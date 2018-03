Lluvia de gatos contra las caras de Rafael Hernando: la batalla está servida

Ya lo hemos contado anteriormente: el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, tuitea su cara decenas de veces todos los días. Lo que oyen. Sea el propio Hernando o una persona manejando sus redes, cada tuit que publica, foto de Hernando que cuela. Ya hable de las pensiones, de la muerte de Gabriel o de la selección española de fútbol… foto de Rafa Hernando que te comes.

Ajeno a toda crítica y lógica, tal y como el personaje en la vida real, su cuenta de Twitter sigue ignorando las burlas y los chistes por esta práctica. El dibujante y tuitero Mauro Entrialgo ya narró hace unos meses cuando @Rafa_Hernando batió el récord del mundo de publicar fotos de Rafa Hernando con un estratosférico registro: 40 fotos de su rostro en un sólo día. Impresionante.

La emocionante retransmisión de un nuevo récord: Hernando tuitea su cara 40 veces en un día

Ayer estuvo apunto de lograrlo de nuevo, pero se quedó en 33. Buena cifra, pero lejos de su plusmarca.

Ya van siendo tradicionales las pájaras de Hernando después de comer. En las tres horas desde que puse ese tuit no ha subido ni una sola foto de su propia jeta. Vago.

Ahora una legión de tuiteros comandados por la periodista leonesa de CTXT Marina Lobo se han propuesto acabar con las fotos de Hernando. Lobo ha propuesto contestar sus tuits con fotos de gatos:

He planteado un reto: contestar a Rafa Hernando con fotos de gatos cada vez que ponga una foto suya en twitter. Veamos. pic.twitter.com/uWhK5I29d1

No podemos permitir que haya más fotos de la cara de Hernando en Twitter que gifs de gatitos. Colabora. https://t.co/wIifAmA38v

Gatos versus Rafa Hernando... ¿Quién ganará? La batalla ha comenzado y estas son las primeras reacciones:

Confirmo, no sin pereza, que hasta aquí arriba se ha oído la hostia. pic.twitter.com/zc6nRqVFgt

pic.twitter.com/4tipm1oAaC

— Also Known As Eider (@miss_qualias) 14 de marzo de 2018