"¿Se imaginan dándole un poquito de color a un cuadro de un pintor porque combina mejor con las paredes de un museo?, ¿O pintarle un bigotillo a un retrato porque queda cojonudo?". Son las preguntas que el músico y cantautor Leiva hace este martes en su cuenta oficial de Facebook tras escuchar un podcast del programa ‘Levántate y Cárdenas’ y ver que han puesto su tema ‘La Llamada’ acelerándolo “a una velocidad delirante”.

‘La Llamada’ le ha valido a Leiva ser nominado a un Goya a la mejor canción original. Ese mismo tema suena en el programa de Cárdenas como si hablara “un jodido pitufo de ácido”, según su autor.

El madrileño invita a escuchar a partir del minuto 02:42:15 del programa emitido en Europa FM el pasado 20 de diciembre. Cualquiera que haya escuchado la canción se dará cuenta: está acelerado. Mucho. La canción tiene originalmente una velocidad de unos 113 bpm (golpes por minuto). En el podcast de ‘Levántate y Cárdenas’ suena aproximadamente a 138 bpm. En resumen: un 22% más rápido que la original.

En su texto, Leiva se dirige directamente a los “compañer@s” del programa, para darles su opinión: “Imagino que desconocen la cantidad de tiempo y energía que dedicamos los músicos a la velocidad de una canción. A veces son días enteros haciendo pruebas en el estudio hasta dar con el tempo exacto”. Y añade: “Entre otras muchas cosas, el carácter de un texto está estrechamente ligado a la velocidad de una pieza”.

“Si la canción con su velocidad original no cuadra con la línea musical del programa o con el gusto personal del programador, les sugiero que no la pongan, pero no hagan su propia versión y cometan este crimen”, aconseja.