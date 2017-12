Un plato es un plato, un vaso es un vaso y la dictadura franquista es "un régimen no democrático". Estos parecen, a juzgar por la rueda de prensa de este viernes, las nuevas máximas del presidente del Gobierno. Hasta en dos ocasiones Mariano Rajoy ha evitado calificar al franquismo como lo que fue: una dictadura. Para ello, ha utilizado dos expresiones: "Régimen no democrático" y "Gobierno no democrático".

En este vídeo de Europa Press, se puede apreciar la pirueta del presidente a partir del minuto 39 y 31 segundos.

Rueda de prensa #endirecto de Mariano Rajoy para hacer balance del año #cmin https://t.co/jn6Y9oY4Di — Europa Press TV (@europapress_tv) December 29, 2017

Los rodeos del presidente en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros del año no han pasado desapercibidos en las redes. Los tuiteros han reclamado a Rajoy que hablara claro, tal y como él suele presumir. Que al pan, pan y al vino vino y al franquismo, dictadura.

Se dice DICTADURA señor Rajoy. Se dice DICTADURA. El presidente dice que España pasó de un "régimen no democrático" a la democracia. — Carlos Hernández (@demiguelch) December 29, 2017

Niños, régimen no democrático es dictadura franquista para Rajoy. pic.twitter.com/5fOrrnkdJw — Aestheticilla (@aestheticilla) December 29, 2017

Que dice M. Rajoy que sois unos ignorantes de mierda. Que el franquismo no fue una dictadura fascista que asesinó en masa a decenas de miles de personas. Fue simplemente un régimen"no democrático". pic.twitter.com/wt4GDuSmnt — Pabernos matao (@JordiPedrosa1) December 29, 2017

A las cosas por su nombre, coincido con usted. Dictadura y no régimen no democrático.

Harta demasiado ya que lo que tiene un nombre para definir algo se ignore bajo palabros que pretenden suavizar el significado. Un dictador es un dictador. https://t.co/PPFrF4QXoW — Teresa Franco (@Llampico) December 29, 2017

M.Rajoy:no era un régimen no democrático,era una DICTADURA fruto de la guerra fraticida que ganó el golpista de Franco. No es lo mismo. — Imperator (@arthursus) December 29, 2017