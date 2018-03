“Lee podemita”; “Paraca, no mientas”: el ‘máster en eduación’ del Twitter del PP de Madrid

"Lee podemita"; “Paraca, no mientas”; “¿Sabes leer?”... No son mensajes de un troll de Twitter peleándose con otro, son tuits de la cuenta oficial del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Una cuenta verificada por Twitter, por si quedan dudas.

Durante los últimos días, después de que se desvelaran las irregularidades del máster de Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos, las redes sociales han acogido un acalorado debate con palabras más altas que otras. En estos casos las cuentas de los partidos políticos suelen mantener un tono más institucional como corresponde a un partido político dirigiéndose con correción a los ciudadanos, siempre dentro del tono desenfadado habitual en Twitter.

Sin embargo, la cuenta del PP de Madrid lleva unos días respondiendo con un tono diferente. Algún tuitero lo han calificado de "barriobajil":

Cierto... Inda tiene carrera y Escolar no. ¡Prueba suerte de nuevo! pic.twitter.com/jYxbXXjgPb

Mucho tendréis que ocultar en Podemos cuando de los vuestros no se entera absolutamente nadie. pic.twitter.com/CQvhTw4mHL

Paraca, no mientas!!! Hoy se trataba de un Comité Ejecutivo Autonómico que en nuestro partido SIEMPRE es en abierto. Mira en #CEAPPmadrid

Ten perfil bajo, no montes pollos, mantén la calma, no acuses, no entres en piques personales, si discutes hazlo solo con quienes consideres interlocutores válidos... es q se están pasando todas las normas por el forro. Ánimo a algún dircom sensato del PP q le toque remontar esto

