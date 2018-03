Lunes. Qué poco dura lo bueno…

Aquí en Madrid sigue el frío y la lluvia

Pocas cosas más majestuosas que la danza ritual de apareamiento entre un hombre y su paraguas. pic.twitter.com/J2LbN1uRoR — Rule (@que_rule) 5 de marzo de 2018

En el @telediario_tve no han escatimado en medios visuales para que apreciemos la intensidad del viento pic.twitter.com/ZaXa5Kf5KO — Miss Huevos (@Miss_Huevos) 3 de marzo de 2018

En cuanto a las efemérides, hoy cumple 48 años el excampeón mundial de motociclismo Àlex Crivillé.

Hoy cumple 48 años el excampeón mundial de motociclismo Àlex Crivillé. pic.twitter.com/ZYLUTCvwBO — Aquel Coche (@Aquel_Coche) 3 de marzo de 2018

Comenzamos con los chistes para resumir la actualidad, con la batalla perdida porque siempre hay medios de comunicación que nos superan

Mal comienzo de semana. Rosendo se retira…

Rosendo se retira. Siempre en nuestros corazones. pic.twitter.com/hsKB8VD7gO — El Claudillo (@El_Claudillo) 5 de marzo de 2018

Y aún peor: asciende la ultraderecha en Italia

Esta primavera vuelven los culotte de pana de tiro alto, los blazers de lentejuelas y el fascismo en Italia. — Kim Jong-un (@norcoreano) 5 de marzo de 2018

Anoche se celebró la gala de los Oscar 2018

Los actores y las actrices volvieron a pasear sus mejores galas por la alfombra roja

Cuando quieres passr desapercibida en la alfombra roja y te vistes de alfombra roja #Oscars pic.twitter.com/Bi3SCOUxpf — Juan Ceñal (@ordago13) 4 de marzo de 2018

El premio de la Academia a la mejor película se la llevó la película ‘La forma del agua’.

Quiero felicitar a Guillermo del Toro por su película 'La forma del agua', con unas escenas realmente bonitas, dignas de llevarse este premio. Bravo. #Oscars pic.twitter.com/v9tmDFK2HX — Kikolo (@kikolo777) 5 de marzo de 2018

Enhorabuena a Guillermo del Toro por los cuatro #Oscars de "La forma del agua". pic.twitter.com/X91X5l3Shy — Jonathan Martínez (@jonathanmartinz) 5 de marzo de 2018

Y luego están el resto de premios, no por ello menos importantes:

Berlusconi gana el Oscar al mejor maquillajehttps://t.co/AcNIcXsZby — El Jueves (@eljueves) 5 de marzo de 2018

And The Oscar goes to...

¡Chiquetete por su papel de Melchor! pic.twitter.com/eZooCagAat — Tuan (@____tuan) 4 de marzo de 2018

La entrevista a Feijóo, la antesala del Oscar a mejor actor. #FeijóoSalvados — Javier Durán (@tortondo) 4 de marzo de 2018

Aquí en España, Luis María Linde ha vuelto a liarla, (da igual cuándo leas esto)

El Gobernador del Banco de España pide ahora a los pensionistas que inviertan en activos financieros. Y eso, después de que ese organismo autorizara las preferentes. Este señor no se cansa de acertar. — Cristina Pardo (@cristina_pardo) 5 de marzo de 2018

El gobernador del Banco de España reprocha a los jubilados haber ahorrado "poco en fondos de pensiones"

Dile a un pensionista que mantiene a su familia en paro que "ahorra poco en planes de pensiones". https://t.co/vq1dGwdxJe — robotronk (@robotronk1) 5 de marzo de 2018

El sistema de vaciar la hucha de las pensiones no es sostenible. — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) 5 de marzo de 2018

La semana pasada ya dijo que no estaban tan mal porque tenían sus viviendas en propiedad

Cada vez que un votante del PP pierde su pensión un ángel consigue sus alas. — laquintacolumna (@laquintacolumna) 5 de marzo de 2018

