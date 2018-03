Vuelve el frío

Hoy es el Día Mundial de la Poesía

Si falseas las notas en la universidad,

qué no harás en la Comunidad. #DíaMundialDeLaPoesía — Cristina Pardo (@cristina_pardo) 21 de marzo de 2018

Un día para leer y disfrutar de la belleza de una buena poesía

Vamos a repasar la noticia de la jornada con los tuiteros, los tertulianos más formados del espectro público

Cinco años en Twitter equivalen a un máster de lo que quieras. — Super Falete (@SuperFalete) 21 de marzo de 2018

Según publica Eldiario.es Cifuentes consiguió un máster en una universidad pública con notas falsas. ¡Booom!

El Máster de Cifuentes es como su rubio de pelo. — Sheila Ljungberg (@SheilaLjungberg) 21 de marzo de 2018

-¿Pero no habéis oído lo que dice?

"A mí no me preguntes, que soy rubia jijiji" pic.twitter.com/iOZ9pmxOzd — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 21 de marzo de 2018

-Comparezco ante ustedes para presentarles el Premio Nobel de Economía que gané en 2012 y...

-Perdone, señora Cifuentes, era un máster.

-¿Un mást...eh... ese se lo enseño mañana. pic.twitter.com/5L6WVO1wfy — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 21 de marzo de 2018

-Cristina Cifuentes aprobó su máster con nota b.

-Dirás con notable.

-No, lo he dicho bien. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 21 de marzo de 2018

Cristina Cifuentes se graduó en la universidad de la vida — Ache revisable (@soynormal) 21 de marzo de 2018

Vaya, vaya, parece que Cristina Cifuentes le compró su Máster a un mantero... — Apróstata (@haprostata) 21 de marzo de 2018

En serio, ¿Hay algo que esta gente no haga en B? pic.twitter.com/EkaNrWKfeW — laquintacolumna (@laquintacolumna) 21 de marzo de 2018

-Cristina Cifuentes aprobó su máster con nota b.

-Dirás con notable.

-No, lo he dicho bien. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 21 de marzo de 2018

Cristina Cifuentes acaba de añadir 'Universidad de la Vida' a su biografía de Facebook. — Kim Jong-un (@norcoreano) 21 de marzo de 2018

Un bot ruso se me comió los deberes. — Petete Potemkin (@Petetekin) 21 de marzo de 2018

Venga, Cristina Cifuentes, pongamos todos las cartas sobre la mesa de una maldita vez. pic.twitter.com/bIk2pGnSqj — Emilio Delgado (@EmilioDelgadoOr) 21 de marzo de 2018

Acabo de terminar un máster y un café con tostadas. — Neo Clor (@neoclor) 21 de marzo de 2018

OFERTA Estudiando el 70% del máster, te regalamos el 30% restante. https://t.co/qkVn4aTTVf — Podrido Popular (@podridopopular) 21 de marzo de 2018

Hoy tooooodo el mundo habla de ello

Por favor, no politicéis el título falso de Cristina Cifuentes. — Λrezno (@Arezno) 21 de marzo de 2018

La prensa también

La funcionaria que cambió las notas de Cifuentes para ponerle notable sin que se hubiera presentado, ESTUVO EN CUBA UN VERANO Y TIENE UN SOBRINO CON COLETA. — gerardo tecé (@gerardotc) 21 de marzo de 2018

Según la información, un “no presentado” se convirtió en "un notable" sin que se hiciera una nueva matrícula.

Los Simpsons también predijeron lo de Cristina Cifuentes ! pic.twitter.com/ShUl2aOyqf — Fer Novato (@fer_novato) 21 de marzo de 2018

Cristina Cifuentes preparada para sacar un notable alto en flauta. pic.twitter.com/R8TH487kum — robotronk (@robotronk1) 21 de marzo de 2018

Visto lo visto con las falsificaciones de Cristina Cifuentes me pregunto si los tatuajes serán de henna. pic.twitter.com/WnWRr9bINA — Miguel de Ceяvantes FEM (@CervantesFAQs) 21 de marzo de 2018

–Mamá, ¿me firmas las notas?

–Aquí pone que has sacado dos Chachis y un Supercalifragilístico.

–Es por el Plan Bolonia. pic.twitter.com/qJoLvnf4QM — George Kaplan (@GeorgeKplan) 21 de marzo de 2018

Lo de falsear el currículum es algo muy típico de los políticos, Pdro Snchz, por ejemplo, dice ser de izquierdas. — laquintacolumna (@laquintacolumna) 21 de marzo de 2018

Falsificar tu título de la Universidad de la vida. — Olalá de fua (@olaladefua) 21 de marzo de 2018

Si Cifuentes quería aprobar sin hacer nada, que se hubiera matriculado en Magisterio. — Kim Jong-un (@norcoreano) 21 de marzo de 2018

Sólo porque una funcionaria confundiera una letra y pusiera NT en vez de NP, en la nota de Cifuentes, ya están diciendo que si Cifuentes hizo trampas. — La Merkel (@GobernoAlem) 21 de marzo de 2018

Tenemos imágenes

- Yo voy a estudiar mucho para acabar siendo como Cristina Cifuentes.

