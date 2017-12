No es raro ver a Elon Musk, cofundador de Paypal, Tesla, SpaceX, etc, y una de las personas más ricas del mundo, charlar o debatir en Twitter con otros usuarios. En esta ocasión Musk entabló un debate con el consultor de diseño y escritor, Jarret Walker.

Walker criticaba la posición de Musk, quien en una entrevista en Wired definió el transporte público como “un dolor en el trasero”: “En las ciudades, el odio de Elon Musk por compartir el espacio con extraños es un lujo (o una patología) que sólo los ricos pueden permitirse. Dejarle diseñar ciudades es la esencia de la protección de las élites”, explicó.

In cities, @elonmusk's hatred of sharing space with strangers is a luxury (or pathology) that only the rich can afford. Letting him design cities is the essence of elite projection. https://t.co/gtSVgPkfPo https://t.co/CmCpoIJ5NE

— Jarrett Walker (@humantransit) 14 de diciembre de 2017