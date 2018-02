“Yo estoy aquí para defender la Constitución”. Esas fueron las palabras que el rey Felipe VI le dijo a Ada Colau, según ha desvelado la alcaldesa de Barcelona. Colau fue protagonista de un revuelo mediático tras plantar al rey en el acto del besamanos previo al Mobile World Congress porque "una cosa es el respeto institucional y otra la pleitesía”.

Colau explicó este lunes que la noche del domingo mantuvo una conversación con el rey en la que le explicó su no participación en la recepción oficial. Colau ha comentado que le dijo al rey que su gesto era “una reacción a una situación difícil". Sostiene Colau que "hay gente muy dolida" en Catalunya como consecuencia del discurso del 3 de octubre y que la ciudadanía catalana esperaba un discurso "más conciliador". "Dije al Rey que el discurso del 3 de octubre se recibió como una falta de empatía bestial, y él me dijo que su papel era defender la Constitución”, explicó.

La frase del rey sobre “su papel” ha sido muy comentada en las redes, donde muchos políticos, juristas, periodistas y tuiteros han coincidido en preguntarse cuándo el rey ha salido a defender los derechos sociales y civiles que aparecer recogidos en la Carta Magna:

El Rey a .@AdaColau:

-Yo estoy para defender la Constitución

+También el art. 20?

-No, el 20 no.

+y el 27?

-Tampoco.

+el 31?

-jajaja uy el 31 dice...

+y el 40?

-Ese qué decía?

+Redistribución de la renta

+Ni de coña. Y no me preguntes por el de la vivienda, que te veo venir...

— Francisco Jurado (@SuNotissima) 26 de febrero de 2018