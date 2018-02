Martes…

No sé qué le veis de malo a los martes. pic.twitter.com/ta5vraKljU — SR.VEGETAL (@mejorchef) 27 de febrero de 2018

Martes que saben a lunes… ¡Qué ganas de trabajar!

Me muero de ganas de ir a trabajar. pic.twitter.com/oENWorh9v5 — Olalá de fua (@olaladefua) 27 de febrero de 2018

Vamos con la efemérides del día: hoy es el cumpleaños de Enrique Cerezo

Hoy cumple 70 años el presidente del Atlético de Madrid, don Enrique Cerezo. Felicidades. pic.twitter.com/KQ4XoAkxoB — Aquel Coche (@Aquel_Coche) 26 de febrero de 2018

Jajajajajaj ese es Josema Yuste, Richard Gere es este pic.twitter.com/ATCJkKxCHW — BuMbYtiToVlc84 (@HumphreyMonguer) 27 de febrero de 2018

Es es Juan Pardo, Cerezo es este pic.twitter.com/A5lFgHHrHd — Jean-Pagal MAKANAKI (@jpmakanaki) 26 de febrero de 2018

Ese es uno que salía en la guerra de las galaxias.

Enrique Cerezo es este pic.twitter.com/MC7aY1Acw4 — Bokerón Avinagrao (@BAvinagrao) 27 de febrero de 2018

Felicidades don Enrique que pases un feliz dia rodeado de los tuyos... No cambies nunca!! pic.twitter.com/bSKctfyioP — EL ATORNILLADOR (@JimmySnuka_) 27 de febrero de 2018

Enrique Cerezo partiéndose de la risa con vuestras chorradas. pic.twitter.com/aWFuKWpBB1 — Sin Curro (@Don_Estrecho) 27 de febrero de 2018

Por cierto, ¡nieva en Madrid!

Nieva en Madrid, brasa is coming. — Λrezno (@Arezno) 27 de febrero de 2018

Bueno, y también en Barcelona

¡Enviad todos lo quitanieves a Cataluña, rápido!¡antes de que usen la nieve para construirse un muro de separación! pic.twitter.com/nNIMEIV0j9 — Sheila Ljungberg (@SheilaLjungberg) 27 de febrero de 2018

Pero ahora de lo que más se habla es del Mobile World Congress. Indignación en los medios españoles porque Ada Colau plantó al rey al en la inauguración del congreso

En el Briconsejo de hoy le enseñaremos a Colau y Torrent como plantar al Rey. pic.twitter.com/EoVCVROxOO — Fairlaine (@Fairlane4) 25 de febrero de 2018

Cuando escucho que Ada Colau ha plantado a Felipe VI. pic.twitter.com/819TvP1dc8 — Rule (@que_rule) 25 de febrero de 2018

El Rey esperando a Colau. pic.twitter.com/yPv6Fz3GpC — No Abras Paz (@noabraspaz) 26 de febrero de 2018

¡Inaceptable!

Que nos explique alguien por qué es descortés que Colau no vaya al besamanos del Rey pero no que el Rey no quisiera recibir a la presidenta del Parlament pic.twitter.com/UHYYy45sOG — Eterno Primavera (@SiPeroNo1) 25 de febrero de 2018

Acudió a la inauguración pero no al besamanos del rey

Lo bonito del Mobile World Congress es recordar cosas que pensabas que ya estaban extinguidas: los Alcatel, los Nokia, los besamanos al Rey... — Kim Jong-un (@norcoreano) 26 de febrero de 2018

Sigo flipándolo con que en pleno 2018 se celebre un besamanos en un congreso tecnológico en España. Un congreso tecnológico en España, chiquillo. — Kim Jong-un (@norcoreano) 26 de febrero de 2018

World Besamanos Congress — Armando el pollo (@Arma_pollo) 26 de febrero de 2018

Negocios que dependen de un besamanos, el sainete

Hoy en tus periódicos — Armando el pollo (@Arma_pollo) 26 de febrero de 2018

Besamanos, sí.

Le llaman besamanos porque lamer culos queda poco fino. — ????La Carrrpa ???????? (@Lacarrrpa) 26 de febrero de 2018

Vale, igual tienen razón los científicos que contestaron a Rajoy en que España no está tan bien en ciencia, pero en besamanos España se sale — Armando el pollo (@Arma_pollo) 26 de febrero de 2018

Si la alcaldesa de Barcelona no va al besamanos del rey, quienes crean la tecnología del siglo XXI van a estar preocupadísimos. — gerardo tecé (@gerardotc) 25 de febrero de 2018

Lo más raro es que haya tanto lameculos preocupado por el besamanos. — Rule (@que_rule) 27 de febrero de 2018

Lo del besamanos al Rey es un anacronismo.

