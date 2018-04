Miércoles

Buenas, tremendings. Vivimos momentos graves. Nuestro país pasa por momentos aciagos. Y es que no podemos soportar el mal rollo que se vive hoy día en la Casa Real

Una cámara captó un momento de gran tensión entre la reina Letizia y la emérita Sofía

Pelea en la Casa Real porque Letizia no deja que Sofía se haga una foto con sus nietas. pic.twitter.com/LEjCk2nm0A

— No Abras Paz (@noabraspaz) 3 de abril de 2018

Letizia VS Sofía. pic.twitter.com/OALmoR7JxL

Los Simpson también predijeron el Sofía vs Letizia. pic.twitter.com/HiLNoJAOMv

Un auténtico momentazo

Qué pena me están dando ahora mismo los paises republicanos sin show gratis a cargo de sus familias reales.

Que, por otro lado, ya era hora…

Sofía sólo quería hacerse una foto con sus nietas

Letizia no le dejó y se puso delante con muy poco disimulo...

— No Abras Paz (@noabraspaz) 3 de abril de 2018

¡¡QUÉ NO HAY FOTOOOOOO!! pic.twitter.com/m9yD6Fl4IL

Si lo de Letizia no es injurias a la Corona, yo ya no sé.

Todo bajo la atenta mirada del rey Juan Carlos

Felipe VI medió entre ellas

Letizia, vamo a calmarno que mi madre me ha parío y a ti te encontre en la calle. pic.twitter.com/N3umEFnVbY

Terrible. El mal rollo entre ambas parece claro...

Cómo se nota que Letizia no tiene que dejar nunca a las niñas con la abuela.

El tema se ha hecho viral

Las reacciones no se han hecho esperar

La pelea está servida

Pero hablemos de Cifuentes

Tremendo disgusto en el PP con todo esto del máster

Hoy la presidenta madrileña ha tenido que dar explicaciones

Cuando le recuerdan a Cifuentes que nadie la vio en clase en un máster presencial en el que sacó sobresalientes y que no aparece el TFM, ella sonríe. No se le cae la cara al suelo, sonríe. Son de otra pa$ta.

A ver si queda claro. Cifuentes no importa una mierda,... es el prestigio y la credibilidad del sistema universitario público lo que está en juego y lo que se han cargado...

En Tremending estamos en condiciones de resumiros lo que se ha vivido en la Asamblea

Al final no ha explicado nada, pero como espectáculo ha sido una absoluta maravilla...

No puedo describir todas las mentiras que acaba de decir Cristina Cifuentes porque ha sido un festival

Ella sigue defendiendo que obtuvo su máster de forma impecable

En realidad ha contestado nada nuevo, pero ha sonreído un montón

No hay hemiciclo pa tanto coño.

La pregunta era ¿Mostraría su trabajo de fin de máster o alguna prueba convincente? Tenemos imágenes

Pero si tengo una foto del día que me dieron el Master y todo! Yo no sé que más queréis pic.twitter.com/qlR2fTeFw8

Vamos, que no.

Ella se ha defendido con otros tipo de argumentos

Lo que está haciendo Cifuentes es un clásico: demostrar documentalmente con exhaustividad y contundencia justo las únicas cuestiones que no se han discutido.

No me cabe en la cabeza cómo Cifuentes prefiere cualquier estrategia que no sea hacerse la muerta.

— Barbijaputa (@Barbijaputa) 4 de abril de 2018