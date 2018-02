Ya es viernes

Aún así cuesta..

Mis ganas de ir a trabajar. pic.twitter.com/YWl3B9XIsB — Olalá de fua (@olaladefua) 23 de febrero de 2018

Hoy es 23-F

El aniversario del día en el que el rey salvo la democracia y la Navidad

De madrugada, el Rey Juan Carlos mandó a su hijo a dormir, le dio un beso y le dijo: "Felipe, espero que esto nunca te ocurra a ti". Se cumplen 36 años del #23F https://t.co/5nho8FPfky — EL PAÍS (@el_pais) 23 de febrero de 2018

Y luego resultó no ser el Rey... Era BATMAN. https://t.co/8Mwa9oG2TN — Facu Díaz (@FacuDiazT) 23 de febrero de 2018

"Felipe, espero que esto nunca te ocurra a ti”, le dijo al que hoy es nuestro rey

Se refiere a tener que trabajar. pic.twitter.com/C1orCzu9Hd — Dani Bordas (@DaniBordas) 23 de febrero de 2018

37 años se cumplen ya del golpe de Tejero

- ¡Quieto todo el mundo!

- Tejero ya aburres, todos los 23F con la misma canción, llevas así desde 1981

- Soy el Pau Donés de los Golpes de Estado

- Entiendo...

- ¡Se sienten coño! — Fairlaine (@Fairlane4) 23 de febrero de 2018

Voy a conmemorar el 23-F poniéndome el comedero del gato en la cabeza. pic.twitter.com/o7es8jEHB4 — Un mal comediante (@ComedianteSmith) 23 de febrero de 2018

Tenemos imágenes inéditas

Remember 23-F con Tejero como maestro de ceremonias. Después paellita pa la peña. pic.twitter.com/9tXn1rO4VU — ácido en la red (@acidoenlared) 23 de febrero de 2018

-Ese mariquita en la estasión que disé: Niño dame un billete pa Utrera. Cómo lo va queré? Po de cartón, me lo va da de uralita iolagranputa?

-Ja ja, qué arte tiene este Antonio.

-Sí, tiene unos golpes, ja ja pic.twitter.com/26YfclpVXy — Fulano Nosequién (@FulanoNosequien) 23 de febrero de 2018

Un buen día para comer una paella

El hijo de Tejero está a otra paella en honor a un golpe de estado de ser presidente.#23Feb #LaCafeteraHUCHAenLUCHA pic.twitter.com/pwCdaDxIFL — DoctorJekyll (@bicicletagris) 23 de febrero de 2018

La verdad es que esta es semana muy propicia para el aniversario del Golpe de Estado a la democracia

Nos está quedando España que Franco levanta la cabeza y se cree que durmió la siesta. — Galleto Fontanedo (@Coponnnn) 22 de febrero de 2018

Ya es 23 F. No se puede decir que esta semana no lo hayamos celebrado bien. — Dios (@diostuitero) 22 de febrero de 2018

No tuiteen coño!

No rapeen coño!

No escriban coño!

No pinten coño!

No hagan chistes coño!

No hagan títeres coño!

No protesten coño! #23F pic.twitter.com/Gbn4MqFOVf — Protestona (@protestona1) 23 de febrero de 2018

Hoy en Bricomanía fabricamos un Golpe de Estado sin tiros, sólo necesitáis una sencilla recortadora de libertades y derechos ¡Fácil! #23Feb pic.twitter.com/xbibKHUFFu — Javier Durán (@tortondo) 23 de febrero de 2018

Hoy Rubianes estaría cada semana en la Audiencia Nacional. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 21 de febrero de 2018

Bueno, no nos pasemos por tres casos. España es una democracia moderna y…

La verdad es que el Poder Judicial español debe ser de los más modernos de Europa; y como parte de un Estado aconfesional no tiene parangón. pic.twitter.com/hDTRSSl4vZ — Emilio Silva Barrera (@Emilio_Silva_) 23 de febrero de 2018

Libertad de expresión no sé, pero lo que es reírse, en España, para hartarse. Ayer la Policía acudió tras un aviso a detener a quien creían que era Puigdemont… Y era Joaquín Reyes disfrazado grabando un vídeo.

