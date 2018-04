Uff menuda tarde...

Comencemos por Alemania: la justicia germana pone en libertad a Carles Puigdemont al descartar el delito de rebelión

Ni admiten fundaciones fascistas, ni encarcelan a gente por delitos inventados. Estos alemanes no tienen ni puta idea de Democracia.

¿Pero cómo? ¿Que en las democracias europeas no se puede encarcelar a quien quieras por el delito que te salga del rabo?

¿Dónde están los que decían que en España no había presos políticos? ¡Enséñamelos, que no los veo...!

Vamos que Puigdemont queda libre de momento

No te quiero alarmar pero Puigdemont ha salido de la cárcel !

Auténtico varapalo a la Justicia española

-Llevas hora Mariano? -Si, la hora de que me dejes en ridículo en punto !

Mucha gente reconsiderando su amor por Alemania...

Rosa Díaz cuando los alemanes detienen a Puigdemont vs Cuando lo sueltan.

Hola @okdiario , he hecho una captura por si se os borra, que a veces internet funciona fatal y estas cosas pasan

Nos llegan las primeras reacciones

Todo el mundo a la espera para ver cómo reaccionará el Gobierno español

Hay quien veía venir esto

Al carajo el buen rollo entre Merkel y Rajoy

Noticias también con lo del máster de Cifuentes

La presidenta del tribunal dice que ella no evaluó a Cifuentes y que han falsificado su firma. ¡Boom!

No lloréis por mi, yo ya estoy muerta !

A pesar de saltar todo el caso por los aires la presidenta dice que no dimite y ¿adivináis? ¡Dice que ella fue la primera en ponerlo en manos de la Justicia! Igualita que Espe.

Mae mía, que vergüencita...

Cifuentes en directo: "No corresponde a ningún alumno ni a mí determinar la composición de los tribunales de TFM. Desconozco por completo quienes eran los miembros de tribunal" JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA

Ayer en su comparecencia la presidenta probó más allá de cualquier dudas un montón de cosas que nadie ponía en duda. Las que sí se cuestionan ya tal

Los miembros del PP aplaudieron la intervención hasta que les salieron callos en las manos

La cosa ha ido creciendo y cada vez parece más escandalosa. Todo empezó con un cambio de notas irregular y a lo tonto, ahora firmas falsificadas, tribunales ilegales, la plaza de funcionaria con dos amigos personales en el tribunal…

Hay gente que sigue poniendo en duda que lo obtuviera de forma legítima

Ciudadanos está indignado por todo esto y por eso la van a seguir apoyando

Quién lo iba a decir de Ciudadanos…

Piden una comisión

Ciudadanos se pone firme: si Cifuentes no aclara el asunto del Máster, creará una comisión de investigación para volver a preguntarle por el Máster.

De investigación, de investigación… Quién sabe, igual Cifuentes logra mostrarnos pruebas convincentes

Dice Rivera que no se puede echar a una presidenta sólo por las investigaciones periodísticas

Vaya hombre…

Master and Servant.

Claro Albert, claro…

Con ochenta y cuatro indicios y medio de que Cifuentes ha cometido un delito falsificando documento público, Albert Rivera no apoya ni su CESE.

Y si no, Albert encontrará una solución

Y ojo que según publican, el PP atribuye a Maroto un máster que no es máster

- Querido Javier Maroto, que sepas que me parece fatal que mientas en el currículum, si no tienes un máster no puedes poner en la web del partido que lo tienes

- ... pic.twitter.com/1veoU1qVal

