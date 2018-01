La líder de Ciudadanos en Catalunya, Inés Arrimadas, puso un ejemplo en una entrevista radiofónica para asegurar que España es un país democrático y le salió el tiro por la culata.

Sucedió el pasado miércoles durante una entrevista en el programa 'El Món' de RAC1. Entrevistada por Jordi Basté, Arrimadas alardeó de la calidad democrática de nuestro país para justificar la prisión preventiva de los Jordis -Jordi Sánchez y Jordi Cuixart-, acusados de sedición por "promover" el asedio a la Guardia Civil el 20 de septiembre durante una operación para impedir el 1-O.

"En Francia, por quemar un coche de la Policía, ha habido una condena de siete años de prisión, ¡por quemar un coche de la policía! Eso de que España no es un país democrático no es verdad, no es verdad", aseveró. Pero a Arrimadas se le olvidó mencionar un importante matiz: "Sólo un comentario, efectivamente en Francia se ha condenado a una persona por quemar un coche de policía a siete años… con el policía dentro", le recordó Basté.

Arrimadas se quedó sin palabras. "La información puede ser…", reconoció. Y Jordi Basté le volvió a repetir el detalle de los policía: "Con un policía dentro, había gente dentro. Eso cambia la cosa…" Acto seguido, la candidata de la fuerza más votada en el pasado 21-D señaló que hay más ejemplos, "en muchos países europeos", sin aportar más detalles.

La Justicia francesa condenó a siete años de prisión al militante antifascista suizo Joachim Landwehr, que quemó en mayo de 2017 un coche de Policía durante unas protestas contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Manuel Valls. En ese coche había dos agentes que lograron salir a tiempo.

Pongo al menos esto aquí de @jordibaste con @InesArrimadas porque si hubiera sido al revés salimos hasta en el tiempo. pic.twitter.com/4XCOf494ui — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 25 de enero de 2018

Gabriel Rufián ha compartido a través de Twitter la entrevista radiofónica. "Si hubiera sido al revés salimos hasta en el tiempo", apostilla en el tuit. Las reacciones de los tuiteros no se han hecho esperar.

El ridículo aquí de Arrimadas al difundir un bulo y que se lo desmonten en la cara. https://t.co/UQCVSni5cj — Antonio Maestre (@AntonioMaestre) 26 de enero de 2018

-Arrimadas: En Francia se ha condenado a un joven a 7 años de prisión por quemar un coche de policía...

-Periodista: Efectivamente, por quemarlo con un policía dentro...

-Ehhhh, bueno podría ser...

Escuchado en el programa El Mon de Rac1 — Protestona (@protestona1) 26 de enero de 2018

Justificando con mentiras que inocentes estén en la cárcel, no tienen ni vergüenza ni corazón! — David (@David51740263) 25 de enero de 2018

No sé yo si lo ignoraba o si se cree que todos son tan ignorantes como ella... CA TE TAAA!! — Ele Gar ????️ (@elenagarciamuri) 25 de enero de 2018

Cuando el debate se desvía hacía algo que no tiene preparado Doña Rogelia se disuelve como un azucarillo. pic.twitter.com/AT1HEq0wsP — Paco Gallego (@_PacoGallego) 25 de enero de 2018