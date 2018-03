Ya es lunes

¿Qué tal el finde? ¿Habéis descansado?

Un día más, pasamos a repasar la actualidad de la mano de los tuiteros, los tertulianos que más intensidad ponen a sus discursos

Hoy es el día del padre

¡Feliz día a todos los papás!

Hoy es el día en que todos los hijos se acuerdan de su padre

Qué sería de nosotros sin nuestros padres…

Muchos optan por celebrar el día haciendo un regalo

-Hijo, ven aquí, que no importa que me hayas regalado OTRA CORBATA.

-No, que me pegas.

-Que vengas, hostias. pic.twitter.com/5xQuj5agFd

— Clausman (@cl4usman) 19 de marzo de 2018