De toda la vida se llama besaculos. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 24 de febrero de 2018

España, 2018, una persona es noticia por no acudir al besamanos real. Ojo, se empieza no yendo al besamanos real y se termina negándose a pagar el diezmo. — Λrezno (@Arezno) 26 de febrero de 2018

Allí estuvo Soraya. En primera fila:

Retransmisión de la posición de Soraya. "El que se mueva no sale en la foto" pic.twitter.com/HYT1qophS4 — Ràdio La Mina 102.5 (@Radiolamina) 27 de febrero de 2018

Claro que sí. Al rey hay que saludarle

Felipe de Borbón, unos le saludan y otros non. — Bansan (@Bansan__) 26 de febrero de 2018

Además, ¿quién ha dicho que un besamanos a un rey sea algo extemporáneo?

La Casa Real se adapta a los tiempos modernos sacando una app para besar la mano del Reyhttps://t.co/ut3taX5oNG — El Jueves (@eljueves) 27 de febrero de 2018

Colau habló con el monarca, que le dijo: “Yo estoy aquí para defender la Constitución y el Estatut”

Felipe de Borbón: "Yo estoy aquí para defender la Constitución". pic.twitter.com/VaQONU1Rhy — No Abras Paz (@noabraspaz) 27 de febrero de 2018

La foto oficial de Felipe VI resume perfectamente lo que ha luchado durante su reinado por los derechos sociales de la Constitución. pic.twitter.com/aYDAMBz7KQ — Javier Durán (@tortondo) 27 de febrero de 2018

- Estoy aquí para defender la Constitución y el Estatut.

- Yo pedí una cuatro quesos. — Masa (@masademocrata) 26 de febrero de 2018

- Estoy aquí para defender la Constitución y el Estatut que han permitido que mi familia atesore una riqueza superior a los 1800 millones de Euros en 40 años sin dar un palo al agua. pic.twitter.com/A3MSKGOmE0 — Galleto Fontanedo (@Coponnnn) 27 de febrero de 2018

Yo estoy aquí para defender la Constitución pic.twitter.com/KIQBKIBvIT — Eco Republicano (@ecorepublicano) 27 de febrero de 2018

- Papi, ¿Nuestro cometido es defender la Constitución?

- No, nuestro cometido es decir por ahí que defendemos la Constitución

- Entiendo pic.twitter.com/YLC8F3EzMd — Fairlaine (@Fairlane4) 26 de febrero de 2018

- ¿ Y sabes lo que va y le dice mi hijo Felipe, El Rey a Colau?

"Yo estoy para defender la Constitución".

- Me parto la caja con vosotros los Borbones. pic.twitter.com/BmeOBOF5ZK — Javier Durán (@tortondo) 26 de febrero de 2018

En plena polémica se vivieron situaciones tensas. Tenemos imágenes

Cuando suena Pitingo en el hilo musical del restaurante. pic.twitter.com/SyJzBGGkHz — Fairlaine (@Fairlane4) 26 de febrero de 2018

Que mal rollo en la cena del MWC. pic.twitter.com/DLTBLKANFZ — robotronk (@robotronk1) 26 de febrero de 2018

A PIQUE EL PORTAAVIONES pic.twitter.com/vkf4XsYJEd — El Ninja De Las Galletas (@Chinobi_Ninja) 26 de febrero de 2018

Por si fuera poco, Felipe VI fue recibido en Barcelona con una impresionante cacerolada que no le ha impedido llevar a cabo su visita con total normalidad...

¡Irresponsables! ¡Besad la mano a su enormidad! ¡A ver si ahora se va a llevar el Mobile World Congress a otro sitio!

A ver llamadme loca, pero si los del #MWC18 viven en este siglo igual se extrañan más por el aporreamiento de la policía a unos manifestantes que por que no se le bese el culo al rey, digo la mano... — Protestona (@protestona1) 26 de febrero de 2018

Pues parece que a las telecos se la suda bastante el desplante al Borbón. pic.twitter.com/j4QzWrxQBi — Els quatre gats (@Els_quatre_gats) 27 de febrero de 2018

Es que a los grandes fabricantes de tecnología lo que más les importa es que no se falte el respeto al rey

La feria de tecnología móvil más importante del mundo depende que rindáis pleitesía a una institución medieval, plebeyos. — Els quatre gats (@Els_quatre_gats) 26 de febrero de 2018

En fin. Y cuando parecía que la cosa no podía ir a pero, Kate Perry ha entrado de lleno en el conflicto catalán. Ha anunciado su próximo concierto en Barcelona ¡con una bandera de España!

