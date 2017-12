El ego de Arrimadas y su amarga victoria, la cobertura de Ferreras y, sobre todo, el estrepitoso fracaso del PP de Albiol. Los tuiteros transformaron la tensión del 21-D en humor y carcajadas. Esta es una selección de los mejores memes de la noche electoral, que Tremending te contó en directo:

Resultado de Albiol en #EleccionesCataluña

Do it for your voters pic.twitter.com/Aqj9Ra8P2Q

— Rule (@que_rule) 21 de diciembre de 2017