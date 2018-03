El hilo de un tuitero que explica la adicción a los videojuegos y denuncia la “manipulación” de TVE

“Qué sorpresa, inocente de mi, que me encuentro con que manipulan, cortan mi mensaje para sacar lo que les interesa y con la misma mentira de siempre con el tema de que los videojuegos son violentos”. Son las palabras de un tuitero que denuncia la “manipulación” que TVE ha hecho de sus palabras en un reportaje sobre la adicción a los videojuegos.

@Taoscuro se refiere a una noticia aparecida en el Telediario de TVE, que la cadena pública también ha tuiteado con el mensaje: “En nuestro país cada vez hay más 'Hikikomoris', jóvenes enganchados a los videojuegos”.

El tuitero @Taoscuro explica que aparece un extracto de sus palabras en el que asegura que “los videojuegos a mi lo que me gusta es que me presentan una alternativa. […] Es un refugio seguro”. Ahora en Twitter ha publicado un hilo en el que sostiene que la realidad es más compleja y que él trató de explicarla pese a que no haya sido reflejada en la pieza.

Según su experiencia son otros problemas como el de “gestión emocional” los que hacen que haya gente que se refugie en los videojuegos. También apunta a los padres que miman a sus hijos en exceso y se despreocupan de ellos, aunque también reconoce que los padres “no nacen sabiendo”.

Una realidad compleja que trata de explicar en un hilo. Estos son algunos de los mensajes:

Venga, va. Voy a hacer un hilo sobre mi experiencia en todo esto, por si alguien tiene curiosidad de saber mi opinión como el de alguien al quien le han manipulado su mensaje o al menos, es como me siento yo xD https://t.co/EJZV1mXkwu — Rothgan (@Taoscuro) 30 de marzo de 2018

Necesitáis algo de contexto: ya hace un año que estoy en el Proyecto Hombre de las Baleares en el grupo de jóvenes adictos a las nuevas tecnologías. Entré bajo la presión de mi padre, obsesionado con la certeza de mi "adicción" a los videojuegos y mis fallidas en los estudios. — Rothgan (@Taoscuro) 30 de marzo de 2018

Siempre empezaba motivado a estudiar algo o trabajar en algo, pero al pasar X tiempo y bajo determinadas circunstancias (no cobrar, desmotivación...) acababa dejándolo sin motivo aparente y me quedaba viciando en casa para no sentirme culpable por no asistir o hacer lo que debía. — Rothgan (@Taoscuro) 30 de marzo de 2018

Luego, cual espiral depresiva, me sentía culpable y por miedo a decepcionar a mis seres queridos, ocultaba a todo el mundo que había dejado de llevar a cabo mis responsabilidades, en vez de compartir mis temores y recibir apoyo para seguir adelante y afrontar las cosas. — Rothgan (@Taoscuro) 30 de marzo de 2018

Por eso, a las pocas semanas de entrar en Proyecto Hombre, me dijeron que no estaba adicto a los videojuegos, que mi problema era gestión emocional y que eso hacía que me refugiase a los videojuegos. Me sorprendió que no estuvieran obsesionados como mi padre y quise probar. — Rothgan (@Taoscuro) 30 de marzo de 2018

También, al ser terapia grupal, veía a otros que eran adictos a videojuegos, a las apuestas y a los móviles y al final, todo se reducía a la misma raíz: problemas con los padres. El problema, en realidad, no lo tienen los videojuegos, si no que son los padres. — Rothgan (@Taoscuro) 30 de marzo de 2018

Padres, que por cierto, también hacen terapia una vez a la semana e incluso más horas que nosotros, precisamente porque son los que tienen muchas más cosas que trabajar. El perfil casi siempre es el mismo: o por mimar al hijo/a o por despreocuparse de él/ella. — Rothgan (@Taoscuro) 30 de marzo de 2018

