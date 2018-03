Buenos días

Día internacional de la gente que confunde justicia con venganza. — Numeritos ⚡ (@08181) 11 de marzo de 2018

Día Internacional de mezclar churras con merinas dando todo el asco posible. — Tuan (@____tuan) 11 de marzo de 2018

Sí, ahora vamos con eso. De momento, ya es lunes

Una semana más, llega Tremending Topic, la sección en la que te contamos las noticias vistas desde los ojos de los tuiteros

Esa gente que vive por y para los mensajes de 280 caracteres

Hoy una abuelita me ha ayudado a cruzar la calle mientras yo tuiteaba. — He salido rana (@retrasco) 26 de abril de 2016

Malas, malísimas noticias. La Guardia Civil halló este domingo el cadáver del pequeño Gabriel en el coche de la novia de su padre, que ha sido detenida. Después de casi dos semanas de búsqueda se esfumaron las esperanzas de encontrar al pequeño con vida. Tristeza enorme

Está el mundo para querer bajarse de la vida directamente. — La vecina rubia (@lavecinarubia) 11 de marzo de 2018

Hace noche de abrazar muy fuerte a nuestros niños. — Olalá de fua (@olaladefua) 11 de marzo de 2018

Una noticia terrible que nuestra sociedad sabrá tratar con la mesura que le caracteriza

Debo salir ahora a la calle y todavía no he escogido a que turba encolerizada unirme. — Rule (@que_rule) 12 de marzo de 2018

Unirte a una turba por un arranque de odio pero quedarte por los cánticos y el buen rollito. — Rule (@que_rule) 12 de marzo de 2018

Afortunadamente las leyes no las hacemos entre todos porque hoy se hace un referéndum y vuelve la pena de muerte. — Rule (@que_rule) 11 de marzo de 2018

Las teles y los periódicos, como de costumbre, darán una lección de ética y buen hacer

Voy a poner el micro a esta mujer que está chillando con la cara desencajada en la puerta de la comisaría, seguro que dice algo interesante. — Tuan (@____tuan) 12 de marzo de 2018

Los medios de comunicación en este momento... pic.twitter.com/HfiGMpsQ8e — Er Niño Der Tabaco ???? (@ElNinodeltabaco) 11 de marzo de 2018

La prensa española ha contratado un grupo de expertos para conseguir más detalles del asesinato. pic.twitter.com/625C3mVjq8 — Sheila Ljungberg (@SheilaLjungberg) 12 de marzo de 2018

Una parada para vomitar y seguimos. https://t.co/uBb1v92imo — Super Falete (@SuperFalete) 12 de marzo de 2018

La conversación en Twitter también

Se ha quedado tarde de "yo soy más sensible que tú, hijo de puta". — Dani Bordas (@DaniBordas) 11 de marzo de 2018

Twitter es como un hospital psiquiátrico en donde todos creemos que somos la visita. — elRata (@RaterOck) 11 de marzo de 2018

Los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Twitter pic.twitter.com/Hto1ushf7K — Brian de Judea (@briandejudea) 11 de marzo de 2018

Si no sabéis tuitear durante una tragedia sin hacer el imbécil, probad a no tuitear. — Kim Jong-un (@norcoreano) 17 de agosto de 2017

Aunque no olvidemos que para mal y para bien, esto no es exclusivo de las redes...

Jubilados yendo a la puerta del tanatorio donde está Gabriel y gente frente al cuartel de la G. Civil gritando a la sospechosa. No sé si está peor Twitter o el mundo real — Pablo Machuca (@ochinabos) 12 de marzo de 2018

También ha regresado el debate sobre la prisión permanente revisable

???? @pablocasado_ “Medidas como la prisión permanente redunda positivamente en el resarcimiento de las víctimas y en la seguridad ciudadana, además de contar con un amplio apoyo social” ???? https://t.co/hgTFprl5WO — Partido Popular ???????? (@PPopular) 12 de marzo de 2018

¡Las 11!

