El terrorífico anuncio de una buhardilla en Lavapiés: sin habitación, baño… y sin poder ponerte de pie

Aunque digan que la gentrificación en el centro de Madrid está alcanzando límites insospechados, aún quedan ciertos atisbos de esperanza. Las ofertas que se pueden encontrar últimamente en las páginas de venta de piso pueden considerarse auténticos 'chollos'. Eso, claro, si no te importa no poder ponerte de pie en gran parte de la superficie de tu piso y estás dispuesto a no tener ni baño, ni habitación. Pequeños detalles...

Si te planteas comprar un piso en plena metrópoli 'sólo' por 75.000 euros puedes encontrar la vivienda de tus sueños (o pesadillas): "Buhardilla a reformar completamente. Muy luminosa. Ite favorable." Por supuesto, no puedes dejar de valorar la "excelente ubicación, a escasos metros de la Plaza de Lavapiés, Antón Martín y Atocha. Zona con una amplia y variada oferta cultural, comercial y de ocio."

Eso sí, la única condición es que no te importe que tu buhardilla de ensueño no tenga, en sus 19 m² construidos, ni habitación, ni cuarto de baño y que se presente de esta guisa:

En internet, los usuarios de Menéame, no han desaprovechado la oportunidad para hacer ver lo acogedor del espacio. Y lo 'irresistible' de la oferta.

En Madrid, en doce años el distrito centro ha perdido cerca de 19.000 habitantes. En los últimos años, tanto el precio del alquiler como el de la venta de viviendas, no ha dejado de crecer. En el año 2017, la Comunidad Autónoma experimentó una variación anual en el precio del alquiler del 11,5%, según datos aportados por Idealista.

En el cuarto cuatrimestre de 2017, el precio medio de arrendamiento por metro cuadrado en el distrito centro, se situaba en 19 euros. En el mes de febrero de 2018, Madrid continuaba constituyéndose como la autonomía más cara, y la tendencia seguía mostrándose a la alza, con una subida del 2,7% respecto al mes anterior: de media, el metro cuadrado cuesta 2.613 euros. Si visitamos las principales páginas de web de alquiler y compra, los pisos más baratos que se pueden encontrar en el distrito centro apenas superan los 20 metros cuadrados y difícilmente bajan de los 600 euros al mes, en el caso de los alquileres, ni descienden de los 90.000 euros en los casos de compra. Visto así, desde esa perspectiva, sí: la buhardilla de ensueño a escasos metros de la Plaza de Lavapiés por 75.000 euros es un 'chollo'.