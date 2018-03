Según el vicesecretario sectorial del Partido Popular, Javier Maroto, “si todos los gais estuvieran en Izquierda Unida no habría matrimonio igualitario”.

Javier Maroto... ¡del Partido Popular!

En una entrevista en La Otra Crónica de El Mundo el pasado miércoles, asegura que “hay muchísimos gais y lesbianas en el PP” y que “es un partido atractivo para ellos”. Y añade: "Si todos los gais militasen por el cliché en Izquierda Unida, pues no habría los avances. Es más, seguramente, no habría ni matrimonio igualitario".

Maroto se casó con su pareja en 2005 gracias a la ley de matrimonio homosexual aprobada en 2005, impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, gracias a la determinación de Pedro Zerolo. La ley, que convirtió a España en el cuarto país del mundo en reconocer este derecho, contó con la oposición frontal del Partido Popular, que trató de frenarla con todas sus fuerzas:

-Votó no en el Congreso de los Diputados.

-Intentó vetarla en el Senado.

-Participó en las manifestaciones contrarias.

-Presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional (que se resolvió en 2012 a favor de la ley).

En la entrevista, Maroto se tapa los ojos y la nariz y asegura que el PP se opuso a la ley porque “no le gustaba el nombre”. También es falso. No hay más que ver las declaraciones de miembros del PP de hace unos años para comprobar la homofobia de su discurso.

-Rajoy aseguró que “la adopción de los homosexuales” le preocupaba.

-Aznar dijo que la unión entre homosexuales no podía ser llamada ‘matrimonio’ porque “ofende a la población”.

-Por no hablar de otras frases más ofensivas: “Un gai es una persona tarada”; las frases de dirigentes del PP que no son motivo de orgullo

Ahora, diversos responsables políticos y tuiteros han respondido en las redes al increíble discurso de Maroto recordando que Izquierda Unida siempre ha apoyado el matrimonio igualitario. El alcalde de Valladolid, Oscar Puente, ha asegurado que en el PP “no tienen ni memoria ni vergüenza”.

Javier Maroto ha dicho que si todos los gais fueran de @iunida no tendríamos matrimonio igualitario. Javier, todos los avances en este país han venido siempre de la izquierda. También el matrimonio igualitario. IU votó a favor de nuestra ley. Vosotros en contra. Ten vergüenza. https://t.co/kpjaFIy1Pz — Francisco Polo (@franciscopolo) 26 de febrero de 2018

Si todos los gays fueran como tu, Maroto, seguiriamos siendo "vagos y maleantes", siendo apalizados por la policía y tu no estarías casado con un hombre, sino con una señora bien del barrio Salamanca y "yendo con la bici a la sierra los domingos con tu compi del gimnasio". https://t.co/XfbD6GOah4 — SeñorCaptain (@CAPTAINnude) 26 de febrero de 2018

No tiene verguenza ni la conoce. — Oscar Puente (@oscar_puente_) 26 de febrero de 2018

¿¿PERO CÓMO SE PUEDE TENER TANTA CARA DURA??@JavierMaroto: “Si todos los gays fueran de izquierdas, no habría matrimonio igualitario”https://t.co/GnV1UindYL — LGTB+ con Orgullo (@OrgulloLGTBI) 26 de febrero de 2018

1.- Padecen homofobia interiorizada quienes dicen de sí mismos q son homosexuales meramente por "con quién se acuestan". Es el caso de @JavierMaroto Javier Maroto habla de la homosexualidad dentro del PP: “Hay muchísimos gays y lesbianas” https://t.co/xXtxgdLKQu vía @gritos_vp — Javier Víllora ????AB???? (@JaviVilloraF) 25 de febrero de 2018

Y el estaría soltero y dentro del armario, que cosas hay que oír cuando han sido. ellos los que más boicotearon la ley — LOLA RODENAS (@rodenaslola) 27 de febrero de 2018

Es el arte de los partidos conservadores a lo largo de la historia...hacer suyo los logros de los demás — CLM (@LealCalemo57) 27 de febrero de 2018

También habría que recordar que el primer matrimonio "gay" de España se celebró en Tres Cantos el 11 de julio de 2015 y fue oficiada por un concejal de @iunida https://t.co/QEtgGEuHiG — Raúl F. Z. (@raulfzanca) 27 de febrero de 2018

El 99% de los derechos que tienen los votantes de derecha se los proporcionaron gobiernos de izquierda. — Ignatius (@johnBmacintosh) 27 de febrero de 2018

Y este hombre llegó a ser alcalde de Vitoria... Si por el PP fuera no habría matrimonio igualitario. #HazteloMirarMaroto — jon korrika (@jonkorrika) 27 de febrero de 2018

Este señor olvida que ese derecho vino del gobierno de Zapatero gracias al gran Pedro Zerolo — Sergio (@Sergetsus) 26 de febrero de 2018

Vamos a ver:

Os creéis lo que decís?

O simplemente pensáis que todos somos gilipollas? — estefania (@fanivs) 27 de febrero de 2018

Qué curioso, la iniciativa de IU fue la primera en presentarse en 2001 y tu partido votó en contra.https://t.co/gvdLpsR85z pic.twitter.com/OEgLhNOKgX — en joan petit ????️‍???? #dempeus (@entretotestot) 26 de febrero de 2018

