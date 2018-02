Ya es jueves. 22 de febrero, hoy se cumplen 31 años de la muerte de Andy Warhol

Hoy se cumplen 31 años de la muerte del genio Andy Warhol. pic.twitter.com/piMAzSdAYt — Aquel Coche (@Aquel_Coche) 21 de febrero de 2018

Comenzamos otro Tremending, temiéndonos acabar encarcelados o que nos lo secuestren

Las once y aún no se ha censurado nada. Que raro... — ácido en la red (@acidoenlared) 22 de febrero de 2018

Valtonyc, Fariña… Vaya semanita llevamos, de verdad.

Secuestrar un libro publicado hace tres años. Hasta para censurar sois inútiles. — La Magdaleno ???? (@MagdalenaProust) 21 de febrero de 2018

La libertad de expresión también sirve para detectar idiotas. Conservémosla siempre. — Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN) 28 de febrero de 2017

"El entierro de la libertad de expresión". Óleo sobre lienzo. pic.twitter.com/bicUoBvzIU — Apróstata (@haprostata) 28 de febrero de 2016

– ¿Y qué les cuesta leer libros en blanco, exponer paredes sin fotos y componer canciones sin letra? – Llevas las gafas llenas de mierda. pic.twitter.com/bxErBaDj0I — Kikolo (@kikolo777) 21 de febrero de 2018

Por no hablar de los delitos de odio…

Detenido Enrique Iglesias acusado de un delito de oído. — Rule (@que_rule) 28 de enero de 2018

Y Pepe Oneto mientras, hablando del pelo de Anna Gabriel. Así nos va.

Espera, que nos está hablando Pepe Oneto de looks. pic.twitter.com/zXQ3TlFbKE — Joven Vladimir (@VladimirJoven) 21 de febrero de 2018

El PP hablando de democracia, el PSOE de izquierdas, C’s de libertades y Pepe Oneto de peinados. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 22 de febrero de 2018

¡Y lo de ARCO!

Excelente trabajo, ese/a señor/a de la limpieza de pantalón blanco y camiseta verde, se merece un diez. pic.twitter.com/iaAtfyBGJn — BICHILLO (@BICHILLOVERDE) 22 de febrero de 2018

Los podemitas del New York Times inventándose que en España tenemos censura y persecución por ideas. https://t.co/cTwuQQSjQs — gerardo tecé (@gerardotc) 22 de febrero de 2018

Si empiezan a retirar obras de arte de ARCO porque no son arte va a quedar eso como la vitrina de trofeos de la Selección de Chipre. — Pastrana (@JosPastr) 22 de febrero de 2018

Los Grammys de Pitingo expuestos en ARCO. pic.twitter.com/bX9uYyItoh — Fairlaine (@Fairlane4) 22 de febrero de 2018

El Ifema ha pedido ahora perdón por retirar la obra ‘Presos Políticos en la España Contemporánea’ de ARCO. Aseguran que han comprendido que en el futuro deben evitar "cualquier circunstancia de esta naturaleza"

Lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir. pic.twitter.com/jkduxrWtwb — gerardo tecé (@gerardotc) 22 de febrero de 2018

Vaya país nos está quedando

Creemos que vivimos en un episodio de "Black Mirror", pero estamos en el piloto de "Hostal Royal Manzanares". — Juarma (@_Juarma_) 20 de febrero de 2018

Hablando de libertad de expresión, ha muerto Forges… ¡Gensanta!

Sus "niños" aún no lo saben. ???? pic.twitter.com/H8i5v9SbrV — Max Pradera (@maxpradera) 22 de febrero de 2018

Un humorista brillante, imprescindible para entender la sociedad española.

De las viñetas de #Forges que más me hicieron reír pic.twitter.com/iqJvubsVXf — Alfonso Saborido (@asaborido) 22 de febrero de 2018

Forges lo predijo todo antes que Los Simpson. pic.twitter.com/Y3sItqrQoi — BAH! ???? (@ferdeles) 22 de febrero de 2018

¡Pero no te olvides de Haití!

