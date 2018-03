¡Buenos días! Ya es miércoles

Anoche murió a los 76 años el científico británico Stephen Hawking

Una pérdida irreparable

Descanse en paz

Por supuesto Twitter tiene algo que decir sobre esto

Hoy decimos adiós a uno de los hombres más inteligentes de nuestro tiempo

Desentrañó muchos misterios y también nos dejó otros muchos por descubrir

Por cierto, ese hombre tan inteligente era ateo.

No os preocupéis por Stephen Hawking, en el Cielo no hay barreras arquitectónicas y a todo el que entra le damos alas. #DEP

Los tuiteros le despiden como a él le gustaría: con humor

Hoy se han dicho grandes cosas sobre Stephen Hawking

Todo el mundo está hablando de él

Yo hasta que Revilla no se pronuncie sobre la muerte de Stephen Hawking no pienso decir nada.

Los medios de comunicación también

no os perdáis hoy a Ana Rosa Quintana explicando en su programa de hoy las teorías mas importantes de Stephen Hawking....será un no parar!

No en vano, Hawking fue el científico más famoso de nuestra historia reciente. Que esto nos haga reflexionar sobre la importancia de la ciencia

Fue uno de los físicos más eminentes de la historia, ocupó la Cátedra Lucasiana de la Universidad de Cambridge (la misma que ocupó Isaac Newton) y centro su trabajo en el Big Bang y los agujeros negros

Demostró tener unas capacidades increíbles pese a la enfermedad que le tuvo gran parte de su vida postrado en una silla comunicándose a través de un ordenador

Por cierto, como podía suponerse debido a su inteligencia, tenía un agudo sentido del humor. Así que para los ofendiditos: él se hubiera descojonado con los chistes sobre su discapacidad y además los hubiera mejorado

Yo no hago bromas con Stephen Hawking porque no sé si os conté que una vez hice un chiste con Kennedy y un señor me increpó y perdí un follower.

Y ahora en serio, y por una vez, nos despedimos de una de esas personas cuyo paso por el mundo ha hecho más inteligente y más capaz a la humanidad

Hablando de Stephen Hawking, hoy se celebra en el Congreso un pleno monográfico sobre las pensiones

No hacen falta ni palabras para describir lo que ha hecho Rajoy con la hucha de las pensiones

El presidente ha escuchado atentamente al Congreso igual que ha escuchado las protestas de los jubilados

En el PP claro que querrían mejorar este tema pero es que hay otras obligaciones que atender

Ciudadanos también tiene muy clara su posición en este tema

En fin, confiemos en que nuestros políticos, la gente que hemos elegido para gestionen nuestro dinero, sabrán hacer lo mejor con él para garantizar nuestras pensiones en el futuro

LO ESTÁS VIENDO LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DEL DÍA)

WOULD YOU LIKE TO BE SECRETARY OF STATE pic.twitter.com/0CouhAMXMJ

