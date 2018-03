El alcalde del PP de Touro hace pedazos (literalmente) las quejas de sus vecinos

Ignacio Codesido ha demostrado en uno de sus plenos que no considera tan necesario atender a los principios de toda democracia: escuchar las quejas del pueblo y gobernar para ellos. Vecinos de la localidad coruñesa de Touro han presentado en el Ayuntamiento varios folios de quejas que trataban de hacer recapacitar al alcalde del PP sobre un proyecto minero de cobre en el municipio porque creen que entraña graves riesgos medioambientales y económicos.

En el vídeo puede verse cómo el primer edil de esta localidad coge los papeles de su mesa, les echa un breve vistazo y los rompe a pedazos mientras mira de manera burlesca a la audiencia del pleno.

Así reacciona Ignacio Codesido, alcalde de Touro, cando veciñas e veciños lle trasladan por escrito as súas queixas sobre a Mina de Touro pic.twitter.com/6f0ncHxgGg — Nós Televisión (@NosTelevision) 23 de marzo de 2018

"De actitud chulesca para nada, yo creo que demasiado aguanto ya", declara el alcalde a El HuffPost y dice que no es "tan tonto" como para romper unos papeles que contienen peticiones del pueblo. "Son unos papeles que me dejaron encima de mi mesa, eran sobre la mina, pero era un papel que me tiraron encima de la mesa y eso no se hace, es una falta de educación.", ha añadido.

Muchos vecinos han criticado al alcalde por este gesto de burla.

cero empatía cos veciños de Touro, e certo respecto hacia os que estabamos alí a manifestarnos contra a mina. CACIQUE!! — Lidia Iglesias Vaamonde (@LidiaOboe) 27 de marzo de 2018

Vergonzoso, vergonzoso e vergonzoso.

Nulo respecto por parte do alcalde de Touro cara a petición d@s veciñ@s, é aceptable que un individuo que amose esa falta de repecto ocupe un cargo público?? #RespectoPorFavor #NonÁMinaDeTouro @minatouropinono https://t.co/XrqsZ62sDY — Nuria (@triscele_) 27 de marzo de 2018

En Marea se ha opuesto al proyecto minero recalcando que entre los dos municipios que se verían afectados por la mina suman unos 5.000 habitantes, los mismos que se movilizaron en contra del proyecto. El parlamentario de la formación gallega, Pancho Casal, defiende la idea de que "el alcalde debería tener en cuenta los intereses de sus vecinos".