Hora de pedir la cadena perpetua no revisable. pic.twitter.com/ROPUqSg29c — Don Arfonzo (@donarfonzo) 12 de marzo de 2018

Venga, vamos a aprovechar la tragedia de Gabriel para hacer propaganda política, que se note bien lo miserable que es el ser humano. — La Gorda Civil (@gordacivil) 11 de marzo de 2018

No sé si estos casos son los mejores para hablar de esto... Pero ya cada uno con su conciencia.

Deberíamos instaurar la pena de muerte antes de que se nos pase el caliente.

En EE.UU. esto acabó con los asesinatos. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 11 de marzo de 2018

Modificar el Código Penal con RT y Me Gusta. — Juarma (@_Juarma_) 12 de marzo de 2018

Mientras, en medio de todo este barullo, ha tenido que salir de la madre de Gabriel ha hablar con sensatez

La madre de Gabriel pide que no se difundan mensajes de odio. No hace falta decir más. — Antonio Maestre (@AntonioMaestre) 12 de marzo de 2018

"Que nadie retuitee cosas de rabia. Ese no es mi hijo y esa no soy yo. Que quede lo bonito de tanta gente apoyándonos. Ella ni se merece que hablemos de ella". Patricia Ramírez, la madre de Gabriel, acaba de darnos lección de grandeza. pic.twitter.com/mxVxnGU1bV — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) 12 de marzo de 2018

La madre de Gabriel pide que no se difundan mensajes de odio. No hace falta decir más. — Antonio Maestre (@AntonioMaestre) 12 de marzo de 2018

Cuando uno pierde la esperanza de la humanidad, al menos hay un rayo de luz

La madre de Gabriel hablando de amor y de que los niños no tengan miedo ???????? Enorme. Grandioso ser humano. — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) 12 de marzo de 2018

Hablando de prisión permanente revisable, sobre este tema queda clarísima la posición de Albert Rivera: está a favor, en contra y todo lo contrario

La semana que viene se vota la derogación de la prisión permanente revisable.

Recordarán que C’s ???? primero se posicionó a favor de revocarla, a continuación que había que dejarla.

Bueno, pues hoy Albert Rivera dice que ni una cosa ni la otra, que lo que diga el Constitucional — Jaime de Berenguer ???????? (@jaimeberenguer) 9 de marzo de 2018

Otra cosa no pero Albert Rivera no es un populista. Tiene sus posiciones muy claras: es feminista y no lo es, es de izquierdas, derechas y de centro; no apoya al PP ni deja de apoyarle y le gusta la tortilla con cebolla y sin ella.

Albert Rivera se autoproclama líder de Femenhttps://t.co/spd7JgNRxR — El Jueves (@eljueves) 12 de marzo de 2018

Mucha gente ya no lo recuerda, pero no hace tanto tiempo que en EE.UU. había segregación racial, hasta que un día Albert Rivera Parks se negó a ceder el asiento del autobús a un blanco. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 11 de marzo de 2018

El problema no es que Rivera bloquea a gente en twitter, el problema es que bloquea leyes para la gente en el Congreso. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 10 de marzo de 2018

Ahora es feminista Albert Rivera, M. Rajoy, Pablo Casado, Juan Carlos Girauta .... pic.twitter.com/alGrzm3Czp — Don Arfonzo (@donarfonzo) 9 de marzo de 2018

No sería justo decir que Albert Rivera es un oportunista con el feminismo. Albert Rivera es oportunista siempre. — Petete Potemkin (@Petetekin) 10 de marzo de 2018

No tendremos coches voladores, pero tenemos a Rajoy liderado la lucha contra la corrupción y Albert Rivera el feminismo. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 9 de marzo de 2018

Lo que no le impide bloquear en Twitter a la comisión organizadora de la huelga del 8M, claro

