Querido lector, sabemos que los medios le saturamos en exceso así que hoy le proponemos unos minutos de asueto con un pasatiempo. Un test de agudeza visual: ‘¿Dónde esta Cifu?’

El juego consiste en buscar la noticia del máster de Cifuentes en las portadas de los principales diarios impresos de este país. A estas alturas no hará falta explicar la importancia que tiene que los medios destaquen unas noticias u otras en sus portadas y la influencia que esto tiene en la opinión de los ciudadanos y en los temas de los que hablan...

Volviendo al juego, la dificultad es media-alta, así que le recomendamos paciencia y una buena lupa. El juego tiene un contexto: este miércoles una investigación periodística aseguró que Cristina Cifuentes consiguió un máster en una universidad pública con notas falsas. Según Eldiario.es un “no presentado” se convirtió en un “notable” sin que se hiciera una nueva matrícula. Anoche, doce horas después, Cifuentes trató de desmentir las informaciones.

Comenzamos el juego. Ni rastro en la portada de El País y tampoco en la de El Mundo. Y eso que son medios muy concienciados con el tema de los políticos y las universidades… Qué raro. Tampoco hay nada en la primera de 20 Minutos, ni medios regionales (que sí dan cosas sobre Catalunya) como El Correo, La Voz de Galicia… Sí lo lleva a portada La Vanguardia, que titula: "Cifuentes, en apuros por las dudas sobre su máster".

Veamos los medios con una línea editorial tradicionalmente más cercana al Partido Popular… ¡Vaya! Quién lo iba a decir… Atención: ABC no da nada en su primera pero sí en su segunda página: “Cifuentes, acorralada por un máster bajo sospecha de falsificación”.

Pero lo más sorprendente de todo, La Razón... ¡Abre con ello! Titula: “Cifuentes y la Universidad se contradicen sobre las fechas de su máster”.

Sorprende menos cuando uno recuerda las grabaciones de la ‘Operación Lezo’ desveladas por El Español que nos llevaban al epicentro de las peleas internas de la derecha española, en las que se escuchaba hablar al director de La Razón, Francisco Marhuenda, y al presidente del mismo periódico, Mauricio Casals.

En las conversaciones decían frases como: “Ya nos hemos inventado una cosa para darle una leche” o “Mañana le vamos otro viaje”, en referencia a Cristina Cifuentes. También se pudo comprobar cómo Rodríguez Sobrino y Casals advertían a Marhuenda para que no publicase noticias positivas sobre el número dos de Cifuentes: “Siento lo de Garrido, ya he dicho que no salga nada bueno de él”.

Televisión Española, por supuesto, no ha defraudado y este miércoles, 15 minutos después del comienzo del Telediario, recogía la noticia dando por buena la versión ofrecida por el rector.

Hoy en las redes, son varios los tuiteros y políticos que también han jugado a este juego y han notado la curiosa ausencia de la noticia sobre el máster Cifuentes en las principales portadas:

Ni siquiera un huequecito en la esquina de las portadas dedicado al máster de C.Cifuentes pic.twitter.com/C84hRpibsP — La politica basura (@Rebeldiadepoder) 22 de marzo de 2018

Beca de Errejón: Portadas y todos los telediarios.

Facturas de Monedero: Portadas y todos los telediarios.

Piso VPO de Espinar: Portadas y todos los telediarios.

Presunto fraude documental Cifuentes: Una cosica chiquitica ahí al lado de los anuncios por palabras. — unavidacreativa (@unavidacreativa) 22 de marzo de 2018

De los cuatro grandes periódicos en papel, solo La Razón (por su guerra particular con la implicada) lleva en portada el caso Cifuentes. Recordad las portadas que acaparó @ierrejon sin haber cometido ninguna ilegalidad. Pues eso. pic.twitter.com/GBNMGjaX1A https://t.co/GBNMGjaX1A — Fco Ramón Domínguez (@PacoDomnguez) 22 de marzo de 2018

#cifuentes en las portadas de @el_pais edición nacional y edición Madrid.

Ésta debe ser su cruzada contra las "noticias falsas".

¡Quality paper forever! pic.twitter.com/AViDFxkSMO — Julio Rodríguez (@Julio_Rodr_) 22 de marzo de 2018

De los cuatro grandes periódicos en papel, solo La Razón (por su guerra particular con la implicada) lleva en portada el caso Cifuentes. Recordad las portadas que acaparó @ierrejon sin haber cometido ninguna ilegalidad. Pues eso. pic.twitter.com/sDNf21aSiJ — SH (@Holmsiano) 22 de marzo de 2018

Relacionado

-El “karma” de Cristina Cifuentes: cuando la presidenta daba lecciones de currículo académico