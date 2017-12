23.59.- Bueno tremendings, pues esto ha sido todo por hoy. Pocos cambios tras este 21-D, la verdad. Todo el asunto catalán queda más o menos como antes.

Petada máxima de Ciudadanos que en el fondo no le vale de mucho

Cuando lo petas en unas elecciones pero te das cuenta de que no puedes gobernar. pic.twitter.com/yMPJwBplJW

Que además nos dice por dónde van a ir los discursos y los titulares de la prensa en las próximas semanas

No me hagáis mucho caso, pero sospecho que en las próximas semanas se hablará mucho de "la lista más votada".

El independentismo ha logrado la mayoría absoluta en esta jornada

Pues no lo entiendo.

Y quizá lo más significativo es la debacle del PP del 155

Los catalanes son personas que hacen cosas. Votar al PP no es una de ellas. #CatCtxt #ELECCIONES21D

No hagáis leña del Albiol caído.

—Hombre... Cómo íbamos a suponer que los catalanes iban a ir a votar un día no festivo #EleccionesCataluna pic.twitter.com/LwUGNAhViG

Un resultado que pone en tela de juicio el futuro del PP en Catalunya

Otro dato interesante: los dos partidos más votados son de derechas. Esto significa algo y la verdad es que no es muy bueno

Independentista o no, lo que ha arrasado en Cataluña es la derecha.

Lo que está claro es que la Izquierda se monta sus películas en Twitter pero fuera no llega ni a cortometraje.

Y así han quedado las cosas. El debate a partir de mañana será si ha ganado el independentismo o no. Aquí os lo contaremos. ¡Hasta mañana!

Si no queda claro si ha ganado el independentismo o el unionismo, podríamos buscar un método alternativo para medirlo. No sé, un referéndum. #EleccionesCataluña

22.45.- Llegan a nuestra redacción las primeras reacciones a los resultados:

22.39. Con este resultado, en realidad volveríamos de nuevo a la casilla de salida del procés. Vamos, que la cosa va para largo

22.35. Ciudadanos registraría un resultado espectacular, con 35 escaños, 10 más que en 2015.

22.33.- Más consecuencias de los resultados: al 76,14% escrutado, Partido Popular y CUP irían al Grupo Mixto

- Les doy de palos, les meto en la cárcel y aún así no me votan.Pues no lo entiendo. pic.twitter.com/CZrZAvtjGf