- Pringada. pic.twitter.com/psUPikiFpA — Javier Durán (@tortondo) 21 de marzo de 2018

Aquí, preparando mi tesis doctoral de la cría del berberecho salvaje en cautividad. pic.twitter.com/HZOnWqItbm — Begotxu (@BegotxuBoo) 21 de marzo de 2018

Aquí podéis ver a Cifuentes dictándome el trabajo fin de máster mientras yo lo escribo. pic.twitter.com/nbxjQYIymL — Roboz (@LI3PeO) 21 de marzo de 2018

Los billetes con los que pagó Cifuentes el Máster. pic.twitter.com/dg6LVtWQri — SR.VEGETAL (@mejorchef) 21 de marzo de 2018

La Universidad Rey Juan Carlos alega que se debe a "una mala transcripción"

“Es que el notable y el no presentado están juntos en el teclado”. — Apróstata (@haprostata) 21 de marzo de 2018

- Dioni, ¿robó usted aquel furgón blindado?

- Fue un error informático de transcripción.

- ¡Absuelto! — Luisao Moratalla (@LuisaoMoratalla) 21 de marzo de 2018

Iñaki Urdangarín pide su absolución. Dice que fue todo un error informático de transcripción. — Luisao Moratalla (@LuisaoMoratalla) 21 de marzo de 2018

Un fallo administrativo, vamos

Fallo administrativo simulado en diferido.

(Ea, arreglao) — Cricri (@buttercri) 21 de marzo de 2018

Dice que aparecía como “no presentada” por un error informático

El error informático que aprobó a Cifuentes y emocionó a Spielberg . — Flange Doozer (@FlangeDoozer) 21 de marzo de 2018

-Cariño, esto no es lo que parece.

-Parece que te estás follando a mi hermana.

-Es un error informático. — laquintacolumna (@laquintacolumna) 21 de marzo de 2018

Lo del PP con la informática es para hacérselo mirar por un exorcista. — Flange Doozer (@FlangeDoozer) 21 de marzo de 2018

Lo malo es que hay contradicciones en las explicaciones que dan...

No es posible examinarse del TFM sin tener todo aprobado. El rector no ha sabido responderme a esa pregunta que es clave en su justificación. pic.twitter.com/c15oOIOPG7 — Antonio Maestre (@AntonioMaestre) 21 de marzo de 2018

Lo más gordo es la contradicción entre la versión de Cifuentes (me dejé 2 asignaturas para 2014) y la versión del Rector (lo aprobó todo en 2012). Esto huele a puchero enfermo, amigos. pic.twitter.com/YG6OS0573w — Max Pradera (@maxpradera) 21 de marzo de 2018

Lo de que la excusa de Cifuentes y la de la universidad no coincidan es oro molido, amics. — Jurfurjur (@gordocontrapo) 21 de marzo de 2018

A las explicaciones sobre el master de Cifuentes sólo les falta la tuna. — Olalá de fua (@olaladefua) 21 de marzo de 2018

¿Ha hecho trampas Cifu?

Mucho meteros con Cristina Cifuentes por lo de las notas falsas pero poco alabar la humildad que tuvo para ponerse notable en lugar de matrícula. Sectarios. — El Jueves (@eljueves) 21 de marzo de 2018

Si es cierto, ya le vale hacer algo así

Falsificar las notas de un Máster es como robar el 20 Minutos. — Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN) 21 de marzo de 2018

¿Pero qué se piensa que es esto?

Para que te aprueben sin presentarse están las privadas, @ccifuentes. Respeta las tradiciones. — Antonio Maestre (@AntonioMaestre) 21 de marzo de 2018

Aprobar asignaturas sólo por pagar. ¿Pero esta dónde se cree que está? ¿En la universidad privada? — Kim Jong-un (@norcoreano) 21 de marzo de 2018

Ahora muchos se preguntan si esas cosas del esfuerzo que decía se las aplicaba ella

Todo el mundo esperando su reacción. ¿Qué dirá?

Cristina Cifuentes afirma que durante los exámenes le dieron unos limones y no se acuerda de nada. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 21 de marzo de 2018

Últimas declaraciones de Cristina Cifuentes pic.twitter.com/PJJ1L3D1ML — El gato de Igor (@ElgatodeIgor1) 21 de marzo de 2018

¿Dimitirá?

Le corresponde a Cristina Cifuentes una dimisión a la japonesa. — Felipe Alcaraz (@FelipeAlcarazM) 21 de marzo de 2018

PfffJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA

No dimiten por robarte en la puta cara, van a dimitir por falsear el curriculum... — Cricri (@buttercri) 21 de marzo de 2018

Hay que ser muy ingenuo para creer que en el país de M.Rajoy, Cifuentes va a dimitir por falsificar unas notas. — PabloMM (@PabloMM) 21 de marzo de 2018

¿Hará público el trabajo para demostrar que aprobó con todas las de la ley?

