Pedro Torrijos, arquitecto y redactor cultural de varios medios, explica a través de su cuenta de Twitter la realidad de las personas que tienen Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC), una enfermedad que no consiste (sólo) en "evitar pisar las lineas de las baldosas" o " colocar bien los lápices".

Tras explicar porqué "el TOC no es una broma", Torrijos, que estuvo en tratamiento por TOC durante seis años, señala que esta enfermedad no se contrae, sino que "es algo que sueles tener desde siempre (desde los primeros estratos de la niñez)".

No obstante, el redactor anima a seguir haciendo chistes y bromas sobre esta enfermedad: "Haced chistes sobre el TOC. Haced bromas y memes, sean buenos, malos o regulares. No os limitéis ni os autocensuréis porque alguien pueda sentirse ofendido. No os dejéis imponer por el mínimo común denominador.

A continuación, el hilo de Pedro Torrijos

Muchas veces habréis visto chistes por aquí sobre el TOC. Hoy os voy a contar (al fin) lo que supone de verdad tener un Trastorno Obsesivo-Compulsivo. (SPOLIER: hay plot twist)

Ya lo he dicho alguna vez: Desde septiembre de 2009 hasta septiembre de 2015 estuve en tratamiento por TOC. El tratamiento incluyó terapia psicológica durante un año y luego, los otros cinco años, farmacología. — Pedro Torrijos (@Pedro_Torrijos) 12 de marzo de 2018

No obstante, el TOC, como cualquier trastorno mental o como el alcoholismo, no es algo de lo que te cures realmente nunca; siempre eres obsesivo. Lo importante es conseguir que altere el transcurso normal de tu vida en la menor medida posible. — Pedro Torrijos (@Pedro_Torrijos) 12 de marzo de 2018

De hecho, el TOC no es algo que contraes, es algo que sueles tener desde siempre (desde los primeros estratos de la niñez). Sencillamente, un día, por alguna razón o sin razón aparente, algo hace clic y te jode la vida. — Pedro Torrijos (@Pedro_Torrijos) 12 de marzo de 2018

Porque, en efecto, el TOC no es una broma, ni de puta coña lo es. No es un "Ay, tengo que evitar pisar las lineas de las baldosas" o un "Coloca bien los lápices, que me afecta al TOC". No, alguien que dice eso ni tiene TOC ni sabe lo que es un TOC. — Pedro Torrijos (@Pedro_Torrijos) 12 de marzo de 2018

Hay muchos tipos de TOC, claro, el mío era de los que no te permitían dejar de pensar en una cosa concreta. — Pedro Torrijos (@Pedro_Torrijos) 12 de marzo de 2018

Un día de septiembre de 2009, algo que ya estaba chirriando, que llevada chirriando muchísimo tiempo, se rompió dentro de mi cerebro. — Pedro Torrijos (@Pedro_Torrijos) 12 de marzo de 2018

Durante ocho meses, OCHO PUTOS MESES, estuve todos los segundos de todos los minutos de todas las horas de todos los días de mi vida despierta pensando única y exclusivamente en lo mismo. Era una espiral imposible. Sin fondo y sin salida. — Pedro Torrijos (@Pedro_Torrijos) 12 de marzo de 2018

De hecho, varias veces, piensas en el suicidio como única salida. Como el que salta de un rascacielos ardiendo porque prefiere el impacto instantáneo a consumirse lenta y dolorosamente. — Pedro Torrijos (@Pedro_Torrijos) 12 de marzo de 2018

Haced chistes sobre el TOC. Haced bromas y memes, sean buenos, malos o regulares. No os limitéis ni os autocensuréis porque alguien pueda sentirse ofendido. No os dejéis imponer por el mínimo común denominador. — Pedro Torrijos (@Pedro_Torrijos) 12 de marzo de 2018