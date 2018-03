Cuando preguntan a Rajoy por Catalunya versus cuando le preguntan por el máster de Cristina Cifuentes

Viendo la intensidad con la que ciertos partidos políticos se pronuncian sobre algunos temas es muy fácil comprobar con qué se sienten más a gusto y de qué les conviene más hablar para que se convierta en tema central de la actualidad informativa. A veces sólo hace falta fijarse en los debates que llevan al Congreso o en cómo responden a determinadas preguntas de la prensa, muchas veces pasando directamente de la pregunta y hablando de lo que les interesa.

Pero algunas veces disimulan tan poco que se puede comprobar incluso en un vídeo de menos de 30 segundos. Este miércoles hemos visto al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ofrecernos un ejemplo de libro.

Rajoy disfruta de la Semana Santa en Sanxenxo (Pontevedra). Un equipo de La Sexta se acerca a hacerle unas preguntas. La primera de ellas sobre Catalunya. Rajoy no tarda en responder, cómodo y tranquilo: “Yo lo que espero, como creo que muchísima gente, es que se haga un Gobierno cuanto antes, que haya un candidato que no tenga problemas con la Justicia…”, etc.

Después el periodista lanza otra cuestión: “¿La señora Cifuentes ahora mismo tiene que demostrar…?”. Al principio se puede ver cómo Rajoy permanecía quieto, con la intención de contestar otra pregunta, pero cuando escucha la palabra Cifuentes… “Muchas gracias, jejeje”. Su reacción inmediata es poner pies en Polvorosa.

Muy amable el Sr.Rajoy con el periodista que le pregunta por Cataluña, pero cuando le pregunta por Cifuentes, fue muy descortés salió de pira. pic.twitter.com/V8P4gFfkux — Manuel Arias Muñoz (@grancocolio) 28 de marzo de 2018

La fuga de Rajoy tras escuchar nombrar a “Cifuentes” para evitar responder sobre el escándalo de las irregularidades en la obtención de un máster de la Universidad Rey Juan Carlos por la presidenta madrileña, ha sido muy comentada en las redes sociales:

Menos mal que el catalanismo tiene acosado a Rajoy, pero parece que lo que le molesta es Cifuentes; ¡joder con la Cifuentes!, va a resultar mas revolucionaria que la CUP. https://t.co/CYRfUmSF4K — Parser (@Sumbaranasi) 29 de marzo de 2018

Este es el nivel del presidente. Qué vergüenza — Carles Rodríguez (@karles76) 29 de marzo de 2018

A esha sheñora no la conoshco. — twitmeando (@Twitmeando) 29 de marzo de 2018

"Dónde dejé el plashma...?" — LuisFernando Gonzále (@LuisFGonzalezGo) 29 de marzo de 2018

Rajoy pasea por Sanxenxo. Un periodista lo aborda y le pregunta por Catalunya. Rajoy contesta extenso y relajado. El periodista le pregunta por Cifuentes y Rajoy pone pies en polvorosa tras un nervioso "muchas gracias". Por mucho que huyan, las mentiras les persiguen. pic.twitter.com/CF3iXtE9As — Pablo Echenique (@pnique) 28 de marzo de 2018