Buenos días, tremendings. ¿Cómo os habéis levantado hoy?

Yo, hasta que no me levanto y llevo el demonio dentro, no soy persona.

Aún es martes, sí, pero lo importante es levantarse de buen humor

Todo es cuestión de perspectiva

Venga, vamos al lío...

Se acerca el día de la huelga feminista del 8 de marzo. Algunos la apoyan, otros, como el PP o Ciudadanos no. Sorpresón.

Gente que no ha hecho una huelga en su vida explicando por qué esta huelga no. El Musical.

En los últimos días no ha faltado gente dispuesta a explicar a las mujeres por qué no hay que hacer huelga

Sin ir más lejos, el obispo de San Sebastian ha acusado a las feministas de... llevar el demonio dentro.

- Señora, usted lleva el demonio dentro. - No padre no, yo lo que tengo son gases.

¡¡¡El demoniooooo!!!

Tan feminista no serás si no tienes el demonio dentro.

El mismo Satanás se lo dijo a Munilla. Tenemos imágenes

- Contento me tienes, Munilla, contento me tienes… pic.twitter.com/GyrvGEmWyA

Madre mía... El demonio. No una gripe ni una varicela: el demonio mismo. Es serio, habrá que hacer algo…

Un momento, pero ¿en qué quedamos? ¿No decían que la virgen habría ido a la huelga?

¡Por favor que se aclaren! Necesitamos la iluminación de la iglesia. Su opinión es super importante. Porque NO nos la suda completamente lo que digan. ¡Para nada!

Las mujeres están deseando conocer la opinión de los obispos para actuar en consecuencia

Porque aquí nadie piensa que la iglesia y las religiones son una de las principales fuentes de machismo de la historia… Al contrario, son toda una autoridad en materia de derechos en especial de las mujeres

En Ciudadanos, por si acaso también pasan de la huelga

- Inés, ¿no tendrás el demonio dentro, verdad? - Por quién me tomas, Albert, por quién me tomas pic.twitter.com/yzU4Ja0EHK

Tienen clarísimo el motivo por el que no irán. Decirlo públicamente ya es otra cosa

-No apoyo la huelga feminista porque no soy terraplanista. pic.twitter.com/b8wqHpMpt7

No es obligatorio ir a la manifestación, y tampoco es obligatorio inventar excusas para no ir. Si no apoyas la manifestación es porque crees que las mujeres y los hombres no deben tener los mismos derechos y punto, no inventes, no cuela. #EsMachismoCuando #LaEndemoniadaCafetera

— Gala Romaní (@GalaRomani) 6 de marzo de 2018