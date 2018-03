Buenos días

Hoy es martes 13

Los martes 13 son días normales, ¡NO A LA MARTRECEFOBIA! — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 13 de marzo de 2018

Vivo en un continuo martes 13. Ni me caso ni me embarco. — Concejala D Festejos (@Concejajala) 13 de diciembre de 2016

Vamos con las noticias: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a España… Otra vez

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado al Estado español.

Da igual cuando leas esto. — Els quatre gats (@Els_quatre_gats) 13 de marzo de 2018

Otra sentencia más para la colección. pic.twitter.com/XOHkxMQ3tk — El Jueves (@eljueves) 13 de marzo de 2018

La Justicia europea sentencia que quemar fotos de los reyes es libertad de expresión. Nos llegan las primeras reacciones… pic.twitter.com/3ZIeVGTPvu — unmundolibre (@unmundolibre) 13 de marzo de 2018

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que somos Venezuela. — Dani Bordas (@DaniBordas) 13 de marzo de 2018

Esta vez es por vulnerar la libertad de expresión de dos jóvenes que quemaron fotos de los reyes

En protesta por la decisión de Estrasburgo, Felipe VI quemará fotos de sus súbditos a diario en el salón de la Zarzuela. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 13 de marzo de 2018

La noticia del tribunal de Estrasburgo sobre las fotos del Rey es una cortina de humo. — Tuan (@____tuan) 13 de marzo de 2018

Última Hora: Un repúblicano, emocionado y motivado tras leer la noticia del tribunal de Estrasburgo, muere intoxicado en casa con todas las ventanas cerradas. — Tuan (@____tuan) 13 de marzo de 2018

Quemar fotos del rey NO es delito. Tribunal Europeo de Derechos Humanos ???? pic.twitter.com/lp8QGVuEp9 — Pilar H. Lucas (@PilarHLuc) 13 de marzo de 2018

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos afirma que quemar rueda en las rotondas es libertad de expresión. — Bien (@TraedRuffles) 13 de marzo de 2018

Queréis tener derechos humanos y monarquía, pero todo no puede ser — Armando el pollo (@Arma_pollo) 13 de marzo de 2018

Vaya, quién podía imaginarlo...

¡Quién iba a imaginar que ejercer la libertad de expresión era libertad de expresión! — Concejala D Festejos (@Concejajala) 13 de marzo de 2018

Hubo un excelente voto particular de Adela Asua, que alertaba de que el delito de odio sólo debe aplicarse a quien provoca discriminación sobre colectivos vulnerables. No cabe utilizarlo para proteger a una institución de las críticas públicas. A la mayoría del TC le dio igual. — Joaquín Urias (@jpurias) 13 de marzo de 2018

¿Quemar fotos del rey es libertad de expresión? ¿Qué va a ser lo próximo que se permita, rapear? Dónde vamos a llegar... — QVEF????️ (@QVEF_) 13 de marzo de 2018

El Gobierno tomará medidas

Soraya Sáenz de Santamaría asumirá las funciones del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. — Fairlaine (@Fairlane4) 13 de marzo de 2018

Hora de decir que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo es ETA... pic.twitter.com/oi5Tf0FB9i — Protestona (@protestona1) 13 de marzo de 2018

Estrasburgo estima que la quema de fotografías de los monarcas fue un acto de legítima "crítica política”…

Ahora es legal quemar retratos del Rey de España. ESTO CON LOS AUSTRIAS NO PASABA. — Quevedo 2.0 (@QuebeboVillegas) 13 de marzo de 2018

El Estado español no encarcela al tribunal de derechos humanos europeo porqué no puede. — Pablo Hasel (@PabloHasel) 13 de marzo de 2018

Vamos, que sí, que se puede quemar fotos de los reyes

— Cuenta con mi arco.

— Y con mi espada.

— Y con mi antorcha para quemar fotografías.

— Eso es muy peligroso.

— Ya no. pic.twitter.com/DsVUSdz4DQ — SR.VEGETAL (@mejorchef) 13 de marzo de 2018

Me encanta el olor a foto del Rey quemada por la mañana. Huele a Victoria. pic.twitter.com/LjjgXmj4e7 — Javier Durán (@tortondo) 13 de marzo de 2018

Quemar fotos del Rey es libertad de expresión y también estar un poco aburrido. — Sr.Jimvill (@SrJimvill) 13 de marzo de 2018

Ya os podéis imaginar cómo va a celebrar mucha gente esto

-¿Papi, me prestas tu mechero un momentito así de chiquitito? pic.twitter.com/hWtHBGrFZx — El Cojo de Lepanto (@ElCojodeLepanto) 13 de marzo de 2018

- Papá ¿Me dejas una foto tuya?

- Claro hija.

