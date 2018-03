La red estalla contra TVE por hacer añicos la aconfesionalidad del Estado con su cobertura del Cristo de Mena

Visto lo visto, ya queda muy poco margen de duda: la aconfesionalidad del Estado ha saltado por los aires. Eso si alguna vez existió. Esta Semana Santa ha servido para dar buena cuenta de ejemplos muy claros. Hemos visto a ministros en actos religiosos, las banderas españolas ondeando a media asta por Cristo y otros muchos ejemplos que muestran los numerosos lazos que todavía existen entre el Estado y la Iglesia Católica.

Dichos lazos no solo existen en el plano político. En el plano mediático ocurre tres cuartos de lo mismo. Este jueves TVE nos ha deleitado con el traslado del Cristo de la Buena Muerte. Un acto al que han acudido hasta cuatro representantes del Gobierno: la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal; el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido; el ministro de Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo y el titular de Justicia, Rafael Catalá.

De este modo, el programa de La Mañana de TVE no perdía detalle de lo que ocurría, con una conexión en directo del besamanos a los ministros, y alardeando de despliegue informativo. Un despliegue que ha sido criticado duramente en Twitter.

Tres ministros y 200 soldados de un Estado que no profesa ninguna confesión religiosa pisoteando la Constitución, prevaricando por no mantener neutralidad religiosa para representar a toda la ciudadanía, creyente o no, a la que gobiernan y de la que cobran.Y en TVE Arriba el NODO pic.twitter.com/UapUS2WETX

29 de marzo de 2018