¡Ya es martes, tremendings!

Venga, poneos las pilas, que la Navidad está a la vuelta de la esquina.

¿Cómo lleváis los preparativos navideños?

Este año se me ha pasado volando.

Propósitos que me hice para 2017 y he cumplido: pic.twitter.com/RNFzOm0xvo

¿Habéis comprado ya el nuevo calendario y todo?

Quedan dos días para el 21-D. DOS DÍAS.

Lo tenemos ya todo prácticamente preparado.

Los candidatos, los programas, las campañas electorales...

Bailar en campaña no es serio. ¿Visteis bailar alguna vez a Fabra, Matas, Rato o Barberá? No, porque son gente seria.

Sólo falta que los votantes reflexionen antes de ir a votar.

Ya han dicho que si el 21D no ganan los partidos a favor del 155, se aplicará otra vez el artículo 155. Así que los votantes de los partidos a favor del 155 no hace falta que vayan a votar. De hecho, les conviene no ir.

Y no son las únicas novedades. También se ha estrenado la última película de Star Wars.

Los fans están como locos.

Tenemos imágenes en exclusiva. No contienen spoilers (o eso creemos).

—Soy de SEUR. Vine ayer y no había nadie. —Los cojones no había nadie. pic.twitter.com/JJrrz6ICi5

Última hora. Los ultras de Hogar Social han irrumpido en un acto electoral de ERC frente a la prisión de Estremera.

Un momento... ¿los nazis?

Más cosas. Ignacio González ha asegurado que la sede del Partido Popular controlaba las adjudicaciones de la Comunidad de Madrid. Os daremos un tiempo para asimilarlo, sabemos que este tipo de revelaciones son duras.

Así, escurriendo el bulto, pero sin filtro.

- Ignacio González no para de cantar, a este paso acabará sacando a la luz la identidad del misterioso M. Rajoy - No tiene gracia Loli pic.twitter.com/JbwncoU96X

LO ESTÁS VIENDO, LO ESTÁS RIENDO (Los tuits absurdos del día)

No me fío de los que se hacen un sándwich de nocilla y sólo untan una de las rebanadas de pan. Lo siento, no me fío.

— No Abras Paz (@noabraspaz) 19 de diciembre de 2017