Por no decir que han propuesto en varias ocasiones aumentar la edad de jubilación por encima de los 67 años

Cada vez que habla el Gobernardor del Banco de España sube el omeprazol. — Flange Doozer (@FlangeDoozer) 5 de marzo de 2018

Luis María Linde o para más señas el gobernador del Banco de España que en 2017 se subió el sueldo hasta los 176.000 euros mientras pedía moderación salarial

Iba a comentar las palabras de Linde pero al no gustarme el rap igual me quedaba corto. — Superlópez (@Superlopezxxl) 2 de marzo de 2018

En el PP insisten en que sí han subido las pensiones

Cuando dicen que han subido las pensiones no mienten, las han subido a los 67 años. — Galleto Fontanedo (@Coponnnn) 5 de marzo de 2018

No hay dinero para más, dicen

Corrupción=87.000M€

Fraude fiscal=80.000M€

Hucha pensiones=64.000M€

Iglesia católica=11.000M€

Eléctricas=3.500M€

Rescate bancario=65.000M€

Rescate autopistas=5.000M€

Subida salario GC=720€/mes

Policia nacional=560€/mes

Subida pensiones=1€/mes — No Soy Del PP (@elpadrecorajede) 5 de marzo de 2018

-Es demagogia pedir que se suban las pensiones, no hay dinero.

-Recupera los 40.000 millones que se "prestaron" a los bancos.

-No me líes, rojo. — laquintacolumna (@laquintacolumna) 5 de marzo de 2018

Hace unos días los jubilados salieron a la calle a protestar por las pensiones. Y ojo que continúan…

Los pensionistas de Badajoz han abucheado a Rajoy porque en Badajoz hay mucho etarra bolivariano. — gerardo tecé (@gerardotc) 5 de marzo de 2018

Esperemos que nos duren muchos años

Los abuelos deberían ser eternos... Sobre todo porque sino no sé quién cojones va a luchar por defender lo nuestro. — Dios (@Sr_Dios) 1 de marzo de 2018

Se acerca la huelga feminista del 8 de marzo y, como era previsible, empiezan los vómitos de algunos y las excusas de otros

Falta que alguien diga que no apoya la huelga porque no es de la ETA. — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) 5 de marzo de 2018

No soy ni machista ni feminista... pic.twitter.com/YGJE6Z74II — Concejala D Festejos (@Concejajala) 5 de marzo de 2018

Y también de algunas, no se crean

La versión femenina del "Mucho hacer huelga el 8M por la brecha salarial pero con Mahoma no tenéis coño". Nivelón Donosti, de nuevo. pic.twitter.com/DeDpwjMeoo — Revista Mongolia (@revistamongolia) 5 de marzo de 2018

Podéis ir guardando las declaraciones sobre la huelga del 8M de Arrimadas, Levy, Soraya, etc... para cuando se suban al carro dentro de unos años y digan que siempre la apoyaron. — Numeritos ⚡ (@08181) 5 de marzo de 2018

Anda que cuando se entere Inés Arrimadas de que la Virgen era comunista... ???????????? https://t.co/YmxQ1YXX0Q — Stéphane M. Grueso (@fanetin) 3 de marzo de 2018

Ni Arrimadas ni Melisa de Hogar Social Madrid apoyan la huelga del 8M. Las feministas se están quedando sin referentes. pic.twitter.com/YUeqWJAH2W — Roboz (@LI3PeO) 2 de marzo de 2018

Por cierto, parece que la reina no tiene ningún acto para ese día… ¿Es feminista o es que es lo normal?

