¡Ya es lunes!

Así que nada, ya estamos en Semana Santa

Lo más bonito de la Semana Santa es ver a toda esa gente en silencio haciendo como que no se acuerdan de que al final Jesucristo resucita. — Ignatius Farray (@IgnatiusFarray) 26 de marzo de 2018

¿Os habéis acordado de cambiar la hora?

"A mí nadie me dice cuándo tengo que cambiar la hora" pic.twitter.com/zc0U7yv3bG — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 25 de marzo de 2018

Recordad que esta noche a las 2 serán las 3 y el 0 de Cifuentes será un 7,5. — Luisao Moratalla (@LuisaoMoratalla) 24 de marzo de 2018

¿Habéis notado algo?

Tú: Pues no se ha notado lo del cambio de hora.

Yo: pic.twitter.com/2gNoG4arVB — Tikko ® (@tikotikoh) 25 de marzo de 2018

En fin, vamos como de costumbre a analizar la actualidad española de la mano de los mejores expertos de nuestro país: los tuiteros.

El año pasado estuve en el oktoberfest de Barcelona. DMs abiertos para cualquier consulta sobre legislación alemana. — Sr.Jimvill (@SrJimvill) 25 de marzo de 2018

Estoy a 10 tuits de convertirme en experto en Derecho Penal Internacional. — Mr.Ramone (@joey_ramone_sp) 26 de marzo de 2018

Sigue el culebrón catalán

Seguiría atentamente lo de Cataluña, pero es que tengo capítulos nuevos de Rick y Morty en Netflix. — laquintacolumna (@laquintacolumna) 25 de marzo de 2018

Un tema realmente espinoso...

Mi opinión sobre Cataluña es... pic.twitter.com/KzSLDRlywn — Profeta Baruc (@Profeta_Baruc) 25 de marzo de 2018

Esta semana tenemos nuevo capítulo

Esperanza Aguirre ahora mismo viendo como la atención se deriva de Cifuentes a Puigdemont. pic.twitter.com/vO9wAagdyZ — La Paqui (@PatGuerreroGo) 25 de marzo de 2018

Me hago cargo, señora, pero esto es una whiskería y tenemos que cerrar. pic.twitter.com/oIUFONUts6 — Sra Cigarra (@Sra_Cigarra) 24 de marzo de 2018

Carles Puigdemont fue detenido este fin de semana en Alemania

-¡Muac, es que madre mía, muac, es que madre mía, muac!

-Ya Mariano, ya.

-¡Es que te tengo que querer, muac! pic.twitter.com/QIT8u9bscv — Mafia Logan (@Mafia_logan) 26 de marzo de 2018

- Muchas graciahs por detener a Puigdemot, Angie.

- ¿Qué te dije? ¡A que voy yo y lo encuentro! pic.twitter.com/KnHHvB4CfO — Begotxu (@BegotxuBoo) 25 de marzo de 2018

Una euroorden para encontrar el TFM de Cifuentes. — Moe de Triana (@moedetriana) 26 de marzo de 2018

Han detenido a Puigdemont en Alemania y, no, tampoco tiene el TFM de Cifuentes. — Λrezno (@Arezno) 25 de marzo de 2018

A la espera de que me confirmen que no es Joaquín Reyes. Yo no me fío. — Nuestro presidente (@presidenteES) 25 de marzo de 2018

Yo espero a que lo de hoy lo expliquen en "Cuéntame", con los Alcántara siendo testigos de todo en Alemania porque han ido a ver a su nieta que está allí de Erasmus. — Proscojoncio (@Proscojoncio) 25 de marzo de 2018

Deberían dejar libre a Puigdemont, porque:

A) La sociedad ya le ha juzgado.

B) Se ha equivocado y no volverá a ocurrir.

C) No sabía de los negocios de su marido.

D) Es fuerte. Besitos — Carla B™ (@CarlaBotb) 25 de marzo de 2018

Merkel y Rajoy reuniéndose para la entrega de Puigdemont en la estación de tren de Hendaya. — Kim Jong-un (@norcoreano) 25 de marzo de 2018

- ¡Aquí lo tienes!

- En serio Angela, ¿otra vez? Pero no me jodas... pic.twitter.com/yWnqYRavC3 — Flange Doozer (@FlangeDoozer) 25 de marzo de 2018

El Gobierno confía en que Alemania extradite a Puigdemont antes del jueves para aprovechar las cruces. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 25 de marzo de 2018

Ahora viene todo el jaleo de la extradición

No sé si es posible extraditar a un diputado catalán, habría que preguntarle a alguien que tenga un máster de Derecho Autonómico. — Kim Jong-un (@norcoreano) 25 de marzo de 2018

Soy yo el gobierno alemán y le pido a ahora a España Mallorca a cambio. — Kim Jong-un (@norcoreano) 25 de marzo de 2018

Y es que, claro, ¿Qué esperaba?

