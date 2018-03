Los tres patinazos de la impagable entrevista de Tamara Falcó a Mario Vargas Llosa

Con motivo de la publicación del último libro de Mario Vargas Llosa, la revista Vanity Fair ha ofrecido una entrevista. Una muy curiosa. No tanto por el entrevistado como por la entrevistadora: nada más y nada menos que Tamara Falcó, la hija de Isabel Preysler, actuar pareja del premio Nobel. Una entrevista que no decepciona.

Vargas Llosa responde como puede a las preguntas de la improvisada periodista que, simpática, reconoce al comenzar: “Ya sé que soy una enchufada”.

A partir de ahí, la conversación deja varios patinazos impagables como cuando, hablando de su incursión en el mundo de la política, Falcó asegura: “Te apoyaron todos…”. La respuesta del Nobel es épica: “Bueno, todos no porque perdí las elecciones”.

Pero no es el único patinazo de Tamara Falcó. Aquí dejamos un par más:

-Me encanta que fueras un joven tan lleno de intuición y que en el 68 vivieras algo tan importante como fue la revolución de París… -En realidad yo no la viví en París porque ya no estaba en Francia.



La entrevista ha sido recibida por los tuiteros con hilaridad y algunos se han declarado en “shock”:

Por favor, estoy llorando.... Vargas Llosa habla de cuando se presentó a las elecciones y Tamara le dice "¡te apoyó todo el mundo!". Y Mario: "bueno, no... porque no gané".

'Me gusta mucho cuando viviste la revolución del 68 en París'. 'Bueno, no. De hecho ya no estaba en Francia'. OK, Tamara

— Isabel (@Fourty35) 26 de marzo de 2018