¿Una reina feminista? Letizia vacía su agenda durante la huelga del 8 de marzo https://t.co/YQDFnxWtBR vía @publico_es — Público (@publico_es) 4 de marzo de 2018

Para hacer huelga hay que trabajar https://t.co/Wz5PBNMs44 — Lucía (@pochemucka_) 4 de marzo de 2018

¿Una reina feminista? Maria Antonieta vacía su agenda durante la huelga del 8 de marzo pic.twitter.com/oXYRvGZPqG — Lucía (@pochemucka_) 4 de marzo de 2018

Letizia Ortiz va a hacer huelga el 8M. Vamos, como todos los días del año. — Anita Botwin (@AnitaBotwin) 5 de marzo de 2018

A lo mejor me equivoco, pero yo creo que una feminista nunca habría aceptado ser reina, que significa situarse en la mayor posición de desigualdad frente a otras personas. https://t.co/Fg02aVBqIF — Stéphane M. Grueso (@fanetin) 3 de marzo de 2018

La Reina es feminista, Ciudadanos es un partido de centro izquierda y en el PSOE son todos republicanos. — Galleto Fontanedo (@Coponnnn) 5 de marzo de 2018

Si es por feminista parece que va a hacer huelga muy fuerte...

Busco la agenda de la Casa Real y veo que la reina solo tiene agenda programada para el día 6 y el día 9. Jodo, vacía la agenda el día 8, y el 5, y el 7, y el 10, y el 11. Hace los fines de semana a la inversa. pic.twitter.com/QW8eO9y5ek — Antonio Maestre (@AntonioMaestre) 4 de marzo de 2018

Lo jodido es encontrar un día que la reina no tiene vacía la agenda. — Antonio Maestre (@AntonioMaestre) 4 de marzo de 2018

LO ESTÁS VIENDO LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DEL DÍA)

Cuando tus primos de las Rozas te van a visitar a Vallekas pic.twitter.com/fnNtpp6jWr — Asombrado (@esasOtra) 3 de marzo de 2018

Vale que los Simpsons lo predijeron todo, pero ojo también a 7 Vidas. pic.twitter.com/LzreleZzPl — Serjfield (@Serjfield) 3 de marzo de 2018

- Es aquí el club de susceptibles?

- Claro

- Cómo que claro? — Keating Capitán. (@ProfessoKeating) 29 de mayo de 2014

Bueno, pues dos meses ya sin fumar. Al final ha sido fácil sustituyendo la nicotina por chicles de sandía, heroina y sexo con animales en peligro de extinción. — Apróstata (@haprostata) 3 de marzo de 2018

- Falta mucho para llegar a Medellin ?

- Muy poco, ya veo el cartel — JO NI CAS (@7iete) 4 de abril de 2013

Shadow of the Colossus pic.twitter.com/NxuuJoI4WG — Jorge Diaz (@CyanideCoke) 3 de marzo de 2018

Recién llegado al tuiter vs. tras 24 horas en tuiter. pic.twitter.com/8LsoSRF93d — Fulano Nosequién (@FulanoNosequien) 4 de marzo de 2018

CUANDO VUELAS CON RYANAIR pic.twitter.com/x36VoVOUgL — Mayte de la Iglesia (@maytedlaiglesia) 4 de marzo de 2018

WTF, el autocar que tengo delante anuncia la red social que usa mi madre. pic.twitter.com/zyZuyhqKJu — Tian Lara (@soyTian) 3 de marzo de 2018

Rocky Marciano / Rocky murciano pic.twitter.com/PwIFnhMjEU — caca de vaca (@absurddheces) 4 de marzo de 2018

"El 90% de los que nacen pobres, mueren pobres por más inteligentes y trabajadores que sean y, el 90% de los que nacen ricos, mueren ricos por más idiotas y haraganes que sean. Por eso, deducimos que la "meritocracia" no tiene ningún valor." Premio Nobel, Joseph Stiglitz. — Nedie (@Kevin_Escudero) 3 de marzo de 2018

- Qué talla lleva?

- La 38. Llevo la 38 hace 10 años.

- Pues tome, la 38.

- pic.twitter.com/Bdhezrar7D — Gini (@G1NT0N1C) 16 de junio de 2016