No me jodais que no sois un país de pandereta...

????????????????????????????????????????????https://t.co/6mEthw8qkv pic.twitter.com/pZAvWSqEK0 — La Merkel (@GobernoAlem) 22 de febrero de 2018

España es ese país donde confundimos crisis económica con corrupción, el arroz con cosas con la paella y a Joaquín Reyes con Puigdemont. — La vecina rubia (@lavecinarubia) 22 de febrero de 2018

Puigdemont disfrazado de Joaquín Reyes acudiendo al debate de investidura. — Luisao Moratalla (@LuisaoMoratalla) 22 de febrero de 2018

Puigdemont entrando en España disfrazado de Joaquín Reyes caracterizado de Puigdemont. — Sargento de Hierro (@MeoNapalm) 22 de febrero de 2018

Te lo ponen de guión en una comedia y no te lo crees

Joder, Forges, lo que te estás perdiendo. — Dios (@diostuitero) 22 de febrero de 2018

Lo de Joaquín Reyes es de Berlanga no, lo siguiente. — El Claudillo (@El_Claudillo) 22 de febrero de 2018

Sólo podría ser más cachondo si al final lo hubieran detenido

En un país decente a Joaquín Reyes le hubieran detenido así. pic.twitter.com/L1EN3OTzEp — Más que TW (@MASQUETW) 22 de febrero de 2018

Anda que si la policía se equivoca de nuevo y detiene a Mariano Rajoy pensando que es M. Rajoy... — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 22 de febrero de 2018

Tras constatar que Joaquín Reyes no es Puigdemont, las sospechas de la policía apuntan ahora al seleccionador alemán, Joachim Löw. — Aquel Coche (@Aquel_Coche) 22 de febrero de 2018

Joaquín Reyes haciendo un Chiquetete. https://t.co/M8NzdULvLz — La Vida Moderna (@VidaModernaOML) 22 de febrero de 2018

¡Que no soy Puigdemont, que soy Chiquetete! — El Imbécil (@Imbecilismo) 22 de febrero de 2018

"Aquí patrulla, Puigdemont se ha cambiado de cara. Repito se ha cambiado de cara delante de nuestros ojos." — Xabibenputa (@Xabibenputa) 22 de febrero de 2018

Un vecino creyó ver al expresident y llamó a la Policía

Mae mía el vecino que confundió a Joaquín Reyes con Puigdemont. pic.twitter.com/GHOaeIgfgU — BICHILLO (@BICHILLOVERDE) 23 de febrero de 2018

España es ese país donde un vecino dice que ha visto a Puigdemont en Torrejón y se presentan seis policías. — Dios (@diostuitero) 22 de febrero de 2018

—Hola, ¿policia? Estoy viendo a Puigdemont, lo tenemos, está justo aquí, en Torrejón. pic.twitter.com/Qr78A5YLWX — ᖇᗩᕋᘎᙓᒪ (@ReichelGlz) 22 de febrero de 2018

Casi detenemos a Puigdemont en Torrejón de Ardoz. Al final era Joaquín Reyes disfrazado. Lo grabas y para ARCO. ¡Menuda performance! — Nuestro presidente (@presidenteES) 22 de febrero de 2018

La policía cree que Joaquín Reyes destapó la trama Gürtel. pic.twitter.com/iTIWJcrIVK — Luisao Moratalla (@LuisaoMoratalla) 22 de febrero de 2018

Esta mañana he visto a Puigdemont en el trastero, pero al final era una fregona. — Jeremiah Johnson (@eltrampero) 23 de febrero de 2018

-Oiga, policía? Verá, estoy con cuatro colegas y hemos visto a un tipo que se parece a Puigdemont.