Trust and believe I'm coming for you, too, Barcelona ????⚡See you June 28! ???? on sale March 7! pic.twitter.com/PQT1Yd1t66 — KATY PERRY (@katyperry) 27 de febrero de 2018

HAY MARE KATEPERRY!!! QUE NO SABES EN EL FREGAO QUE THAS METIO https://t.co/jzNRle46OI — Mr. Pitiful (@CallMeMrPititul) 27 de febrero de 2018

La que está liando Katy Perry pic.twitter.com/MGy1FrjDJH — gazpacho (@gazpachoblog) 27 de febrero de 2018

La internacionalización del Prusés......Kate Perry con el escudo de España y Metallica en el concierto del 7 De Febrero, con las banderas de Barcelona,Catalunya y España y su logo..... pic.twitter.com/LeasjNgkE9 — Mare Nostrum de Tabarnia ن II????II (@JaqueMateJM) 27 de febrero de 2018

¿Es una coincidencia o hay algo detrás? ¿Quieres decirnos algo sobre el soberanismo catalán Kate Perry?

Pero si no sé ni situar España en un mapa, Hulio. pic.twitter.com/Q4gyHGgjSC — BICHILLO (@BICHILLOVERDE) 27 de febrero de 2018

Un momento. En medio de la confusión siempre llega al rescate el periodismo. En Tremending hemos tenido acceso en exclusiva a la postura de Kate Perry respecto al conflicto catalán:

La postura de Katy Perry respecto del conflicto catalán. pic.twitter.com/mhomqzhA8Z — Pijortera (@LaPijortera) 27 de febrero de 2018

Y antes de terminar, ni un día sin una noticia sobre la corrupción del PP.

Os paso un chiste que acabo de leer y me ha parecido buenísimo pic.twitter.com/ORAYCegap0 — Dios (@Sr_Dios) 27 de febrero de 2018

Así es. Roban documentos del caso Púnica del despacho del alcalde de Valdemoro.

JAJAJA JAJAJA JAJAJA JAJAJA JAJAJA JAJAJA JAJAJA JAJAJA JAJAJA JAJAJA JAJAJA JAJAJA JAJAJA JAJAJA JAJAJA JAJAJA.

Roban documentos del caso Púnica en el despacho del alcalde de Valdemoro.

Estoy sintiendo tu perfume embriagadoooor

y tus palabras susurrar a media vooooz. — cayeruby✊✊ (@cayeruby) 27 de febrero de 2018

Roban documentos del caso Púnica en el despacho del alcalde de Valdemoro. Sitio donde hay archivos que incriminan al PP, sitio en el que roban. Qué casualidad, ¿eh? — Luisao Moratalla (@LuisaoMoratalla) 27 de febrero de 2018

Indiana Jones en busca de los documentos robados del Caso Púnica. — Fairlaine (@Fairlane4) 27 de febrero de 2018

Menudo cachondeo que se traen a nuestra cuenta. Menos mal que por lo menos nos están sacando de la crisis...

De Guindos sacando a España de la crisis. pic.twitter.com/Camm7hV4bj — La Merkel (@GobernoAlem) 27 de febrero de 2018

LO ESTÁS VIENDO LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DEL DÍA)

flat-earther: [opens mouth]

me: did you know the world is actually just a cat playing with Australia?? pic.twitter.com/2gUsByBI9n — Sarah Rose (@1SarahRose) 25 de febrero de 2018

Si no tienes tierras compra berberechos del Mercadona — ❀Ҭэ ʅэѻ ɗэʅ Яэvэʂ❣ (@TeLeoDelReves) 8 de mayo de 2014

The guy who said he’d enter a school to save *your* kid. pic.twitter.com/oCCrijCD9U — Randy Prine #NeverAgain (@randyprine) 27 de febrero de 2018

—Me gustas con todos tus defectos.

—¿Qué defectos, hijo de puta? — Peter Parker (@Los_Miercoles) 5 de febrero de 2017

-Mamá, quiero maíz de palomitas.

-Se dice palomitas de maíz, hija.

-MA-ÍZ-DE-PA-LO-MI-TAS.pic.twitter.com/K08tYOoFQe — Agente Smint (@AgenteSmint) 23 de febrero de 2018

Cuando abres la cámara del móvil y está en modo selfie pic.twitter.com/teIjkKgwDf — Garrafa (@Garrafa) 26 de febrero de 2018

Cuando el camarero te va a retirar la jarra , cuando aun queda un sorbito de cerveza... pic.twitter.com/EQUpAaJLdp — Maruja Desesperada (@MarujaDesespera) 2 de septiembre de 2015

- Cari, estoy solo en casa!!

- Aprovecha y limpia ! — Punty ⛅ (@De_PuntillaS_) 20 de octubre de 2016