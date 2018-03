‘El Jueves’ destapa cómo se ‘fabrica’ una misteriosa encuesta sobre la Gran Vía

Las obras de remodelación de la Gran Vía de Madrid han empezado este viernes. Justo el día anterior, 8 de marzo, el diario ABC publicaba una información cuyo titular rezaba así: "El 70% de los madrileños está en contra de la peatonalización de la Gran Vía".

La información de ABC se basa en un estudio de autoscout24, una plataforma online de anuncios clasificados de compraventa de vehículos, sobre todo de segunda mano, presente en varios países. La compañía emitió Nota informativa de autoscout24 el mismo día 8 en la que afirmaba que en realidad el 73% de los madrileños está en contra de las obras en la Gran Vía y sólo un 27% a favor. Según explica el comunicado, "el estudio recoge las opiniones de medio millar de internautas residentes en la capital", pero no aporta la ficha técnica de la encuesta: nada se sabe sobre el trabajo de campo, el universo poblacional, la distribución por género, distrito, renta, el error muestral, etcétera, lo que ya de por sí ofrece poca confianza. De hecho sólo el ABC entre los grandes medios le dio relevancia a la noticia.

Pero las dudas sobre la fiabilidad del citado estudio han aumentado después de que El Jueves descubriera que autoscout24 ya lanzó una encuesta en su cuenta de Twitter el pasado 17 de enero en la que 11 personas respondieron a la siguiente pregunta: "¿Crees que peatonalizar la Gran Vía madrileña será una buena opción para los ciudadanos?". La distribución de los 11 votos fue —¡Qué casualidad!—, el siguiente: un 73% de los 11 tuiteros que respondieron a la encuesta pensaba que la remodelación de la emblemática avenida madrileña iba a complicar el tráfico en la capital, mientras que el 27% creía que iba a reducir la contaminación.

Por si esto fuera poco, el mismo 17 de enero autoscout24 publicó en su cuenta de Facebook la misma encuesta. Votaron 44 personas, pero ahí los resultados varían: el 43% dijo que la peatonización de la Gran Vía iba a reducir la contaminación y el 53% que complicaría el tráfico. En total, 55 personas votaron en la encuesta.

Después de que El Jueves levantara la liebre, muchos tuiteros han criticado, algunos con mofa, los resultados del estudio de la plataforma de compraventa de vehículos.

Autoscout24 ha respondido en Twitter a las críticas —y al cachondeo— y ha publicado un tuit en el que explica que "no solamente nos basamos en la encuesta de twitter, sino que, como pone en la noticia, hablamos de internautas, de manera que la encuesta bebe de diferentes fuentes en la que twitter es una más y no necesariamente la única ni la que más peso tiene".

Hola @SamuelRomAporta no, no solamente nos basamos en la encuesta de twitter, sino que, como pone en la noticia, hablamos de internautas, de manera que la encuesta bebe de diferentes fuentes en la que twitter es una más y no necesariamente la única ni la que más peso tiene.

— AutoScout24_España (@AutoScout24es) 9 de marzo de 2018