Ahora mismo los asesores de Cifuentes haciendo el trabajo de fin de máster, para presentarlo esta tarde: pic.twitter.com/QposADn5RN — Jacinto Morano (@tito_morano) 21 de marzo de 2018

Un abrazo para el compañero o compañera que esté ahora mismo escribiendo el trabajo de fin de máster de Cifuentes que aparecerá dentro de unos días. — Jose A. Pérez Ledo (@mimesacojea) 21 de marzo de 2018

–...y aquí está el trabajo de fin de máster de la señora Cifuentes.

–Parecen las instrucciones de una lavadora.

–Pues anda que lo del error informático... — Apróstata (@haprostata) 21 de marzo de 2018

Preparando el trabajo de fin de máster de Cifuentes para enseñarlo como prueba. pic.twitter.com/PwEHStM2je — Paula (@pppua) 21 de marzo de 2018

Ciudadanos por el momento no ha roto el pacto, pero conociéndoles no tardarán

Ciudadanos retirando su apoyo a Cifuentes a la de una, a la de dos, a la de dos y medio, dos y tres cuartos... pic.twitter.com/CgtzyIET1d — Roboz (@LI3PeO) 21 de marzo de 2018

El que se está sacando un máster en mirar para otro lado es Ciudadanos. — JuanLu De Paolis (@juanludepaolis) 21 de marzo de 2018

C's es como yo regañando a mi perro. Que sólo le pido que se siente y al segundo se me pasa. — Álvaro (@Alvaro_dmg) 21 de marzo de 2018

Muchas preguntas y una en especial: ¿Habrá más casos?

- Elena, si necesitas que Froilán consiga un título de máster dame un toque, conozco a una tía que te lo arregla en un minuto

- Gracias Cris pic.twitter.com/SfK8gQZ4MH — Fairlaine (@Fairlane4) 21 de marzo de 2018

Ya veréis cuando investiguen el bachiller de Froilán. — Kim Jong-un (@norcoreano) 21 de marzo de 2018

¿Habrá hoy algún político más temblando?

Pablo Casado, esa eminencia rutilante del PP, también estudió su máster en la Rey Juan Carlos. Qué cosas, eh. pic.twitter.com/mYNNsGOZLC — antonio saceda (@sacedator) 21 de marzo de 2018

¿Y Rajoy? ¿Qué tiene que decir?

De dónde dice que es Usted ? pic.twitter.com/9SnmnEW3Lp — gazpacho (@gazpachoblog) 21 de marzo de 2018

Confiamos en que el presidente sabrá qué hacer

Cristina Cifuentes Ministra de Educación. — Galleto Fontanedo (@Coponnnn) 21 de marzo de 2018

LO ESTÁS VIENDO LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DEL DÍA)

Tantas muestras y ninguna de cariño pic.twitter.com/1ridDf8nFu — La Ciencia (@100cia_) 18 de marzo de 2018

Cuando quieres ver la peli y alguien quiere un poco de atención… pic.twitter.com/vUqA8YotV3 — Howard Joel Wolowitz (@iWolowitz) 20 de marzo de 2018

I'll be there for you ???? pic.twitter.com/Wdm8hLrZoY — Napoleón Dinamita (@boboespoco) 21 de marzo de 2018

El marido de Inés Arrimadas escondiendo el programa de la CUP dentro de las revistas porno. — El gato de Igor (@ElgatodeIgor1) 19 de marzo de 2018

Vamo a ser feli

Vamo a ser feli

Felipes los cuatro pic.twitter.com/mqEQGZTB3M — Alessandro Farnese (@farnesio1545) 17 de julio de 2017

Cuando Google detecta que alguien sospechoso entra en tu cuenta pero en verdad eres tú mismo desde otro dispositivo. pic.twitter.com/tA2pbkDTko — 『ℭℎΐsé』~???? (@Valkyria_IV) 20 de marzo de 2018

me at the gym pic.twitter.com/VIirHRhhBc — khanyo wa se taboo ???? (@ThatKhanyoGuyy) 20 de marzo de 2018

Señor Iñaki Urdangarin cuéntenos, ¿por qué no quiere usted ingresar en prisión? #UrdangarinAR pic.twitter.com/qFsRPWvNOM — No Abras Paz (@noabraspaz) 23 de febrero de 2017

Sobre la polémica del 12-1 de España contra Malta. pic.twitter.com/rBHixCnaMh — Carlos Langa (@CarlosLanga) 20 de marzo de 2018

???????? Grand Theft Auto

???????? Grand Theft Auto

???????? Grand Theft Auto

???????? Y era un domingo en la tarde fui a los coches de choque — Memes Castellanos (@memescastilla) 20 de marzo de 2018

Cuando tienes entrenamiento con el Barça a las 9 y la conquista de Jerusalén a las 12. pic.twitter.com/eIBcHxlYb0 — Pijus Magnificus (@PijusMagnificvs) 16 de marzo de 2018