Hoy hemos vivido otra escena que debería hacer ruborizarse a muchos. Miles de jubilados se han concentrado en toda España para reclamar unas pensiones dignas

Así es como protesta la gente que no tiene Twitter. A lo mejor deberíamos aprender. pic.twitter.com/EYJf3o0yGD — El del Teto (@eldelteto) 22 de febrero de 2018

Estos no son más que una panda de vagos sin ganas de ir a trabajOH WAIT!!!#PensionesDignas pic.twitter.com/Ca38IrDOCL — Aquel Coche (@Aquel_Coche) 22 de febrero de 2018

Putos disléxicos, estamos diciendo pensiones y están entendiendo prisiones.#PensionesDignas — JO NI CAS (@7iete) 22 de febrero de 2018

IndePension day — moncho (@moncho81) 22 de febrero de 2018

"¿Pero y estos que se manifiestan por sus pensiones no tienen que trabajar o qué?" pic.twitter.com/3qLWQzY4Bk — Proscojoncio (@Proscojoncio) 22 de febrero de 2018

Multitud de pensionistas esperando para ver a Marta Sánchez cantando el himno en directo. pic.twitter.com/5MxpsxFKqU — El del Teto (@eldelteto) 22 de febrero de 2018

Los abuelos se toda España salen a la calle a protestar por las pensiones.

En otro orden de cosas, Juan y Medio cancela el programa de hoy. — Tuan (@____tuan) 22 de febrero de 2018

Dejad de pedir #PensionesDignas. El dinero de las pensiones está para cosas importantes, como rescatar Cajas de ahorros. #HombreYa — La Merkel (@GobernoAlem) 22 de febrero de 2018

Nuestros mayores están preocupados con este tema

El Rey también debe de estar preocupadísimo con el tema de las pensiones. — El Jueves (@eljueves) 21 de febrero de 2018

Se ve que no les ha gustado mucho que Rajoy se haya fundido la hucha de las pensiones que ellos con su esfuerzo han contribuido a llenar

Al PP no le gustan mayores, de esos que cobran pensiones — Ache.Rajoy (@soynormal) 22 de febrero de 2018

#PensionesDignas El gobierno español intentando llenar la hucha de las pensiones pic.twitter.com/G5jMd3DZ5i — Supel Latón (@Supel_Laton) 22 de febrero de 2018

Han llevado su protesta a más de 30 ciudades españolas

Miles de personas en #Sevillahoy como en cientos de ciudades y pueblos de Estado

"Gobierno de ladrones nos roban las pensiones " gritamos#22FYoVoy #PensionesDignas pic.twitter.com/LPLaim4lxB — Nacho Molina (@jimolinaarroyo) 22 de febrero de 2018

Tendrán menos dientes que nosotros pero ovarios y cojones, igual o más. #PensionesDignas pic.twitter.com/zzhZTSd420 — El del Teto (@eldelteto) 22 de febrero de 2018

Rajoy no lo entiende, ¡Con lo que ha hecho él por las pensiones!

El PP les ha subido la pensión DOS EURAZOS, para que puedan irse a Baqueira a esquiar y así se lo pagan: protestando. #pensionesDignas — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 22 de febrero de 2018

Cuando en tu país la luz y el gas han subido en los últimos años más de un 20% y las pensiones las subes un 0,25%. pic.twitter.com/fyBdHHjukh — La Merkel (@GobernoAlem) 22 de febrero de 2018

Bueno pensionistas, ¿que vais a hacer con el Euro que os hemos subido la pensión?. Contadme. — La Merkel (@GobernoAlem) 22 de febrero de 2018

Pero si las ha subido un montón

¿Cómo? ¿Que no? ¿Que la fórmula de Rajoy de austeridad, empleos basura y rescatar con dinero público negocios privados no ha logrado sacarnos de la crisis? No puede ser. No me lo explico

España probando métodos para salir de la crisis pic.twitter.com/ZVJtzyLgB8 — La Merkel (@GobernoAlem) 21 de febrero de 2018

Su protesta ha llegado incluso frente al Congreso al grito de "menos ladrones y más pensiones".

Si los jubilados lo que querían es ver a gente trabajando, el Congreso no es buen lugar. — Tuan (@____tuan) 22 de febrero de 2018

¿Zoido, pero que hacen manifestándose en la puerta del Congreso? ¿Es que no saben escribir hashtags o que coño pasa? pic.twitter.com/Uxm4E1lCIl — Tuan (@____tuan) 22 de febrero de 2018

“Te dije que mi idea de becarios mayores de 45 años era cojonuda, mira han venido por miles” #PensionesDignas pic.twitter.com/GllTNZCTjs — Sheila Ljungberg (@SheilaLjungberg) 22 de febrero de 2018

La que se podía haber liado

Antidisturbios abriendo zanjas para contener y entretener a los jubilados. — CHEMA PIZARRO (@chemapizca) 22 de febrero de 2018

A ver cómo meten el barco de Piolín en el mismo centro de Madrid. — Tuan (@____tuan) 22 de febrero de 2018

Nuestros abuelos, más combativos que nosotros

Estamos a nada de que los pensionistas sean ETA — Luca (@Luca_aBrasi) 22 de febrero de 2018

Tienen que ser los abuelos, que ya lucharon en su día, los que digan basta ya. A nuestra generación de le debería caer la cara de vergüenza Esto está pasando ahora mismo en el Congreso #PensionesDignas

pic.twitter.com/H58fsmym4d — AlOtroLadoDelMuro (@_ju1_) 22 de febrero de 2018

Hoy decenas de miles de pensionistas han dado una lección de dignidad. Salud y vida. pic.twitter.com/6waKXdl2bA — Cayo Lara (@cayo_lara) 22 de febrero de 2018

Casi les puedes oír: "¡Aparta, atontao, que estamos luchando por ti!" pic.twitter.com/MO3K0C9gKW — El Teleoperador (@teleoperador) 22 de febrero de 2018

¿Entonces quedamos en que los viejos votan mal pero se manifiestan bien? — Roboz (@LI3PeO) 22 de febrero de 2018

¿Vamos a pasarnos la vida pagando unas pensiones que no vamos a disfrutar o qué? ¡Que vergüenza! Lo mejor es que luchemos contra ello quedándonos en casa deseando muy fuerte que los políticos que vienen lo arreglen

Las políticas de Ciudadanos en relación con las pensiones. pic.twitter.com/588bLkIgs0 — Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN) 22 de febrero de 2018

Y esperad a ver quién sustituye a De Guindos, porque pueden sorprendernos aún más

LO ESTÁS VIENDO LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DEL DÍA)

“Tuitero ante clítoris”, Óleo sobre tela, 90x140 cm (2018). Anónimo. pic.twitter.com/YcE8je7qs9 — Zarathustra Callao (@soloparatuitear) 20 de febrero de 2018

"Pon un plato más grande y un piñón más pequeño."

(Miguel Indurain, 1992)

(Ferran Adrià, 2004) — Petete Potemkin (@Petetekin) 17 de agosto de 2012

"El amo es bueno. El amo nos cuida..." pic.twitter.com/q6HpjbwImX — Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN) 22 de febrero de 2018

-Doctor, me cuesta mucho dormir porque oigo voces que me llaman y tengo la sensación de que me observan.

-¿Cuándo le ocurre eso?

-En el trabajo. — ZOTON (@catacerca) 22 de febrero de 2018

M. Rajoy / Mariano Rajoy pic.twitter.com/cOgsV1OPWV — Sargento de Hierro (@MeoNapalm) 7 de noviembre de 2017

Yo no hago tríos porque para decepcionar a dos personas en la misma habitación ceno con mis padres y ya — no pasa nada (@pixitaa) 2 de enero de 2018

- Yo soy la tormenta.

- Pues yo soy la Orni, encantada. pic.twitter.com/62jrFoZYDn — Xarnego Sediciós???? (@XarnegoSedicios) 21 de febrero de 2018

En caso de accidente llevo un colgante con el nombre de la persona encargada de borrar mi historial de internet. — Dorian Grey (@_DorianGrey) 24 de marzo de 2017

¿Os habéis enterado de que Mariano Rajoy ha felicitado a unos científicos españoles que han descubierto una proteína que mantiene dormidas las células metastásicas del cáncer de mama? Que no, que es broma, ha felicitado a Marta Sánchez por ponerle letra al himno. — Miguel Ríos ???? (@mikealicante) 19 de febrero de 2018

-Yo solo quiero un hombre que me quiera y valore.

+Yo te querría y te valoraría.

- Si pero tú eres feo. pic.twitter.com/zQOzLAWmC5 — LaGolon (@_La_Golondrina_) 3 de noviembre de 2017

- Doctor tengo lombrices ¿Qué me recomienda?

- La pesca, sin ninguna duda. — Elpirao (@ramiroquei) 13 de septiembre de 2011

Me muero boludos! ???????? es igual! pic.twitter.com/7t8Myzsmir — Gaucha Mal Arriada (@GauchaCulta) 20 de febrero de 2018