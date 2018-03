Si cobras menos de mil euros al mes y, como es lógico, con eso no te llega para pagar el alquiler, la luz, el agua, el gas, la comida y la ropa... No te puedes plantear comprar un coche o, ya no digamos tener hijos… No te preocupes, porque para el líder del partido que según las últimas encuestas ganaría las elecciones a día de hoy (Albert Rivera) no eres pobre, eres… (redoble de tambores): ¡Clase media trabajadora!

Este miércoles el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, publicó un tuit en el que pedía bajar el IRPF a “3 millones de españoles que trabajan y no llegan a mileuristas”. Cuando uno estaba pensando en que igual lo que había que hacer es que no hubiera tres millones de españoles que ganaran un sueldo de miseria en lugar de darles un donativo, Rivera continúa su tuit y se supera a sí mismo cuando define a esos trabajadores con sueldos basura como “clase media trabajadora”.

Si Rajoy no acepta nuestra exigencia de bajar el IRPF a 3 millones de españoles que trabajan y no llegan a mileuristas, no apoyaremos los presupuestos. Ya basta de machacar a la clase media trabajadora. — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 28 de febrero de 2018

A muchos tuiteros tampoco les ha parecido muy realista eso de llamar “clase media trabajadora” a los que no llegan ni a mileuristas y las redes se han llenado de respuestas:

900 euros al mes. CLASE MEDIA trabajadora. Buenas tardes. — Quique Peinado (@quiquepeinado) 1 de marzo de 2018

Clase media eran nuestros padres. Que con un solo sueldo mantenían una familia de tres/cuatro hijos, casa propia, dos coches y a algunos les daba hasta para comprarse una segunda vivienda para las vacaciones. Esto que nos intentas vender, Albert, es clase baja (o supervivientes). pic.twitter.com/PUNyX77koB — David Pareja (@davidpareja) 1 de marzo de 2018

Pues sí. En España no hay pobreza por mucho que digan los populistas. En España hay vagos, clase media trabajadora y emprendedores, en orden de esfuerzo. pic.twitter.com/20aEXvuJKR — Cuñado ???????? (@CunadoDeTuiter) 1 de marzo de 2018

lo he dicho varias veces: clase trabajadora (casi todos nosotros), media (trabajan pero si lo dejaran de hacer tendrían dinero para toda su vida), y clase alta: no trabajan porque tienen tanto que ni les hace falta. Lo de llamar "clase media" a la trabajadora es LA GRAN MENTIRA. https://t.co/f4vqz9cwOR — Luis Endera (@Luis_Endera) 1 de marzo de 2018

1.000€/mes = Clase media

1.500€/mes = Clase alta

2.000€/mes = Élite

2.500€/mes = Bilderberg

3.000€/mes = Illuminati

+3.000€/mes = Amancio Ortega https://t.co/xusuii639a — Citador (@El_Citador) 28 de febrero de 2018

Si hay clase media trabajadora, habrá una clase media no trabajadora. Rogaríamos definición de ambas porque somos imbéciles. — Revista Mongolia (@revistamongolia) 1 de marzo de 2018

Clase media entrepreneur. — Facu Díaz (@FacuDiazT) 1 de marzo de 2018

Si la clase media trabajadora de este país no se moviliza en bloque para llevar a Albert Rivera a la Moncloa yo ya no sé... pic.twitter.com/d4MOWwPQ7O — Protestona (@protestona1) 1 de marzo de 2018

Si los que cobran 1.000€ al mes se consideran clase media, igual el problema que tenemos en este país es más gordo de lo que pensamos. pic.twitter.com/zmG3QYk9GC — Protestona (@protestona1) 1 de marzo de 2018

“Deme algo, señora, que soy clase media trabajadora”. — Petete Potemkin (@Petetekin) 1 de marzo de 2018

“Si no te acabas la verdura vendrá la clase media trabajadora”. — Petete Potemkin (@Petetekin) 1 de marzo de 2018

–Buenas, venía a apuntarme a la clase media trabajadora.

–Veamos. ¿Vive en casa de sus padres?

–No, he podido independizarme.

–Mal empezamos. — Petete Potemkin (@Petetekin) 1 de marzo de 2018

La tierra es plana y la clase media es la que cobra menos de 1000 euros al mes — Incitatus (@LTGarlic) 1 de marzo de 2018

“Bienvenidos al albergue para la clase media trabajadora”. — Petete Potemkin (@Petetekin) 1 de marzo de 2018

Se empieza cobrando 800 euros al mes y se termina comiendo tres veces al día — Incitatus (@LTGarlic) 1 de marzo de 2018

El Vendedor de Humo os escribe desde su atalaya de un millón de euros. #Respect pic.twitter.com/Fxy9GGoMEJ — Begotxu (@BegotxuBoo) 1 de marzo de 2018