- ¿Y un mechero?

- ¿Un mechero para qué?

- Para un trabajo sobre Estrasburgo en el cole. pic.twitter.com/zv27dQ4l0h — Javier Durán (@tortondo) 13 de marzo de 2018

¿Cuál creéis que es el mayor tamaño al que se puede plotear una foto de los reyes? Es para una cosa. — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) 13 de marzo de 2018

Tras la decisión de Estrasburgo, es cuestión de días que Albert Rivera e Inés Arrimadas lideren la quema de fotos del Rey. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 13 de marzo de 2018

Se está quedando una buena tarde para quemar fotos del rey para calentar la casa. — Tourette (@_Tourette_) 13 de marzo de 2018

Ahora mismo voy a quemar todas las fotos del rey que tengo: Ninguna. — Neo Clor (@neoclor) 13 de marzo de 2018

Y recordad chicos, si vais a quemar fotos del Rey sería conveniente primero sacarlas del ordenador, es mucho más económico. — Tuan (@____tuan) 13 de marzo de 2018

Quemar fotos del rey sí, quemar al rey no, que ya os conozco. — El Cojo de Lepanto (@ElCojodeLepanto) 13 de marzo de 2018

El Tribunal de Estrasburgo sostiene que quemar fotos del Rey es un acto de libertad de expresión. La final de la copa del Rey de fútbol promete. — Autobús De Campanya (@encampanya) 13 de marzo de 2018

Esta sentencia no es la primera contra España por vulnerar la libertad de expresión de un ciudadano condenado por injurias a la Corona.

Quemar fotos del rey es libertad de expresión. La justicia española ha vuelto a vulnerar derechos fundamentales. Y que se prepare el TEDH que le espera mucho trabajo. https://t.co/m1lmuYIMeL — Facu Díaz (@FacuDiazT) 13 de marzo de 2018

Estrasburgo condena a España por imponer cárcel por quemar 1 foto del Rey en 2007...

El TEDH va a tener que hacer horas extra con España... — Jordi Évole (@jordievole) 13 de marzo de 2018

Según el TEDH proteger de manera especial al jefe del Estado en materia de injurias y calumnias no se ajusta al espíritu del Convenio Europeo de Derechos Humanos

En España se respetan los derechos humanos. Siempre que estés dispuesto a esperar diez años a la sentencia del TEDH. — Alejandro Izaguirre (@alexizag) 13 de marzo de 2018

Ciudadanos defiende los "delitos de injuria al rey", a pesar de la condena del TEDH a España. El PSOE también se muestra contrario a despenalizar las injurias a la Corona

El PSOE, en contra de despenalizar las injurias a la Corona pese a la sentencia de Estrasburgo https://t.co/pDr3j9fESl — Europa Press (@europapress) 13 de marzo de 2018

PP, PSOE y C's que vayan a Estrasburgo a hacer un cursillo. Urge una sucursal de Estrasburgo en España. Nos ahorraríamos muchos gastos — Marian Gutierrez (@gutierrezma631) 13 de marzo de 2018

El PSOE defendiendo el mantenimiento del delito de injurias a la Corona en nombre de... ¡el republicanismo! ???? El TEDH les ha dicho que ese delito vulnera los derechos humanos pero ná, que viva el rey en nombre del republicanismo. ???? — Alberto Garzón (@agarzon) 13 de marzo de 2018

No quieren rap, no quieren críticas al rey, no quieren títeres…

El problema de los fachas, es que cuando les explicas las cosas con marionetas para que lo entiendan, acabas en la cárcel. — Napoleón Dinamita (@boboespoco) 12 de marzo de 2018

Y sigue la conversación en medios y redes sociales sobre el caso Gabriel. Hoy la detenida ha confesado: lo asesinó ella

Está el mundo para llevarlo al punto limpio. — Olalá de fua (@olaladefua) 19 de agosto de 2017

Una nueva jornada más de odio y estupidez en las redes

Hoy es de esos días en los que lees que un asteroide ha pasado cerca de la Tierra y piensas “no lo suficiente”. — Petete Potemkin (@Petetekin) 12 de marzo de 2018

Muuucha estupidez

DIFUNDE POR FAVOR. SI SE ALCANZAN LOS 50.000 RT CAMBIARÁN LOS POSTULADOS DE LA TERMODINÁMICA ACABANDO CON LOS PROBLEMAS ENERGÉTICOS DE UNA VEZ POR TODAS. ???? — Joansinmiedo ???????? (@Joansinmiedo) 11 de marzo de 2018

También en muchos medios de comunicación, no se crean...