De celebrarse elecciones hoy, los bloqueados en Twitter por Albert Rivera estarían a un escaño de la mayoría absoluta. — Fairlaine (@Fairlane4) 11 de marzo de 2018

¿A cuánta gente tendrá bloqueada Albert Rivera en Twitter? — Quique Peinado (@quiquepeinado) 10 de marzo de 2018

Tengo una cuenta en twitter en la que no estoy bloqueado por Albert Rivera. pic.twitter.com/AWDJ1WvVz3 — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 12 de marzo de 2018

Lo tiene todo

El próximo programa electoral de .@CiudadanosCs: 1. Estamos a favor de todo lo bueno.

2. Estamos en contra de todo lo malo.

3. Todo lo que salga bien es gracias a nosotros.

4. Todo lo que salga mal es culpa del resto de partidos. Imbatible. — Francisco Jurado (@SuNotissima) 12 de marzo de 2018

Y por supuesto, está con el pueblo y con el Ibex

-Pues anda que no me habré leído yo libros de Miguel Del Ibex

-Miguel Delibes...

-Eso pic.twitter.com/zKvZCJuaD3 — Protestona (@protestona1) 12 de marzo de 2018

Según El Confidencial los presidentes del Ibex 35 se han reunido en secreto con Rivera por el auge de Cs. Seguro que de ahí salen cosas buenas para los asalariados. Veréis.

Vosotros tranquilos, que Albert Rivera ya está negociando con el IBEX nuestras futuras condiciones laborales.

¿El pan con pan os gusta no? pic.twitter.com/GtTsb25Y53 — Protestona (@protestona1) 12 de marzo de 2018

Cambiando de tema, el Consejo de Informativos de RTVE ha denunciado el veto de TVE a los periodistas Fernando Garea y José María Calleja

Bienvenidos a "la televisión de todos". pic.twitter.com/QK2mTqZnP7 — Max Pradera (@maxpradera) 12 de marzo de 2018

TVE veta a periodistas de izquierdas para dar más pluralidad a sus debates, con gente de Intereconomía y la radio de Losantos. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 12 de marzo de 2018

TVE veta a los periodistas Fernando Garea y José María Calleja. El gobierno necesita periodistas que sean de pensamiento de ultra derecha no quieren periodistas blanditos . Después hay quienes están convencidos que éste país es el paradigma de la democracia . — No Soy Del PP (@elpadrecorajede) 12 de marzo de 2018

-> TVE veta a los periodistas Fernando Garea y José María Calleja como tertulianos

-> La dirección pide su sustitución por las periodistas Carmen Tomás y Ana Samboal. ¿Quién son? ¿Os acordáis? https://t.co/EjVN3EYQ0H — Alejandro Torrús (@ATorrus) 12 de marzo de 2018

Ana Samboal fue la heredera de Hermann Terstch y Fernando Sánchez Dragó en Diario de la Noche, el informativo nocturno (por decir algo) de Telemadrid. También trabajó para Timermans, jefe del Gabinete de Aznar en la Moncloa. El periodista Carlos Boyero la definió así: pic.twitter.com/5PPKLnkYk8 — Alejandro Torrús (@ATorrus) 12 de marzo de 2018

Por su parte, Carmen Tomás ha trabajando en los últimos años de tertuliana en Telemadrid, Intereconomía, Cope y 13tv. También tiene un programa de radio en esRadio, la emisora de Losantos. Este es un extracto de su análisis político de las pasadas elecciones: pic.twitter.com/MXN4qsMr4Y — Alejandro Torrús (@ATorrus) 12 de marzo de 2018

Más vetos en #TVE (Como recuerda @xabierfortes, la práctica viene de lejos y algunos la hemos sufrido en carne propia). https://t.co/CulXqHOXlM — Jesús Maraña (@jesusmarana) 12 de marzo de 2018

¿Cómo? ¿TVE siendo partidista? Imposible...

