Llevamos una semana mala, con el odio, el racismo y la xenofobia campañando a sus anchas tras la muerte de Gabriel y con gente apoyando la prisión permanenete revisable porque lo dice Rafa Hernando

La derecha triunfa porque han conseguido convencer a gente que no puede poner la calefacción, que come pasta desde el día 15 y que sufren explotación laboral de que su problema es el antipatriotismo, el peligro comunista y no poder aplicar la cadena perpetua

Y con partidos cambiando de opinión según les venga mejor para conseguir votos

Y cuando crees que este país no puede ir a peor, va Rajoy y se hace youtuber

Veremos si es algo muy institucional o se une al clásico estilo youtuber pero con sus propias inquietudes...

Noticia de este viernes: un juzgado investigará a Willy Toledo por insultar... a Dios y a la Virgen María

No se puede insultar a algo que no se sabe si existe, vivimos en una sociedad demencial. Animo @WillyToledo2012 https://t.co/BgT45vL0AV

Se ve que Dios se ha ofendido…

¿Y si Willy Toledo se confiesa? Dios le perdonaría, ¿no?. ¡Jaque mate!

-Le condeno por insultar a Dios y a la Virgen.

-Ya, pero antes de venir me he confesado y me han dado la absolución.

-A mi eso no me vale.

-¿Va a estar usted por encima de Dios?

-Espere que lo consulto.

— JM Mulet (@jmmulet) 16 de marzo de 2018