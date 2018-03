Lo bonito del amor es que puede surgir en cualquier momento: en la calle, en un bar, en una comisión de investigación sobre la financiación ilegal del PP de Valencia...

Hoy los tuiteros han dado cuenta de un precioso romance vivido durante la intervención del diputado de Ciudadanos Toni Cantó, precisamente con la comparecencia de Francisco Camps en la comisión de investigación sobre la financiación ilegal del PP de Valencia. Un supuesto interrogatorio que un tuitero ha resumido en una frase: "¡Que se vayan a un hotel!"

El primero en comenzar el flirteo ha sido Camps, que ha asegurado que en un encuentro privado entre ambos, hace años, Cantó le dijo que había sido “el mejor presidente de la Generalitat” y que lo que estaban haciendo con él era “injusto”. Para el expresident de la Generalitat aquel encuentro fue “muy emotivo” y le llegó “al corazón”.

VÍDEO...

-Toni Cantó: “Me quedé tocado. Usted ha vivido una experiencia dura”

-Camps: “Me emocionó que usted me dijera que era injusto lo que me estaban haciendo” pic.twitter.com/64kAAPXjJM — Jesús Cintora (@JesusCintora) 6 de marzo de 2018

Cantó respondió después: “Creo que falta a la verdad y me falta al respeto”, le respondió. Su intervención comenzó con una curiosa pregunta para tratarse de un interrogatorio: “¿Cómo se encuentra usted?”. Posteriormente el diputado de Ciudadanos desplegó su cariño y llegó a afirmar que no creía que se hubiera enriquecido personalmente: “Usted no ha robado y lo digo en sede parlamentaria. Hasta que la justicia no me demuestre lo contrario”, aseguró.

Los usuarios de las redes sociales han asistido atónitos a la conversación, a la que algunos le han puesto música de película romántica:

Francisco Camps y Toni Cantó, a Love Story. ????????❤️❤️ (Música de Henry Mancini) pic.twitter.com/Ax77emv1iS — Luis Endera (@Luis_Endera) 6 de marzo de 2018

La bonita historia de amor entre Toni Cantó y Francisco Camps. pic.twitter.com/iKpiPDd8ZL — PabloMM (@PabloMM) 6 de marzo de 2018

Así ha empezado Toni Cantó su interrogatorio a Camps #CompareceCampsARV pic.twitter.com/Wti2VNcRZq — Pablo Machuca (@ochinabos) 6 de marzo de 2018

Camps revela que Toni Cantó le dijo que había sido el mejor presidente de la historia en plena tormenta Gürtel https://t.co/woqwUGP3Oy — Arturo Puente (@apuente) 6 de marzo de 2018

De vergüenza ajena — Manel (@llangres) 6 de marzo de 2018

Otra bonita historia de amor entre PP i C's

y las que nos quedan — CruStasi (@VictorVallejoGz) 6 de marzo de 2018

Toni Cantó y sus colegas de @CiudadanosCs han venido a regenerar las política haciéndole un besamanos a Camps. — Burro Benjamin (@Burro_Benjamin) 6 de marzo de 2018

Toni cantó hoy frente Francisco Camps pic.twitter.com/O43FygRbZw — Embarazao (@embarazao) 6 de marzo de 2018

Yo para otra vida quiero la falta de sentido del ridículo de Francisco Camps, Toni Cantó y Arcadi Espada pic.twitter.com/5ngyDdpW4F — edu córdoba vallet (@eduard75) 6 de marzo de 2018

Yo viendo la conversación entre Camps y Toni Cantó. pic.twitter.com/QlIDAmw4Lx — Garvoskov (@Garvoskov) 6 de marzo de 2018

Voy a resumir la mañana de @AlexisMariM viendo la comparecencia de Camps y su amigo del alma Toni Cantó. pic.twitter.com/nEOrBzJGzm — Carballera (@Carballera) 6 de marzo de 2018

Francisco Camps es el mejor político de España, Toni Cantó un buen actor y Papá Noel viaja en un trineo tirado por renos voladores — Sangarvi (@sangarvi) 6 de marzo de 2018

Toni Cantó haciendo la pelota a Francisco Camps en la comisión del Congreso.

Buscando votos en las filas del PP.

Babas fuera. pic.twitter.com/tZd3RmaaiF — miguel angel (@miguela39005056) 6 de marzo de 2018

Ni remordimientos, ni mala conciencia, por eso está masajeando Toni Cantó a Camps Y porque los de los sobres le apoyen. #CompareceCampsARV pic.twitter.com/7BX9Sb4Wo0 — Ciudadanos Pescados (@cspescados) 6 de marzo de 2018

Pon en tu vida a alguien que te quiera tanto como Toni Cantó a Francisco Camps.#CompareceCampsARV pic.twitter.com/TcNzQhGo46 — Garvoskov (@Garvoskov) 6 de marzo de 2018