Se cuela por error una noticia en los Telediarios de TVE. — Javier Durán (@tortondo) 11 de febrero de 2018

Y terminamos con deportes. Suspendida la liga griega después de que el presidente del PAOK saltase al campo con una pistola. Tenemos imágenes

¡Dime otra vez que el café que me has puesto está templaito, dímelo! pic.twitter.com/KXnrAmuZfa — Tuan (@____tuan) 12 de marzo de 2018

Cuando te deniegan la prejubilación. pic.twitter.com/czZEOibOem — Sheila Ljungberg (@SheilaLjungberg) 12 de marzo de 2018

- Chanquete, que te quieren quitar el barco!! pic.twitter.com/kbMo86fGKH — El Paquito (@padiru48_2) 12 de marzo de 2018

Una alegría para Emery no estar en el PAOK. pic.twitter.com/xjAk4Psb06 — Moe de Triana (@moedetriana) 12 de marzo de 2018

"¿Dónde está la contaminación que yo la vea? ¡Ahí, ya la veo!" pic.twitter.com/KU39WUfkhn — Incitatus (@LTGarlic) 12 de marzo de 2018

"Tú, el del menú degustación: o sacas un puto entrecot o..." pic.twitter.com/rBQHPFCvi5 — Riau (@xaviconde) 12 de marzo de 2018

"Vuelve a llamar muffin a esa magdalena" pic.twitter.com/yEVzPX4b7u — Riau (@xaviconde) 12 de marzo de 2018

¡He dicho!: FUERA DE JUE GOOOOO pic.twitter.com/RAWZlKw7Sj — Miss Huevos (@Miss_Huevos) 12 de marzo de 2018

¿Cómo que la tortilla mejor sin cebolla? pic.twitter.com/dtwIXCrW98 — laquintacolumna (@laquintacolumna) 12 de marzo de 2018

"Qué no quiero Jägermeister, que me saques un puto licor de hierbas". pic.twitter.com/Eiv7ak94Iz — Riau (@xaviconde) 12 de marzo de 2018

Suelta esa botella de vinagre de Módena. pic.twitter.com/4G1tOZYVYB — Moe de Triana (@moedetriana) 12 de marzo de 2018

LO ESTÁS VIENDO LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DEL DÍA)

-A ver Paco, que yo creo que una ensalada Cesar no es así.

-Ni puta idea de historia tienes. pic.twitter.com/rqDaKKvbMd — Hastalosmismosh (@hastalosmismosh) 16 de agosto de 2017

Cuando lo del cambio climático se explica bien, todos entendemos lo tragedia que se nos viene encima. pic.twitter.com/Xg5E3Q3SLP — Paco Pavía (@El_Pavia) 23 de noviembre de 2017

No uséis 'payaso' como insulto. La de payaso es una profesión muy digna.

Opciones: astrólogo, grafólogo, homeópata, parapsicólogo... — Carlos Chordá (@CarlosChNav) 12 de marzo de 2018

Cómo sois los hombres! Negados para notar si nos hemos cambiado el color de pelo pero capaces de ver si es penalti a kilómetros de distancia — María la Jamona (@MariaMariham) 12 de marzo de 2016

Cuando lo pides / Cuando te llega pic.twitter.com/LlFIi7TBRQ — gazpacho (@gazpachoblog) 12 de marzo de 2018

— Bienvenido a la entrevista, por favor tome asiento.

— No puedo sentarme, sufro de hemorroides agravadas por el picante, que me encanta.

— Pues lo siento, hombre.

— Intente sentarme si tiene cojones, hijo de puta. — SR.VEGETAL (@mejorchef) 11 de marzo de 2018

Tan poca fuerza de voluntad no tendré si he conseguido dejar de fumar once veces ya — El Mula (@mulacam) 11 de marzo de 2018

- María, no me incineres, que no estoy muerto.

- Sí, hombre. Vas a saber tú más que el médico. — Super Falete (@SuperFalete) 12 de marzo de 2018