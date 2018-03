La caricia paternalista de Florentino Pérez a una periodista

“Hoy Florentino Pérez me ha ‘acariciado’ la cara para responderme a una pregunta en rueda de prensa como si fuera otra de sus múltiples propiedades”. Es el tuit de la periodista Júlia Manresa, en el que denuncia haber sido acariciada por el presidente del grupo ACS y del Real Madrid cuando este le respondía una pregunta en una rueda de prensa.

Manresa, periodista del diario ARA, se declara indignada por ese gesto paternalista. La periodista ha lamentado no haber sabido reaccionar en el momento: "No he sido capaz de reaccionar, como en muchas otras ocasiones en que el machismo y el paternalismo interfieren en mi vida y profesión". "Luchar contra el machismo también significa darse cuenta que está en nuestras propias conductas y estructuras mentales”, añade.

Hoy Florentino Pérez me ha "acariciado" la cara para responderme a una pregunta en rueda de prensa como si fuera otra de sus múltiples propiedades. — Júlia Manresa (@JuliaManresa) 15 de marzo de 2018

Me indigna casi de igual manera ver que no he sido capaz de reaccionar, como en muchas otras ocasiones en que el machismo y el paternalismo interfieren en mi vida y profesión. — Júlia Manresa (@JuliaManresa) 15 de marzo de 2018

Luchar contra el machismo también significa darse cuenta que está en nuestras propias conductas y estructuras mentales. Bloquearse y preferir no llamar la atención ante un caso como este tiene que dejar de ser lo habitual. — Júlia Manresa (@JuliaManresa) 15 de marzo de 2018

Tras la denuncia en las redes, su mensaje se ha convertido en viral y muchos tuiteros se han sumado a la crítica a este tipo de actitudes que sufren las mujeres de forma habitual y han recordado otros casos, como la vez que Aznar metió un bolígrafo en el escote a la periodista Marta Nebot.

¿literalmente? — Alfredo Pascual (@Guyb) 15 de marzo de 2018

literalmente — Júlia Manresa (@JuliaManresa) 15 de marzo de 2018

Bravo por denunciarlo, Júlia. — Alfredo Pascual (@Guyb) 15 de marzo de 2018

Estas de suerte, Aznar a una periodista le puso el boli en las tetas...o algo así... — Luisa E. Segura. (@Luisaloguisa) 15 de marzo de 2018

Fue a @MartaNebot. En vez de devolverle un bolígrafo, se lo metió en el escote.https://t.co/4GZClrakGP — Óscar Cuevas (@CuevasMoral) 15 de marzo de 2018

Repugnante ese machismo prepotente de sujetos como ese por su posición privilegiada desde un club adinerado con "padrinos en altos cargos" ..... ¿Qué hace @DefensorPuebloE para asegurar igualdad de trato para las mujeres periodistas cubriendo los deportes? @Europe_ is watching !! — F. Fuster-Fabra Fdz. (@f_fusterfabra) 15 de marzo de 2018

Enhorabuena por tu reacción a tu no reacción, y por supuesto no tienes la culpa, son siglos de mensajes subliminales al subconsciente, de selección socio-artificial en la elección de individuos con comportamientos, digamos que más bien sumisos y moderados.

Demasiados estímulos. — Marx Estrella (@LAMarxEstrella2) 15 de marzo de 2018

Tranquila todos tenemos momentos, yo por ejemplo si hubiera raccionado lo hubiera enviado a la mierda — ESPERANT FI REI UBU (@EVR100) 15 de marzo de 2018

Repugnante!!!!! — Fatima (@fatimar56) 15 de marzo de 2018