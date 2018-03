La competición en busca del titular más loco sigue muy reñida en la derecha mediática gracias a un incansable afán por demostrar la mayor falta de escrúpulos posible. Hasta el momento lo hemos visto casi todo: meter con calzador a Pablo Iglesias en una noticia sobre un terrorista; atacar a Carmena porque ha cogido una flor en la playa, llamar “guarra”, “gorda”, “fofa” y mil insultos más a Anna Gabriel; aprovechar un accidente de tráfico para hacer un titular repulsivo sobre Carolina Bescansa; y muchos más:

Si hubiese un premio semanal, en esta ocasión probablemente se lo merecería el medio dirigido por Eduardo Inda. Okdiario ha aprovechado la huelga feminista del 8M para publicar un texto con un titular que ha hecho a muchos lectores preguntarse si te trata de una cuenta fake, o si de verdad ha sido publicado en una web que pretende ser un medio de comunicación.

Pues no, no es un fake. Así tutila Okdiario un artículo sobre las medidas para la jornada: “A Iglesias le parece bien que las mujeres vayan sin tampones y no cuiden de los nietos el 8-M”.

Convocada para el día 8 de marzo, con ocasión del Día Internacional de la Mujer, la huelga del 8M busca demostrar que “si ellas se paran, se para el mundo”. Dentro de las medidas del Manifiesto 8M para la jornada de paro, se llama a una huelga de consumo y también de trabajo doméstico y cuidado de la familia, para reivindicar que sea reconocido como un bien social de primer orden. Algo que para la web de Inda es "que las mujeres vayan sin tampones y no cuiden a los nietos".

Muchos tuiteros han reaccionado con indignación al titular de Okdiario, y algunos le han ofrecido otros titulares en la misma línea: “A Pablo Iglesias le parece bien que las mujeres no lleven sujetadores y se coman a sus propios hijos”.

Estoy seguro de que justo eso es lo que ha dicho Pablo Iglesias, sí. pic.twitter.com/I3zAdiVgxJ — Roboz (@LI3PeO) 28 de febrero de 2018

Hoy dentro de nuestro apartado de Calidad Periodística no podía faltar el Indanecio.https://t.co/8xtwafP44q — Don Mitxel Erregea (@DonMitxel_VI) 28 de febrero de 2018

A Pablo Iglesias le parece bien que las mujeres no lleven sujetadores y se coman a sus propios hijos.#Redactacomookdiario — Ginfizz (@Ginfizz14) 28 de febrero de 2018

Y que haya gente que se crea lo que dices... pic.twitter.com/YvXiFmZwyJ — S81 (@SantiSC81) 28 de febrero de 2018

Lo peor de este individuo y lo que pone al diario es que hay gente que se lo creee... madre mia... pic.twitter.com/j7njwrabjZ — bebeto ???? (@bebetocule) 28 de febrero de 2018

Esta cuenta es fake, verdad? — M.Rajoy (@MiCuenta_B) 28 de febrero de 2018

Pones en tu curriculum que has trabajado en OK diario y trabajo de mercenario no te faltará. — Don Mitxel Erregea (@DonMitxel_VI) 28 de febrero de 2018

Madre mía qué titular de risa — Claudia (@Clauuudia10) 28 de febrero de 2018

Este titular os supera a vosotros mismos ???????????? — arroz con conejo (@skasioso1) 1 de marzo de 2018

Doblete con @cunadometro. Lo que le parezca a Pablo Iglesias nuestra huelga nos importa poco, lo que le parezca a @okdiario nos importa nada. Ah, ir sin tampones no sé en qué parte de la Huelga se pide. En cambio ir sin cerebro se pide en vuestro periódico. pic.twitter.com/HYF3EUY3vA — El Machistómetro (@Machisstometro) 28 de febrero de 2018

Frase LITERAL de @eduardoinda: “Cuando tú tienes invadido emocionalmente a un personaje o a una gran masa de gente, tú le puedes meter, no una, le puedes meter 800.000 mentiras”. pic.twitter.com/26IMGPK5L8 — LORD VOLDEMORT (@S0YVOLDEMORT) 28 de febrero de 2018

Inda, ¿de verdad no te cansas? — Alex Orozco (@blandiblux) 28 de febrero de 2018

No se si esta cuenta es de un troll o de un periodista de verdad — Joel Godoy (@Joel_Godoy18) 28 de febrero de 2018

No eres consciente de la vergüenza que das verdad? — S81 (@SantiSC81) 28 de febrero de 2018