Los titulares más demenciales de la prensa tras las muerte de Gabriel https://t.co/6ExKzPdWKb pic.twitter.com/nsKpwaHjgu — Tremending (@Tremending) 13 de marzo de 2018

Y compra camisas en el Alcampo. pic.twitter.com/xNxQM2LIXm — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 12 de marzo de 2018

La carroña es un producto esencial de la dieta mediterránea. — Dr. Pal (@javipaciencia) 12 de marzo de 2018

Iba a leer El Español, de Pedro J. Ramírez, pero finalmente he optado por ver Saw 2, que tiene menos casquería. — Gambazo (@gambazo) 13 de marzo de 2018

Las teles tratando el tema con seriedad..

Cuando ponían la porno en Canal + y no tenías el decodificador. pic.twitter.com/RgkHpysLw9 — Sr.Jimvill (@SrJimvill) 12 de marzo de 2018

Y los políticos de siempre no están aprovechando el dolor para hacer lo que hacen siempre. Para nada.

El PP usando el asesinato de un niño para el "suyo beneficio político". Qué sorpresa ¿eh? Luego van a misa y todo perdonado. — Luisao Moratalla (@LuisaoMoratalla) 13 de marzo de 2018

Ayer Hernando hizo campaña a favor de la prisión permanente revisable… ¡en la capilla ardiente del Gabriel! Lo más normal

Ir a la capilla ardiente de un niño asesinado y hacer campaña politica solo merece un calificativo. Hernando, RUIN!!! — Andrés Perelló (@ANDRESPERELLO) 13 de marzo de 2018

Prisión permanente revisable, aka. cadena perpetua. Otro de esos casos en que es tan justo defender algo que nos da vergüenza llamarlo por su nombre

Cómo nos gusta aprovechar una noticia de la sección de sucesos para pedir a los políticos que nos quiten más derechos civiles. — Dr. Pal (@javipaciencia) 12 de marzo de 2018

También podéis endurecer el Código Penal comprándolo en tapa dura y no en edición de bolsillo. — Dr. Pal (@javipaciencia) 12 de marzo de 2018

Prisión permanente revisable Adolfo Suárez Vodafone Madrid Barajas — Galleto Fontanedo (@Coponnnn) 13 de marzo de 2018

Ciudadanos ya tiene claro lo que hará: está decidiéndolo al piedra, papel o tijera

-El feminismo es mal.

-El feminismo es bien.

-La prisión permanente es mal.

-La prisión permanente es bien.

-M. Rajoy es mal

-M. Rajoy es bien

Votadnos, que en Ciudadanos somos gente de palabra... #FelizMartes https://t.co/1O6VuX8fzA — Protestona (@protestona1) 13 de marzo de 2018

Albert Rivera dudando si plantear ya la lapidación permanente revisable o si se espera un díita más para no parecer populista. — Otis B. Driftwood (@obdriftwood) 12 de marzo de 2018

Así funciona Ciudadanos: 1- Albert Rivera dice que hay que vincular las pensiones al IPC 2- Albert Rivera se reune con los del IBEX 3 - Albert Rivera bloquea con el PP la subida de las pensiones en el congreso. pic.twitter.com/av6ydfw3rm — Ciudadanos Pescados (@cspescados) 13 de marzo de 2018

Y otros ya abogan directamente por la pena de muerte. En EEUU les ha ido muy bien, ya no hay crímenes. Creo.

¿Por qué los pro-vida y los pro-pena de muerte son las mismas personas? — QVEF????️ (@QVEF_) 12 de marzo de 2018

LO ESTÁS VIENDO LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DEL DÍA)

Carrefour me sugiere que presente la leche en un cubo de madera mientras me mira una vaca. pic.twitter.com/tHwjVeCibP — Peube (@_Peube) 13 de marzo de 2018

Ese momento incomodo entre el cole y la jubilación. — El Majara de Turno (@majara0) 19 de julio de 2015

¡¡MI LENTILLA!!

¡¡MIERDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!

¡¡QUE SE ME HA CAIDO LA LENTILLA!!

¡¡NO PISEIS!! ¡¡NO PISEIS!! pic.twitter.com/6eTPxHhbBF — HUMOR CANALLA (@jcarlos2001) 13 de marzo de 2018

Es increíble lo bien que queda la cara de Pepe Viyuela en cualquier ser humano pic.twitter.com/U2zU10KVIF — Not Found (@_iMperfectB) 13 de marzo de 2018

¿SOY EL ÚNICO QUE VE CLARO QUE MACRON VA A ASESINAR A ALGUIEN? pic.twitter.com/k0oBTKWl1X — Armuño (@Armunho) 12 de marzo de 2018

-Quiero visitar las pirámides, reserveme hotel en El Cairo

-¿Necesitara un camello también?

-Pensaba ir de tranqui, pero ahora que lo dice.. — Fairlaine (@Fairlane4) 20 de julio de 2014