La vida docente, ahora a través de portadas de libros

Después del 'hit' que supuso la iniciativa de los docentes de ilustrar en Twitter su día a día a través de cuadros clásicos, ahora, el colectivo de profesores y profesoras ha vuelto a movilizarse en la red social.

Esta vez, con la voluntad de dar a conocer algunos títulos de la literatura universal. Y, de paso, seguir dando una lección a la comunidad de internet sobre lo que significa pasar los días en un centro educativo.

La relación con el alumnado es la parte más importante de la vida como docente.

-Pero es que a mí me da la media.

-Hemos hecho 3 exámenes. Suspendiste el primero, no te presentaste al segundo y dejaste el final en blanco.

-Ya, pero yo creo que me da la media.#LibrosDocentes pic.twitter.com/3H0XZAF9lI

— Dilo en voz alta (@envozalta_libro) 1 de abril de 2018