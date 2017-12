A pocos días de que termine el peor año para la libertad de expresión en España desde Franco, el Ministerio del Interior ha dado la puntilla con un tuit que ha indignado en las redes sociales. Dice así: “ATENCIÓN: Retuitear mensajes de enaltecimiento del #terrorismo también puede ser delito. El tipo penal no exige haber creado el tuit, basta retuitearlo, darle publicidad, expandiendo el mensaje a gran cantidad de personas”.

ATENCIÓN: Retuitear mensajes de enaltecimiento del #terrorismo también puede ser delito. El tipo penal no exige haber creado el tuit, basta retuitearlo, darle publicidad, expandiendo el mensaje a gran cantidad de personas https://t.co/0NHOyocdAT

Un tuit que para algunos internautas ha sonado a “amenaza”. El mensaje llega en un momento en que expertos han denunciado el recorte en libertades que ha sufrido España en los dos últimos años de ley Mordaza. En el año en que hemos visto a tuiteros y raperos con condenas de prisión, por ejemplo por hacer chistes sobre Carrero Blanco; en el que se ha registrado un récord de juicios por enaltecimiento del terrorismo en las redes sociales, con multas por la ley mordaza. Un contexto que hace que muchos ciudadanos sospechen que hay una clara intención de atemorizar a los ciudadanos para que se lo piensen mejor a la hora de expresar su opinión en las redes.

Las reacciones al tuit de @interiorgob siguen en las redes:

Digo yo, que lo mismo es mejor vigilar las empresas sospechosas de corrupción para evitar que les roben información o vigilar las salidas de capital a paraísos fiscales, que no controlar las redes sociales.

Me tranquiliza TANTO que el Ministerio de Interior no tenga nada mejor que hacer que mirar tuits y retuits con lupa...

Tuit que refleja alto y claro que clase de gobierno tiene España. La amenaza no es la solución.

Queréis que la policía investigue el robo de documentos relacionados con el PP y vigile Twitter, y las dos cosas no se puede.

"Es arriesgado", dijo la experiencia. "No tiene sentido", dijo la razón. "Eso va a ser delito de enaltecimiento", dijo Zoido.

Quieren decir retuitear mensajes de enaltecimiento de aquel terrorismo que no les gusta. Otras cosas, ya tal... https://t.co/dTvaXt2Syu

Pues a mi me suena este.tweet a amenaza directa del Ministerio del Interior a sus ciudadanas y ciudadanos de un país democrático y tal... igual es mas fácil que nos cerreis las rrss a lo @norcoreano

y mirar el tuit, es delito? Y verlo y hacer como que no lo has visto, es delito? Quiero saber, gracias. Gracias por estar ahí, cuidándonos, en lo importante. Un abrazo.

Sí, joder! Mirar el tuit es delito, pensar es delito y tocarse también es delito! Robar no es delito. Limítate a eso!!

Entonces las noticias que informen de un mensaje de estos también estarían dando publicidad, expandiendo el mensaje, por lo tanto, cometiendo un delito. O no?

"también puede ser delito." Esto no queda claro. Es un RT, o lo haces o no lo haces. ¿Podrían por favor definir en qué caso es delito y en cual no? Muchas gracias otra vez, desde el respeto siempre, por supuesto.

