Francisco Marhuenda estaba diciendo 'sus cosas' en el programa de radio de Federico Jimémez Losantos. Que si la huelga de mujeres es un "poco pija", que si las mujeres que la hacen "no han tenido ningún problema serio en su vida" o que "jamás" ha visto "en una redacción que se discrimine porque sea hombre o mujer". Nada nuevo en el mundo Marhuenda y Losantos.

Sin embargo, una tuitera, Noelia Ramírez, ha contestado al tuit de Marhuenda para recordarle un episodio de machismo y discriminación en una redacción. Concretamente, en la suya. El mensaje ya lleva en apenas unos minutos miles de compartidos en Twitter. "Hola, Paco: Recuerdas cuando me entrevistaste para trabajar (sin contrato) y me preguntaste si tenía novio para añadir que en La Razón no nos podíamos quedar embarazadas porque “esto no es como TV3”? Eso es discriminación. Hoy #lasperiodistasparamos para que no se repita. Saludos", ha señalado la profesional.

El director de 'La Razón' ha negado tajantemente la acusación: "Eso no solo es mentira, sino calumnioso. En La Razon han nacido niños desde el minuto 1 del año 1998 y aquí tantas mujeres como hombres", ha señalado Marhuenda.

La discusión no quedaría ahí. La periodista Ramírez tenía más cosas que decir: "Lo hiciste, Paco. Quizá no recuerdas tu cháchara machista y tengas un episodio de amnesia. Pero así fue, entre risas en tu despacho. Hoy #lasperiodistasparamos porque esas bromas/indirectas discriminatorias no tienen cabida ni en el periodismo, ni en ninguna otra esfera social".

Por último, el director de La Razón ha señalado que la acusación de Ramírez es un "disparate" y que así lo pensarán todos los que le conocen. "No te voy a dar el gusto de promocionarte contando mentiras", ha zanjado.