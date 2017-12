Buenas tremendings, ¿Qué tal la Navidad?

-¿Algún mensaje para nuestros espectadores por Navidad, Señora Iguana? -Iguana güish you a Merry Christmas. -Bravo. pic.twitter.com/xKZNUh0h6b

Ya estamos a 26 de diciembre...

Mucho regalo y mucho Merry Christmas, sí, pero no hay que perder de vista qué estamos celebrando

Hoy se celebra que ya hace más de 2000 años que no tenemos ni una sola fuente arqueológica que permita demostrar científicamente que Jesus haya existido. FELIZ INVENT.

Ni niño ni hostias. El pesebre no es suyo. Abran o tumbamos la puerta. pic.twitter.com/DALHJg37aW

Por cierto, felices fiestas…

¿Habéis comido mucho estos días?

¿No me harás este feo con los polvorones, verdad? pic.twitter.com/1WpVhndodb

A mí me gustan más grandes, que no me quepa en la boca. pic.twitter.com/thIdk74L9y

— shams (@megapokerfeis_) 24 de diciembre de 2017