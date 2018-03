Arturo Fernández, desatado en ‘La Razón’: “Los de Pablo Iglesias son una auténtica lacra social”

“Los de Pablo Iglesias son una auténtica lacra social que intenta manipular a emigrantes, mujeres, jubilados, homosexuales…” El actor Arturo Fernandez, en estado puro durante una entrevista en el diario La Razón.

Un Arturo Fernandez que se suelta plenamente ante las preguntas del diario de Marhuenda y que acaba diciendo, por ejemplo sobre la huelga feminista del 8 de marzo, que “en las calles de Irán o de Arabia Saudí la hubiera entendido plénamente”.

Fernández, que ya dejó clara su posición cuando llamó “feos” a los que participaron en las manifestaciones de la huelga general del 14N de 2012, vuelve ahora a la carga, con más argumentos de la misma altura intelectual.

Durante la charla, el entrevistador le lanza una pregunta que ya se las trae: “Podemos quiere legalizar el 'top manta' y el mundo de la cultura calla, ¿quiere tirar la primera piedra?”. En su respuesta, asegura que “los de Pablo Iglesias son una auténtica lacra social que intenta manipular a emigrantes, mujeres, jubilados, homosexuales…”

Y por supuesto, aunque sin nombrarlo, recurre al clásico entre clásicos: Venezuela. “Les da igual, sin pudor, aunque se dediquen a asesorar a los países que más discriminan del mundo”, asegura.

Una indignación que no dedica ni una línea a los múltiples casos de corrupción del Partido Popular, ni a los recortes en el estado de bienestar, ni al IVA cultural que el mundo de la cultura ha criticado con dureza…

Los usuarios de las redes sociales han comentado las palabras del actor:

Jajajaja jajajaja jajajaja jajajaja jajajaja jajajaja jajajaja jajajaja jajajaja jajajaja jajajaja jajajaja jajajaja jajajaja jajajaja jajajaja #Perdon no jajajaja jajajaja jajajaja jajajaja #ParaMearse

Yo soy jubilada, y a mi no me manipula nadie. Me gustaría que intentarán vivir con 650 €. Y luego hablamos.

— Marisol Gonzalez (@Marisol38257633) 26 de marzo de 2018