No haberse salido del marco legal que posibilita la convivencia. pic.twitter.com/vnGB85rrHZ — Listo Entertainment (@listocomics) 26 de marzo de 2018

Los votantes del PP se alegran de que hayan detenido a Puigdemont porque piensan que ningún político puede saltarse la ley... — Protestona (@protestona1) 26 de marzo de 2018

Satisfacción entre las familias españolas

Trabajo 12h al día por 700€ al mes, me van a cortar la luz porque apenas puedo pagar hipoteca y no puedo dar de comer a mis hijos, pero estoy orgulloso de España porque han detenido a #Puigdemont . — La Gorda Civil (@gordacivil) 25 de marzo de 2018

Fiestón en Ciudadanos

Albert Rivera estará en las procesiones del viernes aplaudiendo a rabiar por la crucifixión de uno que se saltó la ley. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 25 de marzo de 2018

Los servicios secretos españoles están detrás de la detención

Al parecer, detrás de la detención de Puigdemont están los servicios secretos españoles. pic.twitter.com/EWUOtZsElN — laquintacolumna (@laquintacolumna) 25 de marzo de 2018

Tenían controlados todos sus pasos

Los servicios secretos españoles tenían localizados los movimientos de #Puigdemont en su huida desde Finlandia a Bélgica. En el gráfico dicha ruta queda perfectamente reflejada... pic.twitter.com/dApGTj8tPX — Miss Huevos (@Miss_Huevos) 25 de marzo de 2018

Pues nada, cada vez se pone mejor todo esto

Hay que felicitar al PP, ha convertido a un mediocre politicastro de provincias en un héroe, para usarlo de cortina de humo; cortina que, además, beneficia a Ciudadanos pic.twitter.com/DaiRshe0rm — César Waterlord (@Waterlord) 25 de marzo de 2018

Jamás soñó Rajoy con una cortina de humo como Puigdemont con la que tapar toda su mierda. — laquintacolumna (@laquintacolumna) 25 de marzo de 2018

Oh, vaya... Y mientras todo el mundo hablando de Puigdemont. https://t.co/RYFrPlHqTI — Jeremiah Johnson (@eltrampero) 26 de marzo de 2018

Tras la detención, decenas de miles de personas se manifestaron en toda Catalunya. En Barcelona la cosa acabó con enfrentamientos y disturbios

“Els Mossos seran sempre nostres” pic.twitter.com/iQGvQHEsHy — Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN) 23 de marzo de 2018

Un abrazo a todos los que creían que los Mossos eran la policía del amor ! pic.twitter.com/1B2wCzn3s4 — Fer Novato (@fer_novato) 25 de marzo de 2018

Fue una batalla sin cuartel

Los mejores memes del ‘karateka’ de los disturbios de Barcelona https://t.co/OeeKeflrju — Tremending (@Tremending) 26 de marzo de 2018

Pedro Sánchez tiene algo que decir sobre esto...

"Hay cinco derechos universales que son innegables a la raza humana: uno es la vivienda, otro es la ropa, otra es la dignidad y los otros dos se me han olvidao". pic.twitter.com/6YlRZAdJ2y — Pepe Colubi (@pepecolubi) 25 de marzo de 2018

Y no me distes ni media EH! No me distes ni mierda... Como tenganche te viá enganchar bien enganchau pic.twitter.com/gMWHrA780f — Tikko ® (@tikotikoh) 26 de marzo de 2018

Más cosas: nuevo capítulo de la liada del máster de Cifuentes

Buenos días pic.twitter.com/W3bYGfcTQa — El Ninja De Las Galletas (@Chinobi_Ninja) 25 de marzo de 2018

Aunque lo de Puigdemont lo ha eclipsado un poco...

Hoy, para que no se diga, ha hecho unas declaraciones... ¡Por plasma!

‘El Plasma’ (1x03) vuelve tras años de parón, en una temporada más intimista y ambiciosa. pic.twitter.com/6xK6xdMUUf — Lucía Taboada (@TaboadaLucia) 26 de marzo de 2018

La declaración de Cifuentes ! pic.twitter.com/9vieX1OUnx — Fer Novato (@fer_novato) 26 de marzo de 2018

Cristina Cifuentes, máster de Comunicación Audiovisual. pic.twitter.com/54CFVBLiLQ — Iñigo S. Ugarte (@Guerraeterna) 26 de marzo de 2018

Es inaceptable que Puigdemont pretenda ser presidente por vía telemática. pic.twitter.com/wkFtLK8A5f — Jonathan Martínez (@jonathanmartinz) 26 de marzo de 2018

El plasma ha tomado conciencia de sí mismo y ya se ha hecho con el control de Cifuentes. pic.twitter.com/qF9QJTvT2G — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 26 de marzo de 2018

-Esto es una persecución y me voy a querellar.

-(Claro que sí, guapi...)

-(Esto no está pagao, de verdad...)

-(Acabemos prontito que me voy para la sierra...) pic.twitter.com/Yxaqx1XXoV — Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN) 26 de marzo de 2018

Por lo que sea...

Que Cristina Cifuentes haga una rueda de prensa por plasma para que nadie pueda preguntarle por el máster no es nada sospechoso. — Protestona (@protestona1) 26 de marzo de 2018

Y claro, al ser en plasma, sin preguntas de los periodistas. De hecho aún no ha dado una rueda de prensa con preguntas desde que saltó el escándalo... Si eso no es transparencia ya me diréis.