+No diga más. Enseguida nos encargamos. pic.twitter.com/oslYO5BTEq — Nuevas Degeneraciones (@nn_dgg) 22 de febrero de 2018

¿Os imagináis la escena?

"-No te lo vas a creer Maricarmen está Puigdemont en el parque aquí debajo de casa

-¿Estás segur

-Es el, es el no hay duda tengo a la policía al teléfono, jaque mate Cataluña!

-Pero como

-Ahora le cuentas a tu hermano el teniente a ver quién hace más por España" — Xabibenputa (@Xabibenputa) 22 de febrero de 2018

Meterse en la piel de ese vecino que llama a la policía porque ha visto a Puigdemont, se imagina ya como el héroe nacional que ha desarticulado el desafío soberanista y resulta que sólo ha delatado a @enjutomojamuto Es duro esto. pic.twitter.com/4LVewqyXwf — El Barón Rojo (@elbaronrojo) 22 de febrero de 2018

- "Si, si; de verdad. Es Puigdemont en persona, en Torrejon de Ardoz, hay cámaras y todo" pic.twitter.com/XziGQOFDC2 — Von Speek (@VonSpeek) 22 de febrero de 2018

De la historia de Joaquín Reyes lo que más me flipa es el momento "Que me aspen si ese de ahí no es Puigdemont. Calma, Antonio, calma. Llama a la Policía y denúncialo. POR ESPAÑA". — Dani Bordas (@DaniBordas) 22 de febrero de 2018

LO ESTÁS VIENDO LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DEL DÍA)

Acaban de imputar a Camps y al obispo auxiliar de Valencia por prevaricación, malversación y falsedad en la visita al Papa. Muy cristiano todo. — Dios (@diostuitero) 23 de febrero de 2018

Hitler sería lo que fuera, pero no invitaba a tus hijos a un cumpleaños un viernes a las 17:00 de la tarde. — Tuan (@____tuan) 23 de febrero de 2018

Cuando lo ves en Aliexpress / Cuando te llega a casa pic.twitter.com/CZ3tqqIopE — unmundolibre (@unmundolibre) 23 de febrero de 2018

Camps ya tiene más imputaciones que trajes. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 23 de febrero de 2018

Que asco de partido político, de verdad. Lo de el PP de Valencia lo deberían estudiar en criminología — Napoleón Dinamita (@boboespoco) 23 de febrero de 2018

CONSEJO:

Si las cosas salen mal....

¡¡HAZTE EL MUERTO!! pic.twitter.com/TYFzBeekfB — HUMOR CANALLA (@jcarlos2001) 23 de febrero de 2018

Yo habría titulado: "Los etarras del Athletic pasan de ronda en la Europa Ligue para atraer a los rusos y provocar la muerte de un ertzaina", pero eso también vale. pic.twitter.com/0tw0GaHUQ3 — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 23 de febrero de 2018

Detienen a todos los participantes de un torneo de ajedrez por amenazas al Reyhttps://t.co/841u9CszMK — El Jueves (@eljueves) 23 de febrero de 2018

Que sensación de libertad da montar a caballo pic.twitter.com/qFCbFzD8Ih — AKI TA ER TIO (@AKI_TA_ER_TIO) 7 de agosto de 2015

Yo intentando ordenar las cosas que tengo en mi cabeza para poder dormir. pic.twitter.com/FerM6qWHHJ — Sr. Billy (@txusito1) 14 de febrero de 2018

Siglo XXI:

- La aspiradora Dyson no hace ruido.

- El aire acondicionado Fujitsu no hace ruido.

- La lavadora Bosch no hace ruido.

- El Toyota Prius no hace ruido.

- La máquina barredora del servicio municipal de limpieza suena como el despegue del Apolo XI el 16 de julio de 1969. — Er Pali (@beticorro1) 23 de febrero de 2018