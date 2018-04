Se veía venir. A eso de las 14.40 de este domingo, el Partido Popular de la Comunidad de Madrid ha pedido ayuda a la comunidad tuitera para esclarecer "el montaje contra Cifuentes". Es decir, los conservadores querían que los tuiteros les dieran "pistas" que sirvieran para demostrar que Cifuentes sí hizo su máster, que sí presentó su trabajo final y que lo que hemos vivido hasta el momento es un sueño o una trama del PSOE de Gabilondo. Tampoco lo tenemos del todo claro por aquí. Y claro. Los tuiteros no dejaron pasar la posibilidad de echar una mano a la presidenta de la Comunidad. El troleo ha sido histórico. Aquí un resumen de urgencia.

Si, a ver si os vale: que el acta que exhibió Cifuentes como coartada fue falsificado y que el rector dice que no hay constancia documental de que lo hiciera y defendiera, aunque es obligatorio que hubiera acta. Seguid esa pista. https://t.co/RS1yN48VaH

— No Te Metas En Política (@NTMEP) 8 de abril de 2018

Me descubro ante tal nivel de trolleo. Ojalá sea capaz de sacarme la genitalia así algún día. https://t.co/3BagRwsnP8

Ha sido Danone, no busquéis más!!!! pic.twitter.com/nlJ07GomrR

¿Era una pista del montaje de Cifuentes o un montaje de la pista de Cifuentes? Me parece que me he liado.

Creo que buscáis esto... pic.twitter.com/MSttQJdhKb

— Vervex (@Vervex_Stulte) April 8, 2018