El tema es que si utilizas las nuevas tecnologías para que tu hijo/a esté entretenido y deje de molestarte o para que esté feliz le complaces con todo lo que quiere, es normal que acabe generándose un problema. Pero es que ese problema ha sido siempre el mismo. — Rothgan (@Taoscuro) 30 de marzo de 2018

Los padres no nacen sabiendo. No aprenden de golpe a ser padres al nacer su criatura y ni siquiera cuando tienen más. Es algo que se aprende, que nunca dejas de aprender y que nunca lo harás bien del todo. Siempre fallarás en algo. Es muy complicado y difícil. — Rothgan (@Taoscuro) 30 de marzo de 2018

Bueno, al lío, que me estoy enredando. La noticia, el vídeo. Mi terapeuta, Joana Maria, me pide que forme parte, que de mi opinión, experiencia y resultados al igual que la evolución en la terapia y mi visión de ella en una entrevista para "un documental". — Rothgan (@Taoscuro) 30 de marzo de 2018

Sí, me dice que será para un documental y que la periodista está entrevistando a diferente gente por España y tal. Me da la opción de que se me entreviste de forma anónima y sin desvelar mi identidad y pienso "Mejor ir de cara, sin miedos, que es el problema por el que entré" — Rothgan (@Taoscuro) 30 de marzo de 2018

Además, si van a transmitir mi visión de toda esta experiencia, mejor una imagen transparente, no? Me citan al lugar y veo que están entrevistando a una pareja (el tal Francisco del vídeo, enfocado desde abajo y la cara oscurecida). Su historia es muy triste y me emociona, pero.. — Rothgan (@Taoscuro) 30 de marzo de 2018

Mi mensaje en la entrevista era todo el que he dicho ya desde el principio, además de puntualizar de que, mientras las responsabilidades de uno se lleven a cabo, el tiempo libre da igual cómo lo aproveches. Somos todos muy diferentes y de gustos extremadamente variados. — Rothgan (@Taoscuro) 30 de marzo de 2018

La imaginación ofrece oportunidades increíbles e inalcanzables en la vida real y, mientras sepamos diferenciar una cosa de la otra, considero que no hay problema en profundizar y disfrutar de ello mientras, de nuevo, no se dejen de lado las responsabilidades. — Rothgan (@Taoscuro) 30 de marzo de 2018

Podría explayarme muchísimo sobre esos 30 minutos de entrevista que hicieron, pero me parece innecesario. En cambio, acaban usando exclusivamente lo siguiente: "Los videojuegos es que me presentan una alternativa; una ficción que atrae mucho; un refugio seguro". — Rothgan (@Taoscuro) 30 de marzo de 2018

Les ha servido de maravilla para lo que intentan desinformar en esta noticia tan manipuladora y casposa. Pero claro ¿Un refugio seguro por qué? ¿Para qué? ¿Porqué buscas esa alternativa? Todo eso lo exponía en la entrevista, pero por lo visto no les interesaba tanto enseñarlo. — Rothgan (@Taoscuro) 30 de marzo de 2018

La cosa es que soy alguien con mucha imaginación y disfruta con libros, juegos y rol. De sumergirme en mundos imaginarios y fraguar mis propias historias y de las de otros. ¿Cómo es que con los libros no hablan de adicción literaria, si es lo mismo? xD — Rothgan (@Taoscuro) 30 de marzo de 2018

Y al final, qué sorpresa, inocente de mi, que me encuentro en que manipulan, cortan mi mensaje para sacar lo que les interesa y con la misma mentira de siempre con el tema de que los videojuegos son violentos y que la culpa es de dicha violencia. No se, estas cosas me entristecen — Rothgan (@Taoscuro) 30 de marzo de 2018

Lo peor de todo, es que intentando dar una visión más optimista y positiva de todo esto, quitándole el exagerado y absurdo dramatismo con el que pintan todo esto, al haber hecho esto se me quitan las ganas de volver a ofrecerme para otra entrevista así. — Rothgan (@Taoscuro) 30 de marzo de 2018

