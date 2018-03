Ataque de “cuñadismo” de Manu Tenorio: dice que el feminismo le parece “absurdo” y “extremo”

En una entrevista en el diario 20minutos el cantante Manu Tenorio ha afirmado que no se considera feminista porque le parece "absurdo" y "extremo". Ante esto, los usuarios de twitter se han enfurecido y han acusado al cantante de "cuñadismo". Tras el revuelo, el artista ha rectificado en la red social diciendo que "por supuesto" es feminista y añadía: "No solo pienso que somos iguales sino que en muchos aspectos y la historia nos lo ha demostrado, que nos han superado."

Pues si defiendes la igualdad eres feminista, enhorabuena. — Lau ???? (@LoryHisteria) 20 de marzo de 2018

"Quiero pedir disculpas porque cuando dije que no era feminista me refería a que sí era feminista" claro bueno venga chao tenorio chao — Haibara Ai (@Cakekicocu) 20 de marzo de 2018

En la entrevista Tenorio decía textualmente: "No me considero feminista porque me parece absurdo, pero soy partidario y lucho en favor de los derechos de la mujer. Estoy plenamente convencido de que hay muchos frentes en los que las mujeres tienen que reclamar sus derechos."

Los tuiteros han recordado una vez más que el feminismo no defiende la superioridad de las mujeres, sino que, tal como la RAE lo define, el feminismo es un "principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre". Manu Tenorio no es el único que se ha confundido con este término, también le ocurrió al también cantante Melendi.

Primero fue #Melendi, hoy #ManuTenorio "No me considero feminista porque me parece absurdo. El feminismo me parece absurdo". Anda hijo, leete un libro. De historia. O quizá el diccionario. — Monyorch Durse (@MonyiDu) 20 de marzo de 2018

Me entristece mucho ver a famosillos reincidir en el tema “ni michismi ni fiminismi”. Un primer desliz, bueno, pero al segundo piensas: ¿no tiene NI UNA SOLA amiga que le pueda decir que ha metido la pata? Es tan deprimente que dan ganas de darles un abrazo y ofrecerles tu apoyo. — Michelle Per Saη (@MichellePerSan) 20 de marzo de 2018

Desde la red social creen que no se trata de un comentario machista, sino de "cuñadismo".

Ni machismo ni feminismo cuñadismo Manu Tenorio. — vane de alfred ♀ (@enchxndalgris) 20 de marzo de 2018

El "yo no soy machista pq tengo madre y hermana" es el nuevo "yo no soy racista pq mi vecino es negro y le saludo" o el "yo tengo amigos gays" — Yggdrasil ask (@Yggdrasil_ask) 20 de marzo de 2018

El propio Manu Tenorio se ha pronunciado en Twitter para pedir disculpas y añadir que lo que él ha querido decir "no se rescata en la entrevista".