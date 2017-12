Tabarnia te sonará a chino, pero es muy catalán. Bueno, según cómo se mire, puede que tenga más de español. Se trata de un término que, en los últimos días, ha ido haciéndose popular en internet y este martes se ha convertido en Trending Topic en Twitter. Al parecer, es una propuesta para unificar las provincias de Barcelona y Tarragona en un solo ente con el objetivo de independizarse del resto de Catalunya. No de cualquier Catalunya, sino de la “Cataluña rural y pobre” para alejarse así de la "amenaza de separatista".

La idea ha surgido de una plataforma llamada Barcelona is not Catalonia (Barcelona no es Cataluña), también conocida como Plataforma por la Autonomía de Barcelona. Nació tímidamente en 2011, aunque pronto sufrió una escisión y parte de sus miembros se volcaron en la organización anti independetista Societat Civil Catalana, siempre según la página web de esta agrupación. La plataforma y su pretensión de independizase del independentismo catalán se sumieron en la inactividad, hasta ahora, que han pasado las elecciones catalanas y —quién sabe si realmente si en serio o de broma— la idea ha vuelto a cobrar fuerza, al menos en las redes.

Tabarnia, según la web de esta plataforma, sería una entidad territorial "formada básicamente por Barcelona, su área metropolitana y la franja de terreno que la une con Tarragona. Es esa Cataluña industrial, próspera y bilingüe contraria al separatismo que lucha sin conseguirlo por un trato fiscal justo contra el gobierno de la Generalitat".

Tras el desafío independentista, esta plataforma, compuesta según dicen por "más de un centenar de agrupaciones, asociaciones y empresas de todos los ámbitos de Barcelona así como ciudadanos a título particular", ha hecho suyos casi todos los argumentos que los partidos separatistas han utilizado para justificar sus anhelos de ruptura, pero en este caso, la víctima del "España nos roba" es Barcelona. "Cataluña roba a Barcelona 164 millones de euros para dedicarlos a subvencionar el independentismo", aseguran. Y es que no se trata sólo de aislarse de la oleada secesionista, pero sí es lo más importante para ellos: "Creemos que el proyecto independentista es profundamente negativo para los intereses de Cataluña en general y de los ciudadanos de Barcelona en particular", afirman.

Así, piden su propio Brexit, el 'Tabarnexit', que demuestre que la "Catalunya interior, la que vota a Puigdemont, quiere una cosa y Tabarnia quiere otra". Tienen incluso su propia propuesta de bandera.

Para no llevar a equívocos: la bandera de Tabarnia es una mezcla entre las banderas de Tarragona y Barcelona (por razones obvias). El día que toda Tsbarnia las tenga en el balcón ¿te imaginas la cara que se les va a quedar a los de la estelada? #Tabarnexit #Bcnisnotcat #Tabarnia pic.twitter.com/rl06MHcu4j — Bcnisnotcat (@Bcnisnotcat_) 23 de diciembre de 2017

La idea está haciendo las delicias de los tuiteros, que no dejan de hacer bromas al respecto. Aunque también —y esto es quizás más hilarante— ha despertado las (serias) simpatías de Ciudadanos; en concreto, las de Albert Rivera y las de la flamante ganadora de las elecciones catalanas, Inés Arrimadas.

El nacionalismo defiende una Cataluña homogénea y choca fácilmente contra sus propias contradicciones. Defendemos una Cataluña dentro de España y la UE donde se respete y se entienda la pluralidad y diversidad ???????? ¿Qué es Tabarnia? https://t.co/XjArp52WTD — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 26 de diciembre de 2017

Si los nacionalistas alegan el inexistente derecho a dividir, cualquiera puede hacerlo. Prefiero diversidad y unión. https://t.co/sHEn2ZL2oF — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 26 de diciembre de 2017

Tabarnia es un despiadado espejo para nacionalistas, es el reflejo de su insolidaridad y de su pesadez. Pero también es el coste, muy real, que pagarán quienes promuevan un referéndum de autodeterminación. En Quebec fue mano de santo. — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) 26 de diciembre de 2017

Ya sean respuestas serias o no, lo cierto es que te aseguran grandes dosis de risa y, quizás también, de vergüenza ajena.

El Gobierno de Tabarnia te desea un feliz 1962. pic.twitter.com/8zoVnwYJta — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 26 de diciembre de 2017

Los líderes de Tabarnia tienen un escaso sentido de la democracia, pero lo compensan con un nulo sentido del ridículo. pic.twitter.com/LTGefZw6Ci — Jonathan Martínez (@jonathanmartinz) 26 de diciembre de 2017

Pedimos a la comunidad internacional, y especialmente a la UE, que haga de mediadora entre la Generalitat y Tabarnia.

Urgimos al diálogo bilateral para solucionar este conflicto, así como el respeto de los derechos humanos y el derecho inalienable a nuestra autodeterminación. pic.twitter.com/Hgr0aO7gLL — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) 26 de diciembre de 2017

????⚠️ Si dices tres veces “Tabarnia” delante de un espejo sale un troll españolista y te hacen RT desde Ciudadanos. Lo hemos comprobado: pic.twitter.com/XezWLniwTa — CENSURAT NEWS (@MNAnoticies) 26 de diciembre de 2017

¿Alguien sabe cuántos alcaldes de @CiudadanosCs hay en Tabarnia? Es para una cosa. — Miguel de Ceяvantes (@CervantesFAQs) 26 de diciembre de 2017

Votar no es delito. Salvo en Tabarnia. — Percival Manglano (@pmanglano) 26 de diciembre de 2017

Mujer de Tabarnia VS Mujer de Cataluña. pic.twitter.com/fp13WedFHd — Señor Smith (@Sr_HSmith) 26 de diciembre de 2017

ÚLTIMA HORA !! Cientos de Payeses comienzan a trasladar su Sede Social a #Tabarnia !!! pic.twitter.com/7cFKL1JzYg — Chino de China (@unchinodechina) 26 de diciembre de 2017

No sé para qué se inventan Tabarnia teniendo los resultados del Valle de Aran para hacer la réplica argumentativa. pic.twitter.com/aQpR4yqTXx — Antonio Maestre (@AntonioMaestre) 26 de diciembre de 2017

Tabarnia, elegida 'Capital Española de la Gastronomía' en 2018. pic.twitter.com/QSWldFcrxE — FUMATRÓN ????‍☠️ (@Fumatron_J) 26 de diciembre de 2017

¿Te hace gracia? Pues recuerda esto.