Por favor, que alguien le diga que la rueda de prensa es como el master, presencial. pic.twitter.com/aTya2WTJn3 — laquintacolumna (@laquintacolumna) 26 de marzo de 2018

Una semana después, por plasma, sin responder preguntas y, por el momento, sin hacer público su trabajo. Y con victimismo. — Fernando Garea (@Fgarea) 26 de marzo de 2018

Esta canción empieza a sonarnos...

Le faltan dos días para empezar a referirse al máster como "esa titulación de la que usted me habla". pic.twitter.com/2I0mGOtmLc — gerardo tecé (@gerardotc) 26 de marzo de 2018

¡Y decían algunos que tendría que dimitir!

¿Que dimita? JAJAJA. Y una polla. Está negando la realidad y ya se ha metido en una tele de plasma, podría llegar a presidir el país... — gerardo tecé (@gerardotc) 26 de marzo de 2018

No contenta con ello, ha anunciado una querella criminal contra los periodistas que han destapado lo de su máster

Cifuentes anuncia una querella criminal contra quienes dudan que tenía la gripe. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 26 de marzo de 2018

Eh, pero Cifu a tope con la prensa

La libertad de prensa en España. pic.twitter.com/zqjzwDvIaP — BICHILLO (@BICHILLOVERDE) 26 de marzo de 2018

Sigue diciendo que todo es un error de la universidad

Los titiriteros se saltaron la ley.

Los raperos se saltaron la ley.

Los tuiteros se saltaron la ley.

Los catalanes se saltaron la ley.

La Infanta no sabía nada.

M. Rajoy no sabía que se financiaban en negro.

Lo de Cifuentes fue un error. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 26 de marzo de 2018

Se habla de que hoy podría aparecer el famoso trabajo

"Nos cuentan que hoy puede aparecer al fin el trabajo de fin de máster de Cristina Cifuentes. Seis días después de que preguntáramos por primera vez por él." pic.twitter.com/E4e9erXwp0 — Roboz (@LI3PeO) 26 de marzo de 2018

Y ojo, en Ciudadanos se estan poniendo serios yJAJAJAJAJAJAJAAJA

Rivera advierte al PP de que si no cumple todo lo acordado, Cs no apoyará los Presupuestos pic.twitter.com/Hr1BW13q5U — BICHILLO (@BICHILLOVERDE) 26 de marzo de 2018

Hablando de Ciudadanos... ¿A que no adivináis quién va a apoyar los presupuestos del Gobierno de Rajoy?

11h Albert Rivera anuncia que aprobará los presupuestos del PP. 13h Rueda de prensa para criticar los presupuestos del Gobierno y preguntarse quién coño está ayudando al PP a seguir en el poder. 15h Sesión de fotos sonriendo con el pulgar levantado. — gerardo tecé (@gerardotc) 26 de marzo de 2018

En un giro inesperado de los acontecimientos, Albert Rivera apoyará los presupuestos. pic.twitter.com/BN3xsKONjV — Concejala D Festejos (@Concejajala) 26 de marzo de 2018

Se nota que ya ha aparecido el trabajo fin de máster. pic.twitter.com/NMPcz9Bj7X — Roboz (@LI3PeO) 26 de marzo de 2018

LO ESTÁS VIENDO LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DEL DÍA)

- Hola. Le llamamos de la agencia tributaria.

- Dime tesoro. — Aigor (@jmayoral_r2d2) 25 de marzo de 2016

Siempre lo dije, la carcel los empeora pic.twitter.com/CXWpjs59Ig — Mariano (@Mariano1776) 24 de marzo de 2018

When the deadline comes too close pic.twitter.com/8EfyXaJGNe — Franck D. Nijimbere (@nijfranck) 23 de marzo de 2018

Comiendo lentejas de niño // Comiendo lentejas de adulto pic.twitter.com/jSiJ9XNdtT — Yogulado Oliginal (@Supertramp9713) 24 de marzo de 2018

Pilar Rubio después de parir/ Yo después de parir. pic.twitter.com/9gQxZTVaKR — Olalá de fua (@olaladefua) 26 de marzo de 2018

Yo cada vez que veo un perro pic.twitter.com/6EgUZTAKrM — Faunus Dog (@faunusdog) 24 de marzo de 2018

"Me voy a llevar paraguas que no me quiero mojar"

6 cañas y 3 chupitos de Jagger más tarde: pic.twitter.com/j9bfQ9gFFo — Un Vampiro Andalú (@transilvaniano) 24 de marzo de 2018

Cuando te confundes de puerta en el urólogo. pic.twitter.com/FqJ9McIvG2 — Olalá de fua (@olaladefua) 25 de marzo de 2018

Mi Libro, "No tengo ni puta idea de cortar el pelo, yo antes esquilaba ovejas", narra el día a día de un peluquero de futbolistas. — Fairlaine (@Fairlane4) 8 de junio de 2015