/2UTiKjdDND — Traductoras abolicionistas (@TradxAbolicion) 13 de diciembre de 2017

Catherine Healy, Nueva Zelanda

<Nuestro país ha sido el único en despenalizar la prostitución. Antes no podíamos trabajar ni en nuestras viviendas, ni hacer uso de taxis. Me han arrestado muchas veces. Como prueba, q llevaba condones. Hemos ganado en seguridad y salud. — Colectivo Hetaira (@c_hetaira) 15 de diciembre de 2017

Podemos emplearnos en nuestras casas, no hay registros y contamos con autonomía para coger o no a un cliente. Hemos conseguido frenar casos de acoso, con la despenalización hemos demostrado q se puede avanzar en derechos. Ya no se nos trata como delincuentes. — Colectivo Hetaira (@c_hetaira) 15 de diciembre de 2017

Ahora podemos denunciar la violencia q sufren las prostitutas y las trabajadoras del sexo colaboran en detectar casos de trata. 15 años después de la despenalización se ha terminado con la zonificación. Ad+, las inspecciones sirven para que el empresariado sepa — Colectivo Hetaira (@c_hetaira) 15 de diciembre de 2017

cuáles son las condiciones en q han de trabajar las mujeres, los dueños de los clubes han de tener certificados oficiales y quienes tienen antecedentes no pueden trabajar en un club. Por supuesto, está prohibido el TS xa las -18 años.>#JornadasHetaira#DerechosHumanos pic.twitter.com/Zzcli79ZcK — Colectivo Hetaira (@c_hetaira) 15 de diciembre de 2017

El debate ha seguido entre los tuiteros y tuiteras. Entre los que han participado Towanda Rebels (creadoras de la campaña #HolaPutero), la diputada de Podemos Beatriz Gimeno o la asociación Hetaira. ¿Quieres reflexionar sobre ello? Aquí recopilamos algunas de las opiniones del debate, a raíz de artículos publicados en CTXT o en este diario, como el de Lidia Falcón.

Al final, la conclusión es unánime: proteger a las mujeres y conseguir que no se vulneren sus derechos.

Si la prostitución fuese un trabajo.

Del libro "Explotación sexual y trata de mujeres", Liliana Marcos (coord.) pic.twitter.com/y5NByZferq — As Desclasadas (@AsDesclasadas) 15 de noviembre de 2017

1/ No es casual que los mismos defensores de la manada son los mismos que defienden su derecho a comprar mujeres para descargarse.

Ese mito de "si hay prostitución no hay violaciones" tal falacia no solo se demuestran con datos sino por el concepto de sexo/mujer/mercado — Ana (@ana_garcia____) 14 de diciembre de 2017

2/ Es sencillo cuando el sexo/mujer se acepta como mercancía todo el sexo/mujer entra en ese mercado/valor/precio . Y por tanto ese tipo de personas entiende q la mujer libre es GRATIS, con pago 0 y por tanto la más "devaluada" y de acceso pùblico q está ahí para cualquiera — Ana (@ana_garcia____) 14 de diciembre de 2017

igual q existe la relación entre pobreza/desigualdad / prostitución/violación. Los países donde crece este mercado es donde crece la pobreza

la prostitución no nace del deseo sino de la supervivencia a la precariedad.

Y los países son culpables de esa existencia — Ana (@ana_garcia____) 14 de diciembre de 2017

¿Qué pasa cuando se penaliza el aborto? Las mujeres abortan igual pero en peores condiciones. Mueren, son arrestadas, juzgadas por la sociedad y solo las ricas acceden a abortos seguros. ¿Qué pasa cuando se penaliza la prostitución? Lo mismo. — Natalia Ferrari (@NataliaxFerrari) 14 de diciembre de 2017

Por qué soy abolicionista y contraria a los puteros. Lo explico en @ctxt_es Se abre debate https://t.co/Q4UXERS3fD — Anita Botwin (@AnitaBotwin) 14 de diciembre de 2017

Lo que no estás haciendo bien es tenernos como compañeras de lucha cuando divulgas dogmas e invisibilizas nuestra lucha para poner por encima tu opinión. Lo siento, pero no puedes llamarte compañera de un colectivo que no te ha pedido que nos salves. — Natalia Ferrari (@NataliaxFerrari) 15 de diciembre de 2017

Yo soy abolicionista pero siempre pienso que mientras tanto debería haber alguna forma de protegerlas más. Algo. — Isabel Sira (@Isabel_Sira) 14 de diciembre de 2017

"Si las mujeres pudiéramos hacer con nuestro cuerpo lo que quisiéramos nadie tendría que estar legislando sobre ello.". Justamente el hecho de que no puedan hacer lo que quieran es por lo que hacen falta leyes que protejan esa libertad. — Iancho Panza (@TheWheeledNerd) 14 de diciembre de 2017

@BeatrizGimeno1 "La prostitución es un espacio libre de feminismo, un espacio donde el patriarcado no se puede cuestionar". pic.twitter.com/wfPtKUdGu4 — PodFeminismosMadrid (@PFeminismosMad) 29 de noviembre de 2017

Cuando era prostituta los tratantes, los proxenetas, los puteros y las aliadas de todos ellos decían que teníamos que utilizar nuestras “armas de mujer”. Ahora lo llaman utilizar nuestro “capital erótico”. #HolaPutero #HolaEstadoProxeneta pic.twitter.com/GTdM2WRwlV — Amelia Tiganus (@amelia_tiganus) 14 de diciembre de 2017

“Es precisamente en los lugares donde la prostitución es legal donde existe más tráfico de seres humanos.” Gracias por este artículo! Después de #HolaPuteros, sí, vendrá #AdiosPuteros https://t.co/Dkvxqvqe1J — TowandaRebels (@TowandaRebels) 14 de diciembre de 2017

Mientras debaten sobre si somos remanente de la esclavitud o ciudadanas de derecho, nos tenemos las unas a las otras. pic.twitter.com/L8TTcJjJHc — Colectivo Hetaira (@c_hetaira) 16 de abril de 2015

