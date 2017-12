Monedero parodia al rey Felipe VI en su mensaje de Navidad: “Todo atado y bien atado”

El profesor de Ciencia Política ha querido felicitar las navidades con un vídeo en el que parodia al rey Felipe VI y su tradicional discurso de Nochebuena. "Está el Discurso del Rey y luego el discurso real", publicaba Monedero en sus redes sociales. "Desde siempre los monarcas han grabado dos discursos. Este, claro, es el otro. En la frontera, siempre un paso por delante. Felices Navidades".

"Me llena de orgullo y satisfacción". Así arrancaba su discurso el fundador de Podemos antes de entrar a analizar la actualidad, poniendo sus palabras en boca del monarca: "He decidido apoyarme en estos momentos de tribulación en los dos grandes partidos de siempre, para hacer lo de siempre. Porque ya se sabe que los cambios llaman a cambios y que los españoles cuando cambian no lo hacen para bien de mi real familia".

Uno de los ejes del discurso ha sido, como no podía ser de otra manera, Catalunya. "El llamado derecho a decidir podría abrir un camino que no es bueno para la institución monárquica. A riesgo de haberme pegado un tiro en el pie, decidí ponerme decididamente al lado del Partido Popular. Eso, a sabiendas de que sus casos de corrupción podrían recordar en el populacho a mi cuñado Urdangarin y poner en la agenda la extraña fortuna de mi padre", prosigue Monedero. Pero "mucho peor" era, insiste, "dejar que la pendiente de la plurinacional pusiera en peligro la institución monárquica".

Para rematar, un guiño a la intervención de Montoro en las cuentas del Ayuntamiento de Madrid. "He decidido pedir a Montoro que dejen a los ayuntamientos comprar algunas velitas para que los regalen a los humildes y se sientan iluminados por la Casa Real".

Los últimos dardos, para el PSOE y Ciudadanos: "Nos asustasteis con el 15-M y aún más cuando mi padre tuvo que abdicar deprisa y corriendo. Gracias al Partido Socialista recuperasteis la senda, ahora ya sé que os estáis portando bien. Ciudadanos es la muleta que necesitaba el PP y el PSOE se ha recuperado como dios manda", culmina Monedero.

