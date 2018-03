Cifuentes lamenta la muerte del niño en El Retiro y las redes tachan el gesto de “oportunista”

Cristina Cifuentes reaparece para solidarizarse en Twitter con la familia del niño de 4 años que ha fallecido al caerle encima un árbol en el Parque del Retiro. En lugar de hacerlo mediante una comunicación oficial de su Gabinete, la presidenta ha preferido hacer uso de su cuenta personal en Twitter.

Este gesto, días después de que saliera a la luz el escándalo de la Presidenta de la Comunidad de Madrid con la modificación de sus notas en un Máster de la Universidad Rey Juan Carlos I, y cuando todavía no hay rastro de su Trabajo de Fin de Máster, ha sido valorado de forma negativa por muchos de los usuarios de la red social.

Usted no está cuerda. Twiteando estas cosas para desviar la atención como si el escándalo del máster le fuera ajeno.

Entro con la esperanza de leer un argumento tuyo con el que conseguir defenderte ante el 95% de la gente que está indignada con lo que se te acusa. DEP al niño que le ha caido el árbol y DEP a tu carrera política. No entiendo que continúes como si nada hubiera pasado.

En algunos tuits, la acusan de querer "desviar la atención" y de "utilizar" el desgraciado suceso.

La carroñera que, sin piedad, utiliza la muerte desgraciada de un niño para desviar la atención de sus chanchullos, es ella. No hay más ciego que el que no quiere ver.

En otros, han criticado que estos días, la dirigente del Partido Popular no haya dado muchas señales de vida en el ámbito público, llegando a ausentarse este viernes de un acto por, según aludió, encontrarse con gripe.

Estamos con el dolor de sus familiares, máximo cariño.

Tragedias a parte, ¿Algún tuit que poner sobre su Máster? ¿Sobre por qué ningún alumno la recuerda en clase, por qué pagó nueva inscripción para una asignatura, por qué su director no lo era, etc, etc?

— Juan Alvite (@JuanAlbyte) 24 de marzo de 2018