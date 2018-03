La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se ha negado hoy a declararse feminista porque no le gustan “las etiquetas ni las generalizaciones”. Durante una entrevista en el programa Hoy por hoy en la Cadena Ser, ha asegurado que “ser feminista es una etiqueta”. “Yo defiendo la igualdad real y efectiva los 365 días del año. Pero no me gusta que me pongan etiquetas. Y ser feminista es una etiqueta”, ha asegurado.

Durante la charla, la ministra se ha manifestado en varias ocasiones en contra de las etiquetas y las generalizaciones porque “crean un estigma”. Para defender su argumentación ha llegado a decir que tampoco se considera antirracista, para después defender que no es racista. Sobre la huelga feminista del 8-M ha asegurado que ella va a hacer “lo de siempre: trabajar y conciliar”.

Pepa Bueno también le lanzó una pregunta directa: ¿Ha leído usted alguna vez algún libro sobre feminismo? No hubo respuesta. Cuando después le preguntó si conocía el título de alguno sólo acertó a decir el de una autora que estaba en la mesa, Nuria Varela, y además mal: dijo ‘Principios para feministas’, cuando se titula ’Feminismo para principiantes’.

Ministras de igualdad que no saben el significado de feminismo — Lucía Taboada (@TaboadaLucia) 7 de marzo de 2018

Si decís que no sois feministas es solo por uno de estos dos motivos: 1. Sois machistas.

2. No sabéis lo que significa «feminismo». pic.twitter.com/9yt5FKrqG6 — pedrojorge69 (@pedrojorge69) 7 de marzo de 2018

La ministra de Igualdad define el Feminismo como una “etiqueta”.

Pues ya estaría.#8deMarzo https://t.co/k9oeJe4dyZ — Beatriz Corredor (@BeatrizCorredor) 7 de marzo de 2018

Cree que el feminismo es una etiqueta, se alegra de que haya mujeres que no secunden la huelga (no dice que a lo mejor muchas sí la apoyan pero están amenazadas si la hacen), no da un solo referente del feminismo: es la Ministra de Igualdad https://t.co/jvECy22k2Z vía @HoyporHoy — Antonio Martín (@antmartinb) 7 de marzo de 2018

Pepa Bueno: ¿Es usted feminista?

Dolors Monserrat: “No me gustan las etiquetas ni las generalizaciones. Yo defiendo la igualdad real y efectiva los 365 días del año. Pero no me gusta que me pongan etiquetas” @HoyPorHoy — María Jesús Güemes (@mjguemes) 7 de marzo de 2018

De los creadores de "Ni de derechas ni de izquierdas" y de "Están politizando todo" llega a nuestras pantallas - para nuestra desgracia- "No soy feminista sino igualitaria!" — Surati Vega (@surativega) 7 de marzo de 2018

Decía Celia Amorós que "cuando se quiere la democracia, se quiere el feminismo".

Cuando una no se define como feminista no es una etiqueta, sino que se retrata. https://t.co/41lZ1pgXYr — Ana I.Bernal-Triviño (@anaisbernal) 7 de marzo de 2018

Traducción:

- ¿Es usted feminista?

- No me gustan las etiquetas, por eso me declaro patriota, conservadora y españolista, que para nada son etiquetas. https://t.co/1Cbn9wTseL — Barbijaputa (@Barbijaputa) 7 de marzo de 2018

A la ministra de Igualdad no le gusta la etiqueta de feminista “porque soy catalana y allí me etiquetan de anticatalana”. Ahora vais y descifráis la respuesta. — Luz Sanchis (@LuzSanchis) 7 de marzo de 2018

Pepa Bueno: ¿Ha leído libros sobre feminismo?

Dolors Montserrat: Yo trabajo por la igualdad efectiva...

Pepa Bueno: ¿Qué libro recomendaría?

Dolors Montserrat: Me regalaron el de Nuria, principios para feministas

Nuria Valera: Al revés...Feminismo para principiantes

Dolors M: Eso — Antonio Maestre (@AntonioMaestre) 7 de marzo de 2018

Feminismo. RAE: “Principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre” https://t.co/1nH5hSHzbV — Lucía Taboada (@TaboadaLucia) 7 de marzo de 2018

El feminismo no es una etiqueta. Gracias a él y a las que lo defendieron tú has podido llegar a ministra. https://t.co/5aQdrcNdRm — kiirobi (@kiirobi) 7 de marzo de 2018

A la ministra de Igualdad no le gusta la etiqueta de feminista “porque soy catalana y allí me etiquetan de anticatalana”. Ahora vais y descifráis la respuesta. — Luz Sanchis (@LuzSanchis) 7 de marzo de 2018

La ministra de #igualdad dice que "el feminismo es una etiqueta". Disculpa, el feminismo es una lucha histórica que permite que hoy seas ministra, aunque no lo entiendas. #8MaLaHuelga pic.twitter.com/ViYMplfYWQ — DavidVR (@DVegara) 7 de marzo de 2018

Mira que tener que explicarle a la ministra de Igualdad que el feminismo busca la igualdad y que la igualdad NO es una etiqueta. En fin #8M #huelgafeminista #feminismoactivo pic.twitter.com/DmQ7issI1q — Azucena Alfonsín (@alfonsin) 7 de marzo de 2018

feminismo. Del fr. féminisme, y este del lat. femĭna 'mujer' e -isme '-ismo'. 1. m. Principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. 2. m. Movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo. vía. @RAEinforma https://t.co/86larCTw5h — Toño Fraguas (@antoniofraguas) 7 de marzo de 2018

Te gustará:

-Las tuiteras se suman al hashtag de ‘Público’ #EsMachismoCuando y denuncian los comportamientos